Как научиться копить деньги, не ущемляя себя в тратах?

Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, но если предстоит дорогая покупка, то все же мы стараемся как-то откладывать деньги, чтобы накопить нужную сумму. Один из "древних" способов — использовать копилку. Можно накопить внушительную сумму, буквально не прилагая к этому особых усилий и не ущемляя себя в повседневных тратах. Как — рассказала читателям Pravda.Ru д. э.н., профессор департамента экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Юшкова.

Копим деньги: эффективные способы

Первый способ

Можно взять за правило с любой покупки в магазине складывать в копилку сдачу или фиксированную небольшую суму, например, до 50 рублей. Но здесь для вас всегда будет сюрпризом итоговая сумма накоплений, которую вы узнаете, только опустошив копилку.

Второй способ

Если вы хотите точно знать, сколько можете накопить за месяц, то возьмите обычный календарь и в течение месяца откладывайте сумму, равную дате календаря. Например, первого числа вы откладываете 1 рубль, второго числа — 2 рубля и так далее, зачеркивая дату с цифрой, чтобы вести счёт. За 100 дней, те за три месяца, вы можете по этому методу накопить 50500 рублей.

Третий способ

Кредитные карты прочно вошли в наш обиход вместе с другими банковскими продуктами. Но борьба за клиента, т. е. пользователей этих кредитных продуктов, постоянно заставляет придумывать новые и новые интересные опции, чтобы привлечь внимание к кредитным картам. И если раньше мы точно знали, что кредитные карты — это исключительно банковский продукт, то теперь этот продукт выпускают и МФО (микрофинансовые организации).





Кроме того, всё чаще мы становимся перед выбором кредитной карты и карты рассрочки, которые не менее активно набирают обороты в торговых точках и интернет-магазинах.

Если правильно пользоваться кредитной картой, то вполне можно не только покрыть необходимые траты, но и даже "заработать", например, через систему бонусов или кешбэка.

Правила "финансовой безопасности"

Внимательно читайте кредитный договор (даже если он распечатан мелким шрифтом, вы вправе взять его домой и внимательно изучить "с лупой"). Все отличия кредитных карт сводятся к следующему: условия оформления, лимиты карты, тарифы за обслуживание карты, бонусные системы и кешбэки.

Обратите внимание на тарифы банка. Ведь именно по этим тарифам с вас будут автоматически списываться суммы за обслуживание счёта кредитной карты, смс-уведомления, % за снятие наличных, штрафы и др. Обязательно попросите сотрудника показать вам эти тарифы и убедитесь, что они актуальные. Как правило, это отдельный документ, утверждённый в банке или МФО.

Успевайте гасить долг в пределах беспроцентного периода. Для этого вам необходимо заранее рассчитать свой уровень доходов и расходов. Это позволит вам сделать правильный выбор между желанием сделать больше "импульсных" покупок, например, для получения бонусов и при этом попасть на довольно внушительные проценты за просрочку погашения льготного периода из-за этих покупок (годовая ставка в разных банках колеблется от 12 % до 29 % годовых).

Обратите внимание на то, что платежный срок по карте может не совпадать с вашим графиком получения доходов (например, зарплаты как единственного источника погашения), поэтому стоит адекватно подходить к оценке срока, на который карта предлагает льготный период (он колеблется от 55 до 120 дней).

Вместе с кредитной картой может быть подключена дополнительная платная услуга, например, страховка и другие. Вы вправе отказаться от этой услуги, но для этого необходимо выяснить все условия договора, который вы подписываете.

Бонусные программы и кешбэки весьма выгодны при умелом их выборе и использовании. Для этого вам нужно знать собственные категории затрат, т. е. посмотреть 3-6 месяцев, куда идут основные траты, например аптека, билеты, покупки в конкретных магазинах, рестораны и т. п. и уже искать те кредитные карты, которые предлагают именно в этих категориях наибольшее количество бонусов или другие возможности экономии.

Рассрочка, которая так активно предлагается в разных магазинах и указывается на ценниках, — это тот же кредит. Соответственно, проценты по нему платит либо непосредственно магазин, либо покупатель (если они уже учтены в стоимости товара). Сегодня этот кредит чаще всего представлен в виде карты рассрочки. Она также имеет свой лимит, которой вам доступен для оплаты, и срок, в течение которого вы можете погасить долг беспроцентно, т. е. очень схожа с кредитной картой по данным параметрам. Расхождение в том, что все эти плюсы доступны при использовании в магазинах-партнёрах, а если вы применяете карту рассрочки в других торговых сетях, то могут быть ограничения по списанию средств и дополнительные проценты.

Получается, что карта рассрочки также приносит свои плюсы, например, для дорогостоящих покупок и весьма привлекательна, если следовать всё тем же правилам "финансовой безопасности", о которых мы писали выше.

Интернет-торговля с каждым годом уверенно набирает свои обороты. В этом пространстве находят своё применение все виды карт. Появляется такая разновидность, как виртуальная карта небанковской рассрочки. Часто её предлагают оформить организации, которые изначально не связаны с займами по роду своей деятельности, так называемые операторы сервисов рассрочки. Характерная особенность этих виртуальных небанковских рассрочек, что не нужно подписывать бумаги и заполнять договоры. С одной стороны, всё очень привлекательно, заполнил форму на сайте и получай лимит на покупки, так сказать, "не выходя из дома".

Но с другой стороны, могут возникнуть весьма неприятные сюрпризы уже в процессе пользования: например, за несвоевременное погашение оператор может в вашем личном кабинете менять по-своему усмотрению сумму штрафов или изменить график ваших платежей без согласования с вами. Кроме того, может неожиданно выясниться, что невозможно отключить смс-уведомление, сумма по которому может доходить до 300 рублей. Если вы не хотите переплачивать и не оплатите, то эту сумму могут передать коллекторам. В этом случае, как мы понимаем, правила "финансовой безопасности" дополняются только одним, уточняйте заранее, какая организация предлагает вам небанковскую рассрочку при покупках в интерент-магазинах.

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