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Антон Куликов

Sky News: "великое обещание" Байдена про Россию не сбылось

3:21
Экономика

Британский телеканал Sky News присоединился к другим западным СМИ в попытке проанализировать, как так вышло, что не сработали санкции США и их союзников, которые призваны были нанести серьёзный ущерб экономике России.

Sky News: "великое обещание" Байдена про Россию не сбылось

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что под воздействием санкций российская экономика сократится вдвое. Однако спустя год, говорится в материале Sky News, это "великое обещание" так и не сбылось (перевод "ПолитРоссия").

В связи с чем на телеканале задались вопросом, как экономика России выдержала западные санкции.

Несколько дней назад, президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. И в ходе оглашения послания он озвучил прогнозы, которые должны оказать неприятное воздействие на западных лидеров.

По словам Путина, валовой внутренний продукт России в 2022 году сократился всего на 2,2 процента, а не на 20 процентов, как ожидали на Западе. К тому же, российская экономика должна пойти в рост на 0,3 процента в 2023 году.

В связи с чем в материале Sky News не преминули отметить, что это особенно обидно для Великобритании, так как её экономике не прогнозируют роста.

Несмотря на то, что Европа перестала экспортировать энергоносители из России, Москве удалось переориентировать свои поставки на восток. Это привело к росту её доходов благодаря глобальному скачку цен на топливо и успешной переориентации торговли на Китай и Индию.

Но не только это помогло России. Фактически Москва начала готовить свою экономику к внешнему воздействию задолго до начала экономического противостояния с Западом.

И к его началу, Россия накопила значительные финансовые резервы, стараясь не брать много денег в долг. Благодаря этому, уровень её государственного долга находится на низком уровне, особенно по сравнению с западными странами.

Собственно, в этом Sky News видит ещё одну причину того, почему "великое обещание" Джо Байдена так и не сбылось.

Впрочем, в Вашингтоне останавливаться пока не намерены. В пятницу было объявлено о новом пакете антироссийских санкций.

В частности, было объявлено о том, что США вводят двухсотпроцентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Минфин США включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации. Это, в том числе, инвестиционные компании, организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

Кроме того, санкции введены против некоторых министров федерального правительства и ряда глав российских регионов.

Также ограничительные меры против России ввела и Великобритания. Санкции введены против 92 физических и юридических лиц.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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