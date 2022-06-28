Россия не отвечает, но выигрывает: прогнозы на экономическую войну

Страны, выступившие против России на стороне Украины, сталкиваются с растущими экономическими проблемами в то время, как Москва демонстрирует устойчивость к введённым ими против неё санкциям. Об этом пишет New York Times.

Издание напомнило, что признанный авторитетный эксперт по России Эндрю Вайс предупреждал: экономика западных стран более уязвима, чем ожидали их правительства. И это "пророчество" сейчас сбывается в полной мере.

В первую очередь это касается просчета политиков, веривших, что эмбарго на российскую нефть напугает страны Азии, и они перестанут покупать "черное золото". На деле же получилось с точностью до наоборот: Азия, Индия и Китай скупают всё, что раньше брал Запад, а из-за подорожания сырья доходы России от его продажи даже выросли.

Не только нефть и газ — проблема стран Запада

По мере того, как расширяется санкционный список Запада, у него самого появляются всё новые проблемы. Как оказалось, промышленность США и ЕС зависит не только от газа и нефти из России, но и ещё от целого ряда полезных ископаемых. Например, от сурьмы. Как только Россия решит прервать ее поставки, незамедлительно остановится военная промышленность, так как без этого полуметалла нельзя производить патроны и снаряды.

"Путин готовится захлопнуть новую ловушку"

Немецкий таблоид Die Welt опубликовал статью, усилившую панику, возникшую в стране на фоне экономического кризиса, спровоцированного антироссийскими санкциями. Издание утверждает, что президент РФ "намерен добавить Западу проблем".

Как отмечает автор материала, ограничения, введённые за последние четыре месяца в адрес России, доказали одно: США и Евросоюз находятся в "сильнейшей зависимости" от экспорта природных ископаемых, и, как только санкции его коснулись, сразу начался энергетический и топливный кризис, а за ними подтянулась и беспрецедентная инфляция. И всё это при том, что Россия пока в ответ ничего и не сделала. Но именно, что — пока.

Теперь же, утверждает Die Welt ситуация может в корне измениться.

О чём речь?

Россия наравне с Китаем и США претендует на освоение месторождений лития в Боливии, где его запасы превышают 21 млн тонн. Этот металл нужен в производстве автомобилей на электрической тяге. И та страна, которая контролирует добычу этого сырья, сможет оказывать колоссальное влияние на цены и его доступность на мировых рынках:

"Если Москва добьется успеха в игре в литиевый покер, у Европы после нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. <…> Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — пишет немецкий таблоид, отмечая, что у России в Боливии высокие шансы на успех.