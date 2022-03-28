России предложили задать Европе вопрос о долгосрочных контрактах на поставку газа

Евросоюз в течение ближайших нескольких лет планирует отказ от российского газа. При этом между европейскими компаниями и "Газпромом" действуют долгосрочные контракты на поставки. И как быть с этим?

В Евросоюзе неоднократно заявляли о планах по отказу от поставок энергоносителей из России. При этом в понедельник, 28 марта, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что зависимость ЕС от российских энергоресурсов сохранится, как минимум, до 2027 года.

"Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского сжиженного природного газа помогут ЕС отказаться от российского газа.

Между тем в Берлине ещё раз заявили, что правительство ФРГ в настоящее время не поддерживает введение запрета на поставки российских энергоносителей, поскольку их немедленное прекращение имело бы серьёзные проблемы для страны.

"Позиция Германии заключается в том, что при нынешних условиях она не поддерживает бойкот на поставки энергоносителей", — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Между тем политолог Дмитрий Куликов считает, что Россия должна потребовать у европейских контрагентов "Газпрома" официальный ответ о судьбе долгосрочных контрактов, срок которых выходит далеко за пределы планов отказа.

"Мы хорошо понимаем, что говорит Европа, Олаф Шольц и иже с ним: вы пока нас не прессуйте сильно, мы должны пару-тройку лет подготовиться, чтобы потом отказаться полностью от ваших энергоносителей. То есть мы должны дать им время, снабжать их всем, пока они подготовятся к отказу от торговли с нами", — сказал Куликов в эфире "Вести FM".

Но если план отказа от поставок российских энергоносителей действительно существует и прорабатывается, то как быть с долгосрочными контрактами, которые заключены на 10-15 лет?

По мнению Дмитрия Куликова, стоит поинтересоваться ответом на этот вопрос. По его мнению, надо добиваться публичного ответа на вопрос, предусматривает ли план сокращения потребления российского газа нарушение действующих контрактов.

"Я от немцев хочу это услышать прямо сейчас, официальным письмом запросить и получить официальный ответ немецких компаний, покупающих у нас 100 млрд кубов газа в год: контракты когда менять собираетесь? Или кто из вас врёт? Или вы не собираетесь менять контракты, а Боррель и Шольц метут пургу? Нас устроит любой ответ, но нужно получить его официально и публично", — сказал политолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен