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Автор Елена Тимошкина

Как не остаться без автомобиля: когда опасен возвратный лизинг

Экономика » Финансы

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказал Pravda.Ru, какие виды мошенничества существуют на финансовом рынке, как обезопасить себя и своё имущество от нелегальных кредиторов, а также от нелегальных брокеров в сфере ценных бумаг.

Как не остаться без автомобиля: когда опасен возвратный лизинг

Ищите компанию в списке

— Евгений, в Интернете постоянно предлагают заработать на новых финансовых инструментах. При этом многие люди попадаются на удочку мошенников. Как понять, мошенник перед вами или добросовестная компания, которая поможет приумножить ваш капитал?

— Лучше всего ориентироваться на общие внешние признаки финансовых пирамид, чаще всего речь идёт о привлечении денежных средств граждан. Важным признаком является уровень доходности выше среднерыночного. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России, умноженной на 3-4. Также это гарантирование доходности. А на финансовом рынке это запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов. Ещё это привлечение известных личностей, чтобы создать иллюзию надёжности проекта. Это также отсутствие конкретных направлений, куда инвестируются собственные средства граждан. К примеру, заявляется, что компания нашла уникальный способ заработка, но не объясняется, как она собирается достичь подобной доходности. И наконец, это отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России.

Все компании, которые имеют право привлекать денежные средства и выдавать займы, должны обладать лицензией либо разрешением Банка России. Если компании нет в реестре, то к ней 100% обращаться не стоит.

— На сайте ЦБ есть предупредительный список — это список нелегальных компаний. Как часто он обновляется и по какому принципу формируется?

— Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке носит именно предупредительный характер. Он обновляется каждый день. Это говорит о том, что проблема действительно актуальная, и недобросовестные компании появляются каждый день. В него включаются три категории нелегальных участников финансового рынка:

  • финансовая пирамида, которая незаконно привлекает денежные средства граждан;
  • нелегальные кредиторы, которые выдают займы, не имея надлежащего разрешения;
  • нелегальная деятельность на рынке ценных бумаг: нелегальные брокеры, дилеры, которые пытаются завлечь денежные средства граждан якобы в покупку ценных бумаг, но на самом деле это обман.

Иногда компания есть в предупредительном списке, но продолжает работать на рынке. Банк России не уполномочен закрыть компанию — это компетенция полиции, прокуратуры, органов исполнительной власти. Соответственно, проходит промежуток времени между обращениями Банка России, к примеру в правоохранительные органы и мерами, которые принимаются с их стороны.

"Честные" способы отъёма денег

— Вы сказали о нелегальных кредиторах. Какая разница человеку, у кого брать деньги: у компании, в банке или у частного лица? Чем это опасно?

— К сожалению, разница есть, и очень существенная. Если человек берёт денежные средства взаймы у компании, то должен убедиться, что она состоит в реестре участников финансового рынка. Заёмные средства чаще всего выдают легальные:

  • микрофинансовые организации,
  • ломбарды,
  • кредитные потребительские кооперативы (КПК),
  • сельскохозяйственные КПК.

Чем опасно? Взяв денежные средства у компании, которая никем не регулируется, человек столкнётся с процентом за пользование денежными средствами гораздо выше, чем у легальной организации. Поскольку серый рынок тем и привлекателен для его устроителей, что он ничем не регулирован и их не сдерживает ничего. Если человек допустит просрочку, то может столкнуться с абсолютно недопустимыми способами взыскания. Это бывает, когда подобные люди (даже коллекторами их назвать сложно) приходят с целью выбить денежные средства. Кроме того, есть возвратный лизинг. Возвратный лизинг сам по себе — это абсолютно законная вещь. А вот когда он используется, чтобы выдавать потребительские займы под его видом, это опасно. К примеру, человеку нужна крупная сумма. И у него есть автомобиль. Но автомобиль ставить на стоянку ему не хочется. Всем хочется продолжать пользоваться своим имуществом.

Во-первых, автомобиль оценивается втрое ниже рыночной стоимости; во-вторых, при малейшей просрочке (договор составлен так, что компании выгоднее забрать автомобиль) автомобиль будет эвакуирован, а договор купли-продажи уже заключён с этой компанией.

Организаторы подобной деятельности пользуются тем, что человек не до конца осознаёт, что происходит. Он не подписывает договор займа, как с нормальной организацией, при этом и у самого договора займа есть определённые требования, должна быть ясная информация о том, по какой ставке выдаются денежные средства. Здесь же мы получаем несколько документов, которые человек, не задумываясь, подписывает. В итоге он получает массу проблем, когда попадает в просрочку. Нужно читать документы, которые вам дают, особенно если вы впервые обращаетесь в организацию.

— Какие ещё инструменты "честного" отъёма денег у граждан могут быть?

— Очень большой пласт — это нелегальная деятельность на рынке ценных бумаг. Мошенники рисуют сайт. Человек думает, что вносит денежные средства, чтобы торговать на открытом рынке. Но свои деньги он забрать уже не сможет. Существуют компании, которые долгое время поддерживают связь с человеком, дают ему уверенность в том, что с его средствами работают, идёт прибыль.

Деятельность на рынке ценных бумаг очень высокорискованная, и легальные компания, брокер обязаны уведомить человека об этом, есть декларация риска, которая даётся клиенту.

В случае мошенничества никто ничего подобного не говорит.

Есть ещё консультационные центры. К примеру, человек хочет понять больше о торговле ценными бумагами. Он обращается в подобный якобы образовательный центр и может пройти бесплатное обучение: 7 дней его будут учить основам. Впоследствии его убеждают, что он уже достаточно знает и может сам зарабатывать. Но на практике люди, конечно, не готовы. Подключается консультант, человека убеждают инвестировать средства, и люди попадают в очень неприятные истории.

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Редактор: Марина Севастьянова
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