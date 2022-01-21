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Автор Ольга Лазарева

Онлайн-микрозаймы: как занять средства безопасно и просто

Экономика

Онлайн-микрозаймы стали для россиян альтернативой банковским кредитам и удобным финансовым инструментом. Дистанционное оформление, простые условия обслуживания, доступ к заёмным средствам в любое время суток — это лишь короткий перечень преимуществ займов.

Онлайн-микрозаймы: как занять средства безопасно и просто

Залогом безопасного и выгодного сотрудничества с кредитором станет поиск проверенной компании из реестра Банка России. Онлайн-сервис микрокредитования "Честное слово" входит в число надёжных МФО, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и завоевали доверие десятков тысяч клиентов.

В каких ситуациях выручают микрозаймы?

  • Оформление займа поможет в ситуации, когда деньги нужны здесь и сейчас, а времени на поиски и одалживание денег у друзей нет.
  • Также займы незаменимы в праздничный период, когда банки и другие финансовые организации не работают.
  • Микрокредит на небольшую сумму поможет вовремя оплатить срочные счета и покроет непредвиденные расходы, связанные с лечением, ремонтом или путешествиями.

В МФК "Честное слово" можно занять деньги на любые цели, выбрав комфортные для себя условия. Компания выдает краткосрочные микрозаймы (до 30 тыс. рублей на период до 31 дня) и потребительские займы (до 70 тыс. рублей на срок до 364 дней). Новые клиенты сервиса могут оформить первый займ бесплатно, занимая деньги на период от 10 до 15 дней.

Как оформить микрозайм?

Чтобы получить нужную сумму в МФК "Честное слово", зайдите на сайт компании со своего ПК, смартфона или планшета и заполните заявку на займ.

В анкете клиента нужно указать

  • свои персональные данные,
  • информацию из паспорта
  • и реквизиты персонального банковского счета или карты.

Предварительно изучите условия обслуживания в сервисе и подберите оптимальный размер и период использования микрозайма, чтобы вам было комфортно его погашать. Подробная информация о правилах оформления и погашения займов опубликована на сайте МФК.

Заполните заявку и отправьте её на скоринговую проверку; затем дождитесь положительного решения. После этого вам останется подписать онлайн-договор займа специальным кодом из SMS-сообщения. Компания отправит деньги по вашим реквизитам сразу же после оформления сделки.

Чтобы успешно погасить микрозайм, изучите условия обслуживания в МФК "Честное слово" и соблюдайте их. Дополнительные вопросы касательно возврата или получения заёмных средств можно задать специалисту в форме обратной связи на сайте МФК: компания ценит своих клиентов и старается идти им навстречу.

Редактор: Елена Тимошкина
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