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Автор Ирина Гусакова

Саакашвили увидел выгоды от СП-2 для Украины

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили увидел долгосрочные позитивные перспективы от запуска газопровода "Северный поток — 2", причём не для России, а для Киева.

Казалось бы, похоже на бред сумасшедшего. Но Саакашвили заявил в интервью с журналистом польского издания Energetyka24, что выгоды для Киева очевидны.

Северный поток-2 завершён

"У Украины достаточно собственного газа. <…> Это (завершение газопровода. — Ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить", — добавил политик. По его прогнозам, Киев может даже начать экспортировать газ в другие страны.

Пока украинские политики скептически относятся к заявлению популиста. Например, украинский народный депутат 5-го и 6-го созывов Алексей Журавко удивляется словам политика, ведь система добычи газа на Украине практически разворована. Украина не вкладывает деньги в её развитие. Поэтому перспектив нет, заявил он корреспонденту Pravda. Ru. Тем более, на Украине, где "все финансы съедают война и коррупция, а также шизофрения в хозяйственной деятельности".

"Северный поток — 2": выгоды для Киева

Как отметил в интервью Pravda.Ru директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин, заявление Саакашвили не ноу-хау.

"Где-то 10-11 лет назад в США произошла сланцевая революция, и через некоторое время появились амбициозные заявления со стороны Польши и Украины о том, что сланцевого газа в странах много, что скоро они станут крупными экспортёрами. И тут же появились прогнозы по экспорту.

Действительно, удалось привлечь международных игроков в эти страны — крупные компании, которые стали исследовать запасы. Однако надежды не подтвердились ни в плане наличия запасов, ни в плане рентабельности разработки ни в Польше, ни на Украине", — прокомментировал в интервью Pravda. Ru эксперт.

газ, Украина, ГТС

Территории, на которые рассчитывала Украина в плане сланцевого запаса, потом частично оказались втянуты в конфликт на востоке. Соответственно, все работы там были остановлены. Сегодня, отмечает эксперт, есть небольшие запасы на Украине, которые страна ещё с советских времён разрабатывала. Но если ускорить добычу газа, то запасы быстро исчерпаются.

"Я думаю, что те месторождения, которые на Украине работают, будут отрабатывать свои ресурсы. В последние 15-16 лет мы видим абсолютно стабильный уровень добычи на Украине с колебаниями в пределах одного-двух миллиардов.

Это добыча на уровне 19 миллиардов кубических метров, которые, естественно, не способны обеспечить спрос страны, несмотря на его снижение в последние годы. Соответственно, то, что есть, будет идти на внутренний рынок. На данный момент около 30 миллиардов спрос на газ на Украине. Где-то две трети собственная добыча способна покрывать. Остальное приходится импортировать", — отмечает для Pravda.Ru эксперт.

При этом Вячеслав Кулагин согласен, что запуск "Северного потока — 2" может благоприятно сказаться на Украине, потому что даст возможность уйти от политизации проблемы. Когда Украина была основным транзитным звеном при поставке в Европу газа (а газ — это основа европейской энергобезопасности), то слишком много было политики, внешнего давления. Теперь задача у украинской стороны заключается в том, чтобы действительно заинтересовать, а не ставить ультиматум.

"Газ в украинскую систему должен поступать на коммерчески привлекательной основе, а не по принуждению. Если от политизации вопроса на Украине перейдут к созданию рентабельной и привлекательной системы, то это станет решением проблемы. А запуск "Северного потока — 2", скорее, будет этому способствовать", — резюмировал для Pravda.Ru эксперт.

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Как Киев "уничтожит" "Северный поток-2"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы украина михаил саакашвили
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