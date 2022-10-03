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Автор Олег Артюков

ОПЕК+ против США: альянс собирается заметно сократить добычу нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Министры государств, входящих в альянс, обсудят этот вопрос на встрече в Вене 5 октября.

ОПЕК+ против США: альянс собирается заметно сократить добычу нефти

Месяц назад страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки. Тогда в документе отмечалось, что решение об увеличении добычи, принятое в августе, было рассчитано только на сентябрь, отмечает ТАСС.

Кроме того, министры стран ОПЕК+ договорились проводить встречи альянса в любое время, чтобы реагировать на рыночную ситуацию.

Сокращение добычи нефти в сентябре выглядело символическим. В самом деле, в ОПЕК+ входят 23 государства. Сокращение (или увеличение) добычи нефти распределяется пропорционально тому уровню, что государства занимают на рынке. Соответственно, больше всего сокращают (или увеличивают) добычу нефти Россия и Саудовская Аравия, лидеры по уровню нефтедобычи.

Нынешнее соглашение о сокращении нефтедобычи, если оно будет реализовано, окажется куда заметнее, чем предыдущее. Но зачем это делается, учитывая, что цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне, в районе 90 долларов за баррель?

По мнению некоторых аналитиков, в ближайшие месяцы спрос на нефть будет заметно падать. Они отмечают слабый спрос в Китае и в Европе. То есть, в ОПЕК+ хотят не допустить обвала цен.

Но это с одной стороны. А с другой, в случае принятия решений о сокращении добычи нефти, ОПЕК+ продемонстрирует отношение к призывам Вашингтона не сокращать, а увеличивать добычу нефти. Власти США в этом заинтересованы, поскольку нехватка нефти отражается на росте цен — и не только на бензоколонках.

При этом, стоит отметить ещё один фактор, который касается непосредственно России. В Евросоюзе сейчас обсуждают очередной пакет санкций против нашей страны. Который, в том числе, содержит норму об ограничении цен на нефть, поставляемую из России.

Идею эту, напомним, продвигает уже несколько месяцев Вашингтон, а также государства, входящие в G7. И вот, Евросоюз, в который входит 28 государств, обсуждает идею об ограничении цен на российскую нефть.

В России ранее уже заявляли, что не будут поставлять энергоносители государствам, который ограничат цены на них, поскольку считают эти меры политическими. Соответственно, с учётом сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК+, есть вариант, что цены на нефть установят новый рекорд.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша нефть
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