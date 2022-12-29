Политолог: ЕС ждут сюрпризы с 15 февраля

ЕС установил потолок цен на газ. Механизм корректировки газового рынка активируют 15 февраля 2023 года. Какие ответные меры примет Россия, как санкции Запада повлияют на европейскую экономику и промышленность, и почему западные производители не смогут запечатывать свой товар в привычную упаковку, рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

— В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Механизм корректировки газового рынка начнут применять с 15 февраля. ЕС будет покупать российский газ через посредников, или мы будем отслеживать этот процесс? Каков будет ответ России?

— В вашем вопросе заложен хороший тезис: любые санкции требуют контроля. Это же всегда бизнес-итерации, то есть я заплатил вам, вы мне поставили товар. Как вы его поставили, что вы поставили — это всё непрозрачно для администраторов. Поэтому при санкциях хорошо контролируются паспортные перемещения.

Вот, я еду, у меня паспорт, я его отдал таможеннику, он посмотрел — я в базе, говорит: "Вам запрещён въезд". Или, например, сделка проходит через американский банк, а покупатель под санкциями, и, соответственно, тоже можно эту итерацию блокировать. А теперь представьте, что я поехал по чужому паспорту и спокойно прошёл таможню. Или, соответственно, продаёт не та компания, которая под санкциями (это же известно), а компания, которая уже купила в России газ и куда-то продаёт.

Все санкционные сделки тяжело контролировать. Поэтому очередные европейские санкции, потолок цен на газ, нефть, воздух — глупости. Просто будут издержки и риски, которые заложат в платёж конечного покупателя.

Что мы с вами и видим в Европе. Почему растёт цена на газ? Не только потому, что его мало. А потому, что издержки из-за транспорта, страховки закладываются в себестоимость.

Обратите внимание, европейцы всегда говорят про стоимость газа в мегаваттах. Это электрическая единица, которая определяет, сколько можно получить электроэнергии из этого объёма газа. Но природный газ используется не только для производства электрической энергии. Он используется в промышленности:

химической,

стеклянной,

металлургической,

нефтяной.

У товаров в магазине вся пластиковая упаковка делается из нефти, газа. Теперь представьте, что любой европейский производитель лишится возможности упаковывать.

Поэтому ограничение цены не сработает. Но возникает вопрос, зачем тогда они это делают. Ответ простой: Евросоюз так устроен. Когда они создавали ЕС, то передали в Брюссель евробюрократам определённые полномочия и лишились части суверенитета. Поэтому национальное правительство понимает, что это глупость, но решения принимает Брюссель. Через год они поймут, что сделали что-то не то (газа и нефти нет, холодно), и будут это решение отменять.