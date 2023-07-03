GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy

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В прошлом году компания General Motors сделала захватывающее объявление о создании GM Energy — нового подразделения, занимающегося предоставлением продуктов и услуг в области хранения и управления энергией.

Фото: www.carscoops. com/2023/06/gm-energy-details-three-ultium-home-bundles-for-people-with-and-without-evs/

В число предлагаемых продуктов входят стационарные аккумуляторы для хранения энергии для жилых и коммерческих помещений, решения по интеграции солнечной энергии, а также инновационные технологии "автомобиль — дом" и "автомобиль — сеть". В то время как коммерческая часть GM Energy уже запущена, выпуск продуктов для дома несколько затянулся. Однако теперь у нас есть информация о первоначальном трио решений для домашнего энергоснабжения, которые GM Energy объединила в пакеты Ultium Home, каждый из которых служит определенной цели.

Первое решение, известное как Ultium Home Energy System, включает в себя комплексный пакет, который не только заряжает электромобили, но и накапливает энергию и служит резервным источником питания для дома.

Этот пакет включает в себя зарядное устройство GM PowerShift, способное достигать максимальной емкости 19,2 кВт/ч, комплект Ultium Home V2H Enablement Kit, позволяющий при необходимости передавать до 9,6 кВт энергии обратно в дом, и накопитель PowerBank. PowerBank поставляется в двух размерах: меньший блок с емкостью 10,6 кВтч и скоростью разряда 5 кВт и больший блок с емкостью 17,7 кВтч и скоростью разряда 10 кВт. Для обеспечения дополнительной функциональности в комплект также входят инвертор, домашний концентратор и батарея темного старта, которая обеспечивает перезагрузку системы в случае сбоя в электросети.

Для владельцев электромобилей, которым не требуется хранение энергии, идеальным выбором будет комплект Ultium Home V2H Bundle. Этот пакет включает в себя зарядное устройство PowerShift и комплект Ultium Home V2H Enablement Kit, отвечающий потребностям владельцев электромобилей.

Наконец, решение Ultium Home Energy Storage предназначено для домовладельцев, не владеющих электромобилями, но желающих воспользоваться преимуществами хранения энергии.

Этот комплект состоит из PowerBank, инвертора и домашнего концентратора, что позволяет легко интегрировать его с солнечной батареей дома. Кроме того, для клиентов, желающих получить помощь в установке солнечных батарей, GM заключила партнерство с компанией SunPower, которая может облегчить интеграцию решений Ultium с солнечными батареями.

Все эти энергетические решения предназначены для связи с GM Energy Cloud, предоставляя владельцам возможность с помощью приложений контролировать распределение энергии в соответствии с их конкретными требованиями. Хотя компания GM Energy пока не раскрывает информацию о ценах и поставках, можно предположить, что появление продуктов Ultium Home последует за появлением в розничных магазинах Chevrolet Silverado EV RST 2024 года.

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GM Launches GM ENERGY | SOLUTION To CONNECT Homes And Businesses With EV CHARGING And ENERGY STORAGE