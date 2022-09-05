Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Марков объяснил, куда может уйти Кадыров и кто станет главой Чечни
ВСУ попали в тактическую ловушку ВДВ и ВКС РФ в посёлке Высокополье
Первый канал ищет замену Гузеевой из-за недовольства зрителей шоу "Голос 60+"
В Белоруссии перед судом предстали планировавшие госпереворот заговорщики
Охлобыстиным прибыл в Донбасс с женой: "Супругу Оксану привёз"
Новое наступление на Херсон: ВСУ подтягивают и бросают в бой резервы
Байден обозвал идиотом протестующего, помешавшему ему выступить на митинге
Soha: перед отключением "Северного потока" США не поставляют больше СПГ в ЕС
Садальский пожаловался на то, что стал врагом Украины: "Отлично поработало СБУ"

Страны ОПЕК+ снизили нефтедобычу вопреки призыву G7

Мир

Страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти, несмотря на призыв "Большой семерки" увеличить нефтедобычу, сообщает EADaily.

Организация стран — экспортёров нефти снизила квоту добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись на августовский уровень. На фоне этих новостей чёрное золото подорожало на 3% до 96,6 долларов за баррель марки Brent.

Ранее министры финансов стран G7 ввели "ценовой потолок" на российскую нефть и призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы не допустить волатильности.

Страны "Большой семёрки" пытаются искусственным путём снизить цены на чёрное золото, что не нравится нефтедобывающим странам, которые обвиняют Запад в обмане рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах

Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.

Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Силовые структуры
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Силовые структуры
При наступлении на Херсон ликвидирован комбат мехбригады ВСУ Глушко
Силовые структуры
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
Сергей Лебедев История русского купечества: быть выпоротым или заплатить налог Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
Власти Херсона заявили о крахе украинского контрнаступления: 3 тыс. погибших
Силовые структуры
Подоляка: реальная численность "полевой армии" ВСУ не более 300 тысяч человек
Боевики ВСУ уничтожены при попытке контрнаступления на Херсонском направлении
Силовые структуры
Боевики ВСУ уничтожены при попытке контрнаступления на Херсонском направлении
Последние материалы
Политолог Марков объяснил, куда может уйти Кадыров и кто станет главой Чечни
ВСУ попали в тактическую ловушку ВДВ и ВКС РФ в посёлке Высокополье
Первый канал ищет замену Гузеевой из-за недовольства зрителей шоу "Голос 60+"
В Белоруссии перед судом предстали планировавшие госпереворот заговорщики
Охлобыстиным прибыл в Донбасс с женой: "Супругу Оксану привёз"
Новое наступление на Херсон: ВСУ подтягивают и бросают в бой резервы
Страны ОПЕК+ снизили нефтедобычу вопреки призыву G7
Байден обозвал идиотом протестующего, помешавшему ему выступить на митинге
Soha: перед отключением "Северного потока" США не поставляют больше СПГ в ЕС
Садальский пожаловался на то, что стал врагом Украины: "Отлично поработало СБУ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников