NYT: США и ЕС не ожидали, что санкции ударят по ним сильнее, чем по России

Ни власти США, ни чиновники Евросоюза не ожидали, что антироссийские санкции бумерангом ударят по экономикам их стран, констатирует The New York Times, отмечая, что "санкции и энергетические эмбарго мало влияют на военную кампанию президента России Владимира Путина или его политическое положение дома".

"Официальные лица США поклялись, что финансовая система России пострадает, если она нападет на Украину, а президент Байден в марте хвастался, что санкции "сокрушают российскую экономику” и что "рубль превратился в руины”. Но доходы от продажи российской нефти установили рекорды, поскольку цены на нефть растут. И после падения в феврале рубль на этой неделе достиг семилетнего максимума по отношению к доллару", — говорится в опубликованном материале.

А вот в самих странах, введших санкции всё далеко не так хорошо: везде резко взлетели цены, и пришло понимание: экономики стран Запада более уязвимы, чем думали их политики. На основании этого журналисты вынуждены согласиться с заявлением Уильяма Ругера, президента Американского института экономических исследований, который сказал, что антироссийские санкции США и их союзников в Европе оказались "выстрелом себе же в ногу".