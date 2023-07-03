Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
УАЗ Патриот: Представлены новые модели ограниченной серии
Цены на новые автомобили в России резко вырастут из-за курса валют
Электрическая "Буханка", разработанная в Крыму: будущее экологичного транспорта
Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль
Mazda CX-9 больше не будет выпускаться после 2023 модельного года
Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши
Эндокринолог расказала, в каких регионах риск развития нарушений функции щитовидной железы выше
Студенты установили рекорд на водородном автомобиле
Григорий Лепс выплатил миллион рублей солдату ВС РФ за уничтоженный танк "Леопард"

GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy

3:31
Авто

В прошлом году компания General Motors сделала захватывающее объявление о создании GM Energy — нового подразделения, занимающегося предоставлением продуктов и услуг в области хранения и управления энергией.

GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy
Фото: www.carscoops. com/2023/06/gm-energy-details-three-ultium-home-bundles-for-people-with-and-without-evs/

В число предлагаемых продуктов входят стационарные аккумуляторы для хранения энергии для жилых и коммерческих помещений, решения по интеграции солнечной энергии, а также инновационные технологии "автомобиль — дом" и "автомобиль — сеть". В то время как коммерческая часть GM Energy уже запущена, выпуск продуктов для дома несколько затянулся. Однако теперь у нас есть информация о первоначальном трио решений для домашнего энергоснабжения, которые GM Energy объединила в пакеты Ultium Home, каждый из которых служит определенной цели.

Первое решение, известное как Ultium Home Energy System, включает в себя комплексный пакет, который не только заряжает электромобили, но и накапливает энергию и служит резервным источником питания для дома.

Этот пакет включает в себя зарядное устройство GM PowerShift, способное достигать максимальной емкости 19,2 кВт/ч, комплект Ultium Home V2H Enablement Kit, позволяющий при необходимости передавать до 9,6 кВт энергии обратно в дом, и накопитель PowerBank. PowerBank поставляется в двух размерах: меньший блок с емкостью 10,6 кВтч и скоростью разряда 5 кВт и больший блок с емкостью 17,7 кВтч и скоростью разряда 10 кВт. Для обеспечения дополнительной функциональности в комплект также входят инвертор, домашний концентратор и батарея темного старта, которая обеспечивает перезагрузку системы в случае сбоя в электросети.

Для владельцев электромобилей, которым не требуется хранение энергии, идеальным выбором будет комплект Ultium Home V2H Bundle. Этот пакет включает в себя зарядное устройство PowerShift и комплект Ultium Home V2H Enablement Kit, отвечающий потребностям владельцев электромобилей.

Наконец, решение Ultium Home Energy Storage предназначено для домовладельцев, не владеющих электромобилями, но желающих воспользоваться преимуществами хранения энергии.

Этот комплект состоит из PowerBank, инвертора и домашнего концентратора, что позволяет легко интегрировать его с солнечной батареей дома. Кроме того, для клиентов, желающих получить помощь в установке солнечных батарей, GM заключила партнерство с компанией SunPower, которая может облегчить интеграцию решений Ultium с солнечными батареями.

Все эти энергетические решения предназначены для связи с GM Energy Cloud, предоставляя владельцам возможность с помощью приложений контролировать распределение энергии в соответствии с их конкретными требованиями. Хотя компания GM Energy пока не раскрывает информацию о ценах и поставках, можно предположить, что появление продуктов Ultium Home последует за появлением в розничных магазинах Chevrolet Silverado EV RST 2024 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

GM Launches GM ENERGY | SOLUTION To CONNECT Homes And Businesses With EV CHARGING And ENERGY STORAGE
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Онколог назвал первый признак рака кишечника

Полипы в кишечнике — образования изначально доброкачественные, но некоторые из них имеют серьёзный риск перерождения в злокачественную форму, заявил хирург-онколог.

Хирург-онколог Карасёв из РФ назвал первый признак рака
Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь
Кяро объяснил, почему никогда не будет работать с Михалковым
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская Киберсадовод: в России изобрели робота для ухода за садом Анастасия Жукова У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова
Разочаровали Запад: в ФРГ осудили ВСУ за потерю бронетехники НАТО
Стали известны подробности удара по управлению СБУ в Сумах
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Последние материалы
Электрическая "Буханка", разработанная в Крыму: будущее экологичного транспорта
GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy
Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль
Mazda CX-9 больше не будет выпускаться после 2023 модельного года
Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши
Эндокринолог расказала, в каких регионах риск развития нарушений функции щитовидной железы выше
Студенты установили рекорд на водородном автомобиле
Григорий Лепс выплатил миллион рублей солдату ВС РФ за уничтоженный танк "Леопард"
NetEase: враг это тот, кто кричит "Слава Украине" и убивает своих сограждан
Учёные доказали, что в молодой Вселенной время шло медленнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников