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Автор Ирина Гусакова

Страсти по Арктике: Евросоюз хочет навязать свои условия по добыче газа в Заполярье

Экономика » Сырье

Арктика может стать очередным поводом для раздора между Европой и Россией. Брюссель внезапно обратил своей взор на этот ледяной регион и подумал, а почему бы не установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье, ведь они же позиционируют себя активными борцами за экологию, а Россия им портит эту идеальную картинку.

Арктика,Россия

России принадлежит достаточно большая часть территорий этого ледяного края, где находятся богатейшие месторождения углеводородов, поэтому радости российские политики явно не продемонстрировали. В четверг вице-премьер Александр Новак сказал в интервью CNBC, что поведение Брюсселя в данном случае является политической бессмысленной игрой.

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Полетаев сегодня заявил, что планы ЕС в Арктике — этот неприкрытая попытка вмешаться во внутренние дела государств, представленных в регионе, включая Россию.

Многие заговорили о том, что Арктика может стать новым "холодным" фронтом. Но почему Брюссель выбрал такую тактику ведения войны?

Почему Арктика стала полем битвы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в интервью Pravda.Ru, что, возможно, европейцы будут себя вести чуть-чуть осторожнее, если увидят, что Россия готова жестко реагировать. Но войны точно из-за этого не будет, заверил он.

"У Брюсселя главная цель — это сократить для России возможности использования Арктики, потому что с учетом глобального потепления арктические и водные пути и полезные ископаемые становятся гораздо более достижимыми. И, безусловно, Россия получает за счет этого некое преимущество. А для Европы, которая пребывает в подавленном состоянии, это очень нехорошая новость. И они хотели бы, чтобы Россия с ними поделилась, иначе они готовы ее сдерживать. Правда, пока у них ничего не получается. Но они от своих попыток не откажутся, Например, они могут законодательно запретить продажу этих полезных ископаемых в Европе, ограничить торговые отношения с Россией, а также ввести санкции", — заявил эксперт.

Арктика

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сомневается, что Евросоюз сможет законодательно запретить России работать на своей территории, а запрет, скорее всего, коснется европейских стран, таких как Норвегия, Дания.

"Это старая и больная тема. У них собственные ресурсы углеводородного сырья сокращаются, больших запасов нет. Арктика — перспективный регион, есть надежда найти там новые запасы. Они не хотят, чтобы те разрабатывались, а хотят, чтобы все переходили на возобновляемую энергетику, на электромобили, надеясь, что у них будет какое-то лидерство в этих технологиях и они смогут импортировать их всем странам. Вот в чем их смысл", — подметил Сергей Правосудов в интервью Pravda.Ru.

Россия попала под горячую руку

Отметим, что в Арктике Евросоюз относительно новый игрок. Поэтому не стоит исключать, что Брюссель просто хотел активнее интегрировать ЕС в дела региона. Просто выпады ЕС были сделаны в непростой момент, когда отношения России с Европой достигли определенного накала из-за поставок природного газа и кризиса в энергетике.

Внезапно выросли цены на газ, и Европа столкнулась с дефицитом голубого топлива на фоне ограниченных поставок, что грозит обернуться настоящей трагедией накануне отопительного сезона.

Наша страна уверяет, что объемы добычи газа были увеличены, но критики нашли минусы и в этом, заявив, что газ для России — политическое оружие, чтобы Германия быстрее запустила "Северный поток-2". Подобные нападки критиков опровергнул в среду президент Владимир Путин в интервью CNBC, ведь Россия никогда не стала бы спекулировать на беде европейцев, несмотря на все камни преткновения.

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Темы арктика владимир брутер
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