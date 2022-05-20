Медведев: "Санкции против России будут действовать десятилетия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что введённые в отношении России санкции будут действовать десятилетия. Он призвал не рассчитывать на их снятие и надеяться исключительно на свои силы.

"Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, то есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности", — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ.

Он уточнил, что введённые Западом ограничения не связаны с проводимой Россией на Украине спецоперацией. Поэтому и после её завершения санкции не будут отменены, полагает Медведев.