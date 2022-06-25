Ни власти США, ни чиновники Евросоюза не ожидали, что антироссийские санкции бумерангом ударят по экономикам их стран, констатирует The New York Times, отмечая, что "санкции и энергетические эмбарго мало влияют на военную кампанию президента России Владимира Путина или его политическое положение дома".
"Официальные лица США поклялись, что финансовая система России пострадает, если она нападет на Украину, а президент Байден в марте хвастался, что санкции "сокрушают российскую экономику” и что "рубль превратился в руины”. Но доходы от продажи российской нефти установили рекорды, поскольку цены на нефть растут. И после падения в феврале рубль на этой неделе достиг семилетнего максимума по отношению к доллару", — говорится в опубликованном материале.
А вот в самих странах, введших санкции всё далеко не так хорошо: везде резко взлетели цены, и пришло понимание: экономики стран Запада более уязвимы, чем думали их политики. На основании этого журналисты вынуждены согласиться с заявлением Уильяма Ругера, президента Американского института экономических исследований, который сказал, что антироссийские санкции США и их союзников в Европе оказались "выстрелом себе же в ногу".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.