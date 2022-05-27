Экс-президент России рассказал о "сладких последствиях" западных санкций

Запад уже чувствует "сладкие последствия” своих санкций против России, но не отменит эти ограничения "в течение очень, очень долгого времени”, заявил в четверг,27 мая, бывший президент России Дмитрий Медведев.

С начала российской специальной операции на Украине в конце февраля США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели жесткие ограничения в отношении Москвы. Россия со своей стороны считает эти меры "незаконными" и "неоправданными”.

Выступая на форуме партии "Единая Россия" по предпринимательству, экс-премьер министр Дмитрий Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета Безопасности России, заявил, что "западный мир своими руками загоняет себя в глобальный кризис":

"Но на самом деле европейцы ощутили все сладкие последствия антироссийских санкций — инфляцию, гиперинфляцию, рост цен на топливо, жилье, коммунальные услуги, продукты питания, товары повседневного спроса, сокращение рабочих мест", — сказал он.

При этом Медведев признал, что Россия также страдает из-за "глупых" ограничений, но, по его словам, разница между ней и Западом заключается в том, что у России "благородная цель”:

"Мы должны найти ответ на попытки ограничить развитие нашего государства", — пояснил бывший президент, добавив, что Россия должна быть готова к тому, что санкции останутся в силе в течение длительного времени. — Мы понимаем, что эти санкции… будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы с развитием нашего государства, и это будет продолжаться очень и очень долго”.

В качестве примера давних ограничений он привел печально известную поправку Джексона-Вэника 1974 года — положение федерального закона США, ограничивающее торговлю страны с нерыночными экономиками, которая просуществовала четыре десятилетия и была отменена в 2012 году, но затем была заменена еще одним раундом санкций.

"Мы можем себе представить степень бешенства, жесткости и постоянства, с которыми будут применяться нынешние ограничения", — сказал Медведев, подчеркнув, что даже смена администрации США никак на это не повлияет.

По мнению политика, санкции представляют собой гораздо более сложную проблему, чем пандемия. Он объяснил, что, пока весь мир боролся с COVID-19, "не было таких очевидных идеологических различий".

"А то, что происходит сейчас, — это совсем другая история", — подчеркнул Медведев.

Экономическая тряска

Высказывания экс-президента России прозвучали после того, как нынешний российский лидер Владимир Путин предупредил, что "санкционная одержимость” Запада неизбежно приведет к "трудноразрешимым последствиям" как для ЕС, так и для беднейших государств мира, "которые уже сталкиваются с риском голода”.

За последние три месяца Россия переживает беспрецедентные экономические ограничения:

Штатами введено эмбарго на российскую нефть, один из основных экспортных товаров страны.

ЕС в настоящее время готовит свой шестой пакет санкций, в котором также хочет прописать возможность запрета на российскую нефть.

Россия была отрезана от межбанковской системы обмена сообщениями SWIFT.

Банки, организации и частные лица были подвергнуты санкциям.

Финансовые активы, включая половину валютных резервов страны, были заморожены.

Россия ответила контрмерами

Всё это бумерангом ударило по экономикам западных стран. Как утверждают эксперты, им сейчас даже тяжелее справляться с навалившимися проблемами: инфляция, рост цен на энергоносители, проблемы с поставками, в разы подорожавшие продукты и предметы первой необходимости.

Экономист Михаил Хазин предположил, что ситуация в западной экономике может привести к тому, что Европейский союз не переживет нынешний год как единое целое.

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