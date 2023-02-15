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Инна Новикова

Эксперт: “зелёного перехода” Индия и Китай боятся больше, чем итогов СВО

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Год назад беспрецедентные антироссийские санкции Запада отменили глобализацию. Как это повлияет на страны Африки, Азии и Латинской Америки, а также почему Китай и Индия боятся "зелёного перехода”, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай” Олег Барабанов.

Эксперт: “зелёного перехода” Индия и Китай боятся больше, чем итогов СВО

— Олег Николаевич, мы долго думали, что являемся частью "цивилизованного" мира, что мы всё купим. Но глобализация хороша в условиях нормальных международных отношений. А сейчас меняется весь мировой порядок.

— Это верно. Европейские производства переносятся в США, поскольку при нынешнем экономическом, энергетическом раскладе производство в Европе будет дороже, чем в Штатах. Они пытаются уйти от слова "рецессия", но она будет.

Сейчас Индия стала председателем в Большой двадцатке. В середине января в Дели была конференция экспертных центров. Индийцы говорят открыто, что возможностей для гармоничной глобализации становится всё меньше.

Глобализация в нынешнем формате приводит лишь к закреплению неравенства между богатыми и бедными странами.

Ведь от того, что в Европе будет дорожать производство, подорожает и себестоимость. Европейцы за рамками любых договоренностей в ВТО будут перекладывать свои затраты на третий мир. ЕС с 2026 года хочет вводить углеродный налог на импорт в Евросоюз. Все страны, в том числе Китай и Индия, серьёзно переживают из-за этого. Нарендра Моди в Двадцатке говорил, что ключевой становится проблема неравенства. Традиционное социально-экономическое неравенство богатых и бедных дополняется:

  • климатическим неравенством, когда ЕС и США введут углеродные налоги, чтобы защитить свой рынок в рамках зелёной трансформации. От этого пострадает развивающийся мир;
  • цифровым неравенством, поскольку диджитализация всей жизни приводит к монополии западных технологических и информационных компаний.

Поэтому Китай и Индия намерены бороться с неравенством.

"Зелёный переход" — это отказ от угля, дров, резкие ограничения на выбросы метана. Основной источник выбросов метана — это коровы и газы, которые они испускают. Соответственно, это ограничение на животноводство и налог на говядину.

Индию, Африку, Китай сейчас будут принуждать резко ограничить потребление угля и дров в домохозяйствах и на производстве. Откуда в бедной среднестатистической африканской стране, даже в индийской и китайской глубинке, деньги на солнечную батарею или зелёный водород?

— Европе не очень помогли солнечные батареи и зелёный водород. Их зелёная повестка быстро разбилась об объявления о продаже дров.

— Она разбилась в эту осень. Но разбилась не окончательно, поскольку наш газок, уголёк и нефтюшка продолжали туда идти.

Запад считает Россию и конфликт на Украине эпизодом: Россия вычеркнута, будут какие-то неприятности 1-3 года, но это не должно отвернуть их от светлого пути "зелёных" трансформаций.

"Зелёную" повестку запустили в мейнстрим, все фирмы понимают, что по этим стандартам будут определять, кто больше достоин инвестиций. Поэтому весь третий мир волнует не Россия, не победа и не поражение России. Для них это не эпизод, конечно, но им просто интересно посмотреть, сможет ли Россия противостоять всему Западу, или её погубят внутренние враги. Но при этом они реально боятся, что "зелёный переход" накроет медным тазом их экономику и шансы на развитие.

Барабанов: "Прозападная элита готовится слить СВО к лету"
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша газ индия китай нефть деньги бизнес европа экология евросоюз
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