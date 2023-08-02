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Антон Куликов

Скидки уходят в прошлое: Россия закрывает распродажу нефти

2:57
Экономика

Скидки на российскую нефть уходят в прошлое. Причём сокращение дисконта во многом стало неожиданностью для рынка, ведь казалось, что это надолго.

Скидки уходят в прошлое: Россия закрывает распродажу нефти
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Весной прошлого года скидки на российскую нефть могли доходить и до 38 долларов за баррель. Сейчас же в российских портах скидки на сорт нефти Urals составляет примерно 16-18 долларов, а в дальневосточном порту Козьмино, откуда нефть экспортируют в Китай, дисконт для сорта ВСТО и того меньше — пять-шесть долларов за баррель.

Скидка на российскую нефть в отдельных случаях может доходить и до минимума, до уровней близких к докризисному времени.

"Мы видим резкое сокращение дисконтов — и на CIF, в портах поставки, и на FOB, в российских терминалах. Например, в портах Северного Китая дисконт для смеси ВСТО составляет два доллара за баррель, в три раза меньше майских уровней. Индийские покупатели говорили о снижении дисконтов для Urals до четырёх за баррель. Думаю, что это разовые сделки, но тренд на снижение очевиден", — цитирует телеграм-канал "ИнфоТЭК" заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева.

По его словам, сокращение скидок объясняется высоким спросом и слабым предложением из-за того, что Россия и Саудовская Аравия сократили добычу нефти.

При этом есть возможность дальнейшего сокращения скидок, поскольку сейчас российская нефть стоит в Китае и Индии на 12-18 долларов дешевле конкурирующих сортов.

А вот вероятность роста скидок эксперт оценивает как крайне низкую. Теоретически к этому может привести ужесточение западных санкций и рост добычи нефти странами ОПЕК+. Но и то, и другое сейчас выглядит не очень вероятным, полагает эксперт.

Кроме того, среднемесячная цена сорта нефти Urals превысила 60 долларов за баррель. А это предельная цена российской нефти, поставляемой морским путём, которую установил Запад в декабре прошлого года.

Причина, опять же, в сокращении предложения нефти со стороны России и Саудовской Аравии. Кроме того, в Азии подешевел фрахт судов.

И теперь следует ожидать шагов со стороны США и Евросоюза по поддержанию потолка цен. Вопрос в том, что они могут сделать, ведь большая часть российской нефти теперь перевозится без участия западных компаний.

Отметим, ранее многие эксперты, в том числе и на Западе, предупреждали, что потолок цен едва ли будет эффективным. Официальная точка зрения властей США и стран ЕС, впрочем, прямо противоположна — там продолжают утверждать, что ограничения доказали все ж таки свою эффективность.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай нефть саудовская аравия
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