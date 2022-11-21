Политолог, журналист Юрий Светов считает, что переизбрание Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства может создать сложности для России в выстраивании отношений с Казахстаном из-за его обещания о внедрении многовекторной экономики.
"Думаю, его победа на выборах создаст нам определённые сложности. Нам нужно будет тщательно выстраивать линию взаимодействия с ним", — приводит его слова Телеканал "360".
По словам политолога, чиновники из Евросоюза, которые перед выборами приезжали в Казахстан, обещали Токаеву "какие-то пряники" за создание многовекторной экономики, если она будет менее ориентирована на РФ.
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