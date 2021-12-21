В Белоруссии пригрозили разорить Литву

Продолжается обсуждением темы транзита белорусских товаров через прибалтийские государства. К дискуссии подключились в Минске. Представитель Белорусской калийной компании Ирина Савченко заявила о надежде договориться с Литвой насчёт продолжения транзита. В противном случае Литву ждут многомиллиардные иски, пообещала она.

По словам Савченко, несмотря на все сложность взаимоотношений между Минском и Вильнюсом, ранее им удавалось находить выход из сложных ситуаций, сообщает Rubaltic. ru.

Представитель Белорусской калийной компании выразила надежду, что не будет необходимости "реагировать и предпринимать какие-либо действия" и назвала Литву "важным транзитным партнёром" для Белоруссии.

Она напомнила, что соседнее государство имеет международные обязательства перед ООН по морскому праву и Соглашением по тарифам и торговле, где действует принцип свободного транзита. Кроме того, существуют двусторонние соглашения между Вильнюсом и Минском.

Ирина Савченко заявила, что в случае нарушения Литвой своих обязательств белорусская сторона обратится в суд.

"Кроме того, мы считаем, что многие наши клиенты, покупатели удобрений, также обратятся в суды, поскольку в результате действий Литвы они лишатся своих товаров и понесут значительный ущерб. В результате они могут быть вынуждены покупать удобрения по значительно более высоким ценам. Сумма претензий по этому делу может исчисляться миллиардами евро", — отметила она.

Савченко заявила, что Белоруссия может быть вынуждена принять ответные меры и выразила надежду на возобладание здравого смысла.

Надо заметить, что в "Литовских железных дорогах" (Lietuvos geležinkeliai) и не прочь были бы продолжить транзит белорусских товаров. В компании заявили, что не обязаны выполнять санкции США в отношении "Беларуськалия" и об этом было получено уведомление от Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Однако представителей компании (государственной, кстати) одёрнула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По её словам, на компанию могут быть наложены ограничения "в интересах национальной безопасности США".

По словам литовского премьер-министра, в компании "не выделили абзац, в котором четко говорится, что OFAC не может гарантировать, что Lietuvos geležinkeliai не будет включена в список санкционируемых субъектов".

В общем-то, получается так, что власти Литвы следят за выполнением американских санкций ещё жестче, чем власти США.