От чего зависит место России в глобальной экономике

Тема устойчивого развития и экологии планеты как эстафетная палочка перешла от состоявшегося недавно Невского конгресса к участникам Петербургского международного экономического форума. Их громкие заявления выносятся в заголовки СМИ, напоминая лишний раз о тесном переплетении интересов защиты природы, климатических задач и экономического развития.

Планы ведущих мировых держав по переходу к углеродной нейтральности ведут к технологической революции, которую можно сопоставить с "промышленно-индустриальной революцией, начавшейся в Англии в XVIII веке", считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Выступая на сессии "Устойчивое развитие — повестка многосторонних институтов" в рамках ПМЭФ, он заявил, что "Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода".

Тема водорода неожиданно всплыла в заочном споре представителей металлургического бизнеса и правительства. Совладелец En+ Олег Дерипаска упомянул о больших объёмах инвестиций в экологическую модернизацию компаний, к которым он имеет отношение.

"Сейчас говорят об изъятии прибыли металлургических компаний, — отметил Дерипаска, — но я понимаю, сколько будет стоить перейти на водородное производство стали. Это адские триллионы!".

О необходимости принятия закона об упаковке и повышении ответственности её производителей заявил спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности Сергей Иванов. Он также поддержал планы корпорации "Ростех" по строительству 25 мусоросжигательных заводов, которые вызывают неоднозначную реакцию в экспертной среде и даже в правительстве. По мнению Сергея Иванова, мусор такой же "возобновляемый" ресурс, как лес, ветер и солнце. Отсюда вывод: "надо строить мусоросжигающие заводы, чтобы мусора стало меньше, а солнца больше".

Похвала в адрес России за её вклад в достижение климатических целей пришла, как говорится, откуда не ждали — от главного исполнительного директора французской компании TotalEnergies (бывшей Total) Патрика Пуянне. Он объяснил, что за сменой названия стоит стремление к диверсификации производства и к углеродной нейтральности. Глава TotalEnergies ратует за усиление роли энергии из возобновляемых, альтернативных источников и рассчитывает на российский газ, который "обеспечит нам плавный переход". Характерная для России комбинация различных источников энергии, в том числе гидроэлектростанций и газовых ресурсов, является "прекрасным примером того, как можно достичь целей Парижского соглашения".

"Еще один вызов связан с лесами, — заметил Патрик Пуянне. — У вас происходит поглощение огромных объёмов углерода в сибирских лесах. Это серьёзный ресурс. Если мы хотим достичь углеродной нейтральности, нам нужно инвестировать, развивать поглощение углерода за счет лесов. Надеюсь, что по этой теме будет достигнуто соглашение между государствами на встрече по климату в Глазго".

Вывозить готовую продукцию, а не кругляк

Поддержка иностранных бизнес-партнёров не может не радовать, но нам-то хорошо известно, что лесные ресурсы России — один из печальных примеров нерационального использования природных богатств. По их обилию наша страна вторая после Бразилии, при этом доля продукции лесного комплекса в ВВП едва ли достигает и одного процента. Как справедливо заметила вице-премьер Виктория Абрамченко, "такие большие площади, к сожалению, за много десятилетий сформировали потребительское отношение к лесу".

В одном из своих выступлений вице-премьер Абрамченко привела такие цифры: заготовленная нелегально древесина составляет ежегодно от 10 до 30 млн кубометров, а выбытие леса ежегодно превышает его восстановление в среднем на 450 тысяч гектаров. В результате нам уже нужно восстановить более 35 млн гектаров. Другой бич — лесные пожары: в 2019 году ими было охвачено 10,5 млн га, в прошлом году — 9,1 млн.

"Всё, что можно было заготовить быстро и с минимальными издержками, уже срубили, — отметила Виктория Абрамченко. — Наш лес растёт медленно, но его еще и не восстанавливают в необходимом объёме".

Часто под видом санитарных рубок уничтожают здоровый лес, сохраняя больной. Как известно, поглощающая способность свойственна именно молодым, здоровым деревьям, а умирающие деревья, наоборот, выбрасывают углерод в атмосферу. Давно назрела и перезрела необходимость реформы системы управления нашей лесной отрасли. Одним из первых шагов по декриминализации отрасли станет решение президента Владимира Путина о запрете с 2022 года экспорта кругляка и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Наведение порядка в лесном комплексе — помимо плюса для экологии — стимул для лесопромышленников экспортировать готовую продукцию, а не сырую древесину.

В ногу со временем

Если говорить в терминах революции, то большим рывком вперёд в деле углеродного регулирования и локомотивом технологического переоснащения российской экономики призван стать закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который разработало Минэкономразвития. Впервые в России будет начат государственный учет выбросов парниковых газов и создана инфраструктура для появления рынков углеродных единиц. По мнению представителей МЭР, раскрытие информации является для предприятий реальной возможностью привлекать инвестиции в климатические проекты по модернизации производства.

Как считает глава Минэкономразвития Максим Решетников, климатическая повестка подразумевает достаточно серьёзные изменения в подходах к вопросам управления российскими лесами. Стране нужно наращивать усилия, связанные с лесовосстановлением, защитой от лесных пожаров. Благодаря новой законодательной базе, к осени появится дополнительный источник инвестиций в сферу лесоклиматических проектов. В МЭР надеются создать условия для того, чтобы российский бизнес инвестировал в такие проекты внутри страны, а не за рубежом.

Наша страна старается идти в ногу со временем и не отставать от развитых стран с их амбициозными зелёными целями. Согласно указу президента, к 2030 году намечено ограничить выбросы парниковых газов до 70% от значений 1990 года с учетом роста экономики и увеличения поглощающей способности лесов. Разрабатывается также Стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года. Для опережающего в сравнении с Европой снижения накопленной чистой эмиссии парниковых газов за ближайшие 30 лет необходимо будет перейти на интенсивный сценарий низкоуглеродного развития.

Министр Решетников также ассоциирует идущие в экономике процессы с очередной технологической революцией. Её мощной базой являются технологии водородной энергетики и электротранспорта, возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Как показывает практика, у крупных компаний-экспортёров и банков есть интерес к климатическим проектам и запрос на зелёное финансирование. Лишь имея собственную климатическую повестку, Россия имеет шансы успешно встроиться в процессы перестройки глобальной экономики.

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