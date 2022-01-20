Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, но если предстоит дорогая покупка, то все же мы стараемся как-то откладывать деньги, чтобы накопить нужную сумму. Один из "древних" способов — использовать копилку. Можно накопить внушительную сумму, буквально не прилагая к этому особых усилий и не ущемляя себя в повседневных тратах. Как — рассказала читателям Pravda.Ru д. э.н., профессор департамента экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Юшкова.
Можно взять за правило с любой покупки в магазине складывать в копилку сдачу или фиксированную небольшую суму, например, до 50 рублей. Но здесь для вас всегда будет сюрпризом итоговая сумма накоплений, которую вы узнаете, только опустошив копилку.
Если вы хотите точно знать, сколько можете накопить за месяц, то возьмите обычный календарь и в течение месяца откладывайте сумму, равную дате календаря. Например, первого числа вы откладываете 1 рубль, второго числа — 2 рубля и так далее, зачеркивая дату с цифрой, чтобы вести счёт. За 100 дней, те за три месяца, вы можете по этому методу накопить 50500 рублей.
Кредитные карты прочно вошли в наш обиход вместе с другими банковскими продуктами. Но борьба за клиента, т. е. пользователей этих кредитных продуктов, постоянно заставляет придумывать новые и новые интересные опции, чтобы привлечь внимание к кредитным картам. И если раньше мы точно знали, что кредитные карты — это исключительно банковский продукт, то теперь этот продукт выпускают и МФО (микрофинансовые организации).
Кроме того, всё чаще мы становимся перед выбором кредитной карты и карты рассрочки, которые не менее активно набирают обороты в торговых точках и интернет-магазинах.
Если правильно пользоваться кредитной картой, то вполне можно не только покрыть необходимые траты, но и даже "заработать", например, через систему бонусов или кешбэка.
Рассрочка, которая так активно предлагается в разных магазинах и указывается на ценниках, — это тот же кредит. Соответственно, проценты по нему платит либо непосредственно магазин, либо покупатель (если они уже учтены в стоимости товара). Сегодня этот кредит чаще всего представлен в виде карты рассрочки. Она также имеет свой лимит, которой вам доступен для оплаты, и срок, в течение которого вы можете погасить долг беспроцентно, т. е. очень схожа с кредитной картой по данным параметрам. Расхождение в том, что все эти плюсы доступны при использовании в магазинах-партнёрах, а если вы применяете карту рассрочки в других торговых сетях, то могут быть ограничения по списанию средств и дополнительные проценты.
Получается, что карта рассрочки также приносит свои плюсы, например, для дорогостоящих покупок и весьма привлекательна, если следовать всё тем же правилам "финансовой безопасности", о которых мы писали выше.
Интернет-торговля с каждым годом уверенно набирает свои обороты. В этом пространстве находят своё применение все виды карт. Появляется такая разновидность, как виртуальная карта небанковской рассрочки. Часто её предлагают оформить организации, которые изначально не связаны с займами по роду своей деятельности, так называемые операторы сервисов рассрочки. Характерная особенность этих виртуальных небанковских рассрочек, что не нужно подписывать бумаги и заполнять договоры. С одной стороны, всё очень привлекательно, заполнил форму на сайте и получай лимит на покупки, так сказать, "не выходя из дома".
Но с другой стороны, могут возникнуть весьма неприятные сюрпризы уже в процессе пользования: например, за несвоевременное погашение оператор может в вашем личном кабинете менять по-своему усмотрению сумму штрафов или изменить график ваших платежей без согласования с вами. Кроме того, может неожиданно выясниться, что невозможно отключить смс-уведомление, сумма по которому может доходить до 300 рублей. Если вы не хотите переплачивать и не оплатите, то эту сумму могут передать коллекторам. В этом случае, как мы понимаем, правила "финансовой безопасности" дополняются только одним, уточняйте заранее, какая организация предлагает вам небанковскую рассрочку при покупках в интерент-магазинах.
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