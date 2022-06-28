Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Россия не отвечает, но выигрывает: прогнозы на экономическую войну

Экономика

Страны, выступившие против России на стороне Украины, сталкиваются с растущими экономическими проблемами в то время, как Москва демонстрирует устойчивость к введённым ими против неё санкциям. Об этом пишет New York Times.

Россия не отвечает, но выигрывает: прогнозы на экономическую войну

Издание напомнило, что признанный авторитетный эксперт по России Эндрю Вайс предупреждал: экономика западных стран более уязвима, чем ожидали их правительства. И это "пророчество" сейчас сбывается в полной мере.

В первую очередь это касается просчета политиков, веривших, что эмбарго на российскую нефть напугает страны Азии, и они перестанут покупать "черное золото". На деле же получилось с точностью до наоборот: Азия, Индия и Китай скупают всё, что раньше брал Запад, а из-за подорожания сырья доходы России от его продажи даже выросли.

Не только нефть и газ — проблема стран Запада

По мере того, как расширяется санкционный список Запада, у него самого появляются всё новые проблемы. Как оказалось, промышленность США и ЕС зависит не только от газа и нефти из России, но и ещё от целого ряда полезных ископаемых. Например, от сурьмы. Как только Россия решит прервать ее поставки, незамедлительно остановится военная промышленность, так как без этого полуметалла нельзя производить патроны и снаряды.

"Путин готовится захлопнуть новую ловушку"

Немецкий таблоид Die Welt опубликовал статью, усилившую панику, возникшую в стране на фоне экономического кризиса, спровоцированного антироссийскими санкциями. Издание утверждает, что президент РФ "намерен добавить Западу проблем".

Как отмечает автор материала, ограничения, введённые за последние четыре месяца в адрес России, доказали одно: США и Евросоюз находятся в "сильнейшей зависимости" от экспорта природных ископаемых, и, как только санкции его коснулись, сразу начался энергетический и топливный кризис, а за ними подтянулась и беспрецедентная инфляция. И всё это при том, что Россия пока в ответ ничего и не сделала. Но именно, что — пока.

Теперь же, утверждает Die Welt ситуация может в корне измениться.

О чём речь?

Россия наравне с Китаем и США претендует на освоение месторождений лития в Боливии, где его запасы превышают 21 млн тонн. Этот металл нужен в производстве автомобилей на электрической тяге. И та страна, которая контролирует добычу этого сырья, сможет оказывать колоссальное влияние на цены и его доступность на мировых рынках:

"Если Москва добьется успеха в игре в литиевый покер, у Европы после нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. <…> Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — пишет немецкий таблоид, отмечая, что у России в Боливии высокие шансы на успех.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы боливия экономика
Новости
Авель Тайновидец: придёт тот, чье имя трижды упоминается в истории российской
Баширов раскрыл тайну сожжённых на "Азовстали" наёмников: убирали сведетелей
Рожин о наёмниках на Украине: “иностранные хайпожоры разбежались”
Военкор Пегов: под Лисичанском снуют автобусы №300 и пахнут порохом ящики
Алёхин: попытка "заткнуть дыры пушечным мясом" оборачивается надломом для ВСУ
Придыбайло: к Зеленскому немало вопросов по поводу денег со стороны Запада
В Бердянске взорвали боеприпасы украинской армии
Эксперт Евсеев заявил о недооценке армией РФ мощи украинской артиллерии
Мезюхо: Государство Украина находится на завершающей стадии существования
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Популярное
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.

Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Мир. Новости мира
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Прибалтика
Литва отменяет блокаду Калининградской области
Людмила Черткова Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом" Людмила Черткова Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Силовые структуры
Сводки украинских СМИ подтверждают массовые потери среди личного состава ВСУ
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Экономика и бизнес
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Последние материалы
Алёхин: попытка "заткнуть дыры пушечным мясом" оборачивается надломом для ВСУ
Придыбайло: к Зеленскому немало вопросов по поводу денег со стороны Запада
В Бердянске взорвали боеприпасы украинской армии
Эксперт Евсеев заявил о недооценке армией РФ мощи украинской артиллерии
Мезюхо: Государство Украина находится на завершающей стадии существования
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Несси и снежный человек: реликтовые животные в наше время могут существовать
В Эстонии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
США ввели запрет на импорт российского золота
Дерипаска не ждёт прорыва Фридмана и Ходорковского на танках в Брянск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников