Глава Минфина Италии назвал ещё одну причину неэффективности санкций против России

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти объяснил причину того, почему санкции против России оказались неэффективными. Не первое такое объяснение, надо сказать.

По мнению Джорджетти, эффективность санкций значительно повысится, если они будут применены не только государствами "Группы семи", но и странами, которые входят в "Большую двадцатку". То есть в их числе должны быть Китай, Индия, Турция, Индонезия и другие государства, которые санкции не поддержали.

"Если многочисленные усилия, предпринятые до сих пор в этом направлении, не принесли ожидаемых результатов, то это произошло потому, что они должны быть применены не только странами "Большой семёрки", но и странами "Группы двадцати". В противном случае Россия обходит систему санкций, и последствия рискуют не оправдать наших ожиданий", — цитирует Джорджетти агенство "Прайм".

Ранее стало известно, что Индия, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке", отказалась вносить тему санкций в обсуждение на встречах представителей государств, входящих в эту группу.

Так что на встречи министров финансов стран "Большой двадцатки", которая проходит в индийском Бангалоре, тему санкций обсуждают между собой только представители "Группы семи".

Напомним, на Западе чиновники и эксперты уже неоднократно высказывались на тему устойчивости российской экономики. Несмотря на то, что против России сейчас введено санкций больше всего в мире.

Вот, например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно выдвинул такую версию — санкции действуют медленно, как мышьяк.

"Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции — это медленно действующий яд, как мышьяк", — заявил Боррель.

Правда, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что в Европе не знают, каков именно эффект от ограничительных мер ЕС.

"Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — сказала она.

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