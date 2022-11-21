Европа предлагает Казахстану и Узбекистану идти в обход России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе посетил Казахстан и Узбекистан. Вернувшись из поездки, Боррель призвал к строительству новых транспортных коридоров в обход России.

По мнению Борреля, Россия и Китай продолжают играть ведущую роль в Центральной Азии, однако регион стремится к диверсификации отношений и видит в Евросоюзе подходящего партнёра.

В сообществе, судя по словам главы евродипломатии, готовы этому содействовать. И на похвалы руководству Казахстана и Узбекистана Боррель не скупился.

"Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", — написал Боррель в своём официальном блоге.

В общем, что нужно Евросоюзу, обозначено предельно ясно — энергоресурсы и прочее "критически важное сырьё".

Что же касается новых транспортных коридоров, то Жозеп Боррель упомянул Транскаспийский транспортный маршрут, который проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Этот маршрут уже существует. Но, чтобы компенсировать потерю транзита через Россию, этот маршрут требует гигантских инвестиций для развития инфраструктуры. Да и в этом случае есть большие сомнения, что он может стать полноценной заменой транзиту через Россию.

И можно сказать, что других вариантов по строительству транспортных коридоров и нет. Ведь не подразумевал же Боррель ещё и Иран?

Стоит напомнить, что в начале ноября страны Центральной Азии посетил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Который в ходе визита в Туркмению заявил о том, что США будут "счастливы работать" с правительством страны и с деловыми кругами, чтобы оказать содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима.

Надо полагать, что такое содействие обещано не только Туркмении, но и Казахстану, и Узбекистану, которые также посетил Дональд Лу.