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Автор Ольга Лазарева

Дмитрий Савельев о мерах поддержки агропромышленного комплекса

Экономика

Несмотря на санкционное давление Запада, посевная кампания в России идёт в рабочем режиме, и прогнозы на урожай текущего года ожидаются хорошими.

Дмитрий Савельев о мерах поддержки агропромышленного комплекса

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, государство должно обратить внимание на проблемные точки и обеспечить значимую господдержку семеноводам России, а также отечественным мукомольным и хлебопекарным заводам.

— Хотя геополитическая обстановка и осложнила проведение посевной, уже в четырёх регионах страны она ведётся полным ходом. По прогнозам, в этом году мы не просто сохраним площади посевов, но и значительно их увеличим. Кроме того, правительство серьёзно увеличило поддержку агрокомплекса: сельхозпроизводители получат

  • 242 млрд рублей дополнительных средств,
  • возможность льготного кредитования на обновление техники
  • и компенсацию до 30% затрат на приобретение средств химзащиты.

Приведу в пример мою родную Новосибирскую область. В прошлом году был получен рекордный для региона урожай — почти 3,5 млн тонн зерновых, более половины которых — качественная пшеница третьего и четвёртого класса, так что главной проблемой хозяйств было выгодно продать её на внешнем рынке. До 80% тракторов и комбайнов, работающих на наших полях, — отечественного или белорусского производства, а 18 семеноводческих предприятий региона полностью закрывают потребности аграриев в семенном материале. Средства господдержки поступают в область ритмично, и это позволяет производителям увеличивать объём посевных площадей.

В текущем году правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых культур, так что проблемы с пшеницей начнут испытывать

  • Египет,
  • Турция
  • и страны Евросоюза.

Большая часть урожая останется в стране для переработки на месте. В связи с этим необходимо провести инвентаризацию элеваторов и в случае необходимости построить временные зернохранилища. До настоящего времени мукомольные и хлебопекарные предприятия к сельхозпроизводителям не относились, но сейчас минсельхоз начнёт выделять им субсидии и льготное кредитование как социально ответственным субъектам бизнеса.

Отдельного внимания заслуживает проблема семян, так как надо обеспечивать задел семенного фонда для следующей посевной.

Доктрина продовольственной безопасности устанавливает, что на отечественные семена должно приходиться не менее 75%. Пока самообеспеченность семенами составляет в стране 63%, так что в этом направлении необходимо работать.

Например, Кубань стала первым регионом, полностью перешедшим на наши семена пшеницы. Для Запада очень важен российский рынок сбыта семян: есть компании, ориентированные на нас и готовые продолжать поставки в полном объёме.

Однако более дальновидной была бы всемерная господдержка именно российских селекционеров, чтобы мы смогли полностью снять зависимость от импортных семян.

Не исключено, что европейские избиратели, ощутив на себе влияние своих же санкций, надавят на политиков и заставят их продолжать бизнес с Россией.

В любом случае наша страна обладает значительным запасом прочности и имеет большой опыт преодоления трудностей, поэтому и на сей раз мы обязательно выстоим, с честью выйдя из сложной ситуации.

Редактор: Елена Тимошкина
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