Страны Балтии досрочно покинут электросеть РФ: хотели в 2025-м, уйдут в 2025-м

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нет, это не опечатка. Действительно планировали покинуть российскую электросеть в конце 2025 года. А теперь торжественно провозгласили, что сделают это не позднее начала 2025 года.

Фото: pixabay.com

"Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в четверг подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года. Ранее десинхронизация планировалась на конец 2025 года. Совместная декларация дополнена соглашением между системными администраторами стран Балтии", — говорится в сообщении пресс-службы эстонского правительства на сей счёт.

Премьер-министр Эстонии не преминула подчеркнуть, что страны Балтии хотят усилить "энергетическую безопасность" региона. Что, по их мнению, требует отказа от российской электроэнергии.

По словам Каллас, в последние месяцы государства региона искали способы ускорить подключение к системе континентальной Европы. После проведённых системными администраторами стран региона дополнительных анализов, власти прибалтийских государств пришли к выводу, что синхронизацию с европейской системой можно провести в начале 2025 года.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трёх стран Балтии с сетями континентальной Европы.

Эти страны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к европейской энергосистеме, что позволит им добиться "энергонезависимости от России". Стоимость всего проекта составляет 1,6 миллиарда евро.

По мнению экспертов, драматического эффекта для участников российского энергорынка после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ не будет. А вот отсутствие российской электроэнергии приведёт к росту цен в этих странах.

Потребители электроэнергии в этих странах ежегодно будут платить на 250 миллионов долларов больше (генерация более дорогая) и еще дополнительно около 150 миллионов долларов за дополнительные выбросы CO2. Властям прибалтийских стран и в самом деле есть, чем гордиться.