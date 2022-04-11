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Автор Антон Куликов

Хазин о транзите газа через Украину: у России не было задачи его прекращать

Экономика

Российская компания "Газпром" продолжает осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины в штатном режиме.

Хазин о транзите газа через Украину: у России не было задачи его прекращать

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 94,9 млн кубометров на 11 апреля", — сообщил в понедельник официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

Напомним, объём поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину составляет около 109,5 млн кубометров в сутки. И с момента начала спецоперации транзит газа через территорию Украины не прекращался.

Экономист Михаил Хазин полагает, что у России и нет задачи прекращать транзит газа через территорию Украины. Нет намерения лишать эту страну всех систем жизнеобеспечения. Экономист напомнил, что Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации и направлена она не против жителей Украины, а против националистического режима, который представляет угрозу Донбассу и самой России.

По этой причине, подчеркнул Михаил Хазин, не делается очень много из того, что теоретически нужно было делать.

По его словам, когда американцы собирались брать города в Ираке или в Афганистане, они сначала уничтожали всю систему обеспечения.

"То, что при этом в городах могут умирать десятки и сотни тысяч людей, американцев не волнует. Нас это волнует — это наши родственники, которых оккупировали нехорошие люди, причём поскольку оккупировали довольно давно, то успели зазомбировать значительную часть населения. Мы с этим будем бороться. Да, это долго, но никуда не денешься", — сказал Хазин в эфире радио "Говорит Москва".

Отметим, на Западе сейчас идёт активная дискуссия о том, как скоро следует отказаться от импорта энергоресурсов из России. И природного газа в том числе. Уже продекларированы планы на сей счёт. Правда как раз с газом ситуация сложная — найти замену поставкам из России, может быть, и хочется, но не получается. Поскольку таких объёмов попросту нет.

Между тем в России тоже звучат предложения остановить поставки газа. В частности, с такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жёсткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы", — считает депутат.

По его словам, поставку газа нужно приостановить до тех пор, пока европейские страны не поймут, что проводимая ими политика в отношении России "пагубна и наказуема".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился перевести расчёты за поставки газа в рубли. В Евросоюзе в ответ на это заявили, что не собираются этого делать. Как обстоят дела на практике, станет яснее ближе к концу апреля, когда подойдут сроки по оплате поставок газа за предыдущие несколько недель.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром евросоюз михаил хазин владимир путин
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