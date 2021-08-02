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Автор Ирина Гусакова

20 идей, которые изменят к лучшему жизнь в России

Экономика

Как улучшить жизнь в России? Наверняка ответы на этот вопрос периодически витают в голове чуть ли не каждого россиянина. Однако недостаточно иметь просто идею, необходимо ее еще и воплотить в жизнь, а для этого необходимы недюжинные усилия, подкрепленные весомыми аргументами.

20 идей, которые изменят к лучшему жизнь в России

Не каждый способен на такие подвиги, а вот предприниматель Дмитрий Давыдов все же рискнул. В 2016 году он собрал воедино все свои знания государственного и общественного устройства разных стран, которые представил в виде списка из 20 идей. И опубликовал их на собственном сайте 20idei. ru.

Вдохновлялся активист уже готовыми решениями в Сингапуре, ОАЭ, других странах, которые переделывал под российские реалии.

Изюминка идей — их продуманность, ведь главное в них — чтобы выиграли все.

Идеи предпринимателя имели широкий отклик, в связи с чем поползли даже разные слухи, вплоть до конспирологических теорий, кто-то даже привязал вновь возникший к ним интерес к предстоящим выборам. Однако Давыдов уверяет, что его идеи не имеют никакого отношения к политике. Да и политических амбиций у бизнесмена нет.

Его идеи не задевают ни партии, ни классы. Более того, Давыдов — даже не гражданин России и не проживает в нашей стране. А любовь к России объясняется тем, что это его историческая родина. Его прадед и другие родственники воевали и погибли, защищая свою страну в Великой Отечественной войне.

Пять лет назад бизнесмен предложил свои наработки на рассмотрение в администрацию президента, столичную мэрию и в профильные министерства. В СМИ активно обсуждалась "благотворительность" Давыдова. Однако власти все же проигнорировали уникальные идеи Давыдова, хотя и поблагодарили за оказанное внимание.

Столкнувшись с непониманием, Дмитрий уехал из страны. И вот в 2020 году он вернулся… в тот самый период, когда пандемия практически уничтожила экономики всех стран.

Одна из уникальных идей Давыдова

  • Первая идея Давыдова проста и логична: необходимо предоставить дополнительные удобства населению, пополняя при этом государственный бюджет.

По мнению активиста, необходимо ввести платные ускоренные услуги. Например, паспорт за пару дней за определенную сумму. Сумма же будет уменьшаться по мере того, как долго приходится ждать выполнения услуги. Похожий подход используется в Казахстане. Такая опция поможет существенно пополнить бюджет, снизить коррупцию, да и население будет не против возможности выбирать — использовать стандартную процедуру или отдать предпочтение платной услуге.

  • Еще одним пунктом стоит увеличение поступлений от автовладельцев — если будет доступна официальная продажа "престижных" номеров с комбинациями цифр или букв.

Например, чем меньше цифр и букв в номере, тем выше цена. Схожая практика применяется с успехом в Дубае и Абу-Даби.

Автор "20 идей" убежден, что при поддержке государства его прогрессивные идеи способны изменить к лучшему жизнь россиян, и надеется быть услышанным. Может, государству стоит обратить внимание на таких болеющих за страну активистов, как Давыдов, чтобы выйти на новый уровень?

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Темы россия бизнес экономика
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