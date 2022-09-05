Страны ОПЕК+ снизили нефтедобычу вопреки призыву G7

Страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти, несмотря на призыв "Большой семерки" увеличить нефтедобычу, сообщает EADaily.

Организация стран — экспортёров нефти снизила квоту добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись на августовский уровень. На фоне этих новостей чёрное золото подорожало на 3% до 96,6 долларов за баррель марки Brent.

Ранее министры финансов стран G7 ввели "ценовой потолок" на российскую нефть и призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы не допустить волатильности.

Страны "Большой семёрки" пытаются искусственным путём снизить цены на чёрное золото, что не нравится нефтедобывающим странам, которые обвиняют Запад в обмане рынка.