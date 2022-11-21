Светов: победа Токаева на выборах создаст РФ определённые сложности

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что переизбрание Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства может создать сложности для России в выстраивании отношений с Казахстаном из-за его обещания о внедрении многовекторной экономики.

"Думаю, его победа на выборах создаст нам определённые сложности. Нам нужно будет тщательно выстраивать линию взаимодействия с ним", — приводит его слова Телеканал "360".

По словам политолога, чиновники из Евросоюза, которые перед выборами приезжали в Казахстан, обещали Токаеву "какие-то пряники" за создание многовекторной экономики, если она будет менее ориентирована на РФ.