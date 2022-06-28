Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны

Политолог Семен Багдасаров уверен, что Кремль может "в сжатые сроки остановить производство боеприпасов в США".

На чем основывается эта уверенность, он пояснил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Багдасаров напомнил содержание недавно опубликованного документа, подготовленного "военным" комитетом американского Конгресса. Там, в частности, говорится о дефиците в стране стратегически важного для производства патронов сырья — сурьмы.

Покупать его в нужном количестве Штаты могут либо у Китая, который является мировым лидером, добывая 100 тысяч тонн полуметалла ежегодно, либо у России — около 30 тысяч тонн, либо у стран Средней Азии — Таджикистана и Киргизии.

"Вряд ли КНР и РФ поставляют столь важный материал своему геополитическому оппоненту. Что же касается указанных азиатских стран, то, учитывая, что они оба — члены ОДКБ, то наличие на их территориях совместных с американцами предприятий вызывает определенные вопросы", — сказал политолог.

Багдасаров предположил, что "один звонок из Кремля президенту Таджикистана и один — главе Киргизии" и поставки сурьмы Штатам прекратятся. А с ними и производство боеприпасов на американских предприятиях.

"Эмомали Рахмону (президент Таджикистана) нужно напомнить о мигрантах, которые из России пополняют его бюджет и, возможно, предложить обменять месторождения сурьмы в обмен на нашу ГЭС в Таджикистане", — считает политолог, отмечая, что Киргизия, которая добывает небольшие объемы, тоже не откажет Москве.