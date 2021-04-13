Германия понимает: без "Северного-потока-2" экономике ЕС придёт конец

Ситуация вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" начинает приобретать (или уже приобрела, как говорят некоторые наблюдатели) откровенно пиратскую окраску.

Мы видели кадры, как некие рыболовы таранят напрямую суда снабжения, которые ходят рядом с "Фортуной". А если бы их не было и "Фортуну" бы затаранили. Говорят, что "ой, мы там заснули" или еще что-то случилось. Постоянно летают военные самолеты, ходят рядом корабли, подводные лодки.

Что происходит? Неужели этот газопровод до такой степени встал кому-то костью в горле, что этот кто-то готов войну развязать?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

Читайте начало интервью:

Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

— Никогда такого в истории трубоукладочных работ не было. Сейчас, например, будет строиться пересечением газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Тоже по Балтийскому морю. И готов поспорить, что там никаких подводных лодок, военных самолетов и кораблей не будет.

Это исключительно делается для того, чтобы заставить Россию нападками на "Северный поток-2" вывести свой военный флот для защиты трубоукладчиков в Балтийском море.

И тогда можно будет сказать:

"Смотрите, мы же говорили, что это не экономический проект, а военно-политический! Вот смотрите, Россия захватывает Балтийское море под видом охраны "Северного потока-2".

Такие версии были, постоянно об этом говорилось, что России на самом деле этот газопровод не нужен, она его строит только исключительно как причину, чтобы расставить свои военные корабли вдоль газопровода и захватить Балтийское море.

— Кстати, наши политологи, военные эксперты тоже это предлагают. Например, Виктор Мураховский из журнала "Арсенал Отечества" прямо так и сказал журналисту "Правды.Ру": "Нам надо поставить в нейтральных водах военный корабль, и тогда всякие военные провокации закончатся". Вы считаете, что не надо?

— Провокация ради этого и делается, чтобы Россия выдвинула туда свои военные корабли.

Потому что в Европе априори считается, что если проект политический либо военный, то его реализовывать ни в коем случае нельзя.

И Польша пытается спровоцировать Россию именно на такой ответ — вывести туда военные суда, показывает пальцем: "смотрите, это военный проект".

Американцы договорились как раз до того, что сказали, что это вообще не газопровод, а по этой трубе поползут русские солдаты и захватят Европу.

Абсурдных версий было много

Был доклад одного шведского аналитического центра, в котором говорится, что Россия хочет захватить их остров Готланд, он там в Балтийском море, недалеко от "Северного потока" находится, и первая группа спецназа выселится под видом ремонтников "Северного потока-1".

Почему такие абсурдные версии вообще появляются?

Для того, чтобы попытаться показать: проект имеет политическую сущность, поэтому его реализовывать нельзя.

Но так как это не проходит и Россия продолжает строить, то остается надежда — заставить Евросоюз принять санкции против России, запретив строительство "Северного потока-2".

Истинная цель эскалации на Украине

Возвращаемся к той версии, которую вы уже озвучили, что действительно ожидается эскалация на Украине и дальше последует предложение: а давайте накажем Россию за какие-то действия в Донбассе и запретим ей строить "Северный поток-2".

Если мы посмотрим, даже не очень внимательно, то увидим:

все, что происходит вокруг России, вызывает одно предложение - "а давайте не строить "Северный поток-2".

Цель истории с Навальным — "давайте запретим сразу "Северный поток-2".

Почему не персональные санкции, не секторальные, не финансовые? Они обсуждались только на последнем этапе, когда Европа и Германия, в частности, отбились от этого предложения заблокировать "Северный поток-2".

Поэтому я думаю, что, действительно, надо ждать провокаций. Нас будут обвинять в каких-то смертных грехах и будут предлагать наказать именно запретом строительства "Северного потока-2".

Потому что только прямые санкции со стороны Евросоюза способны остановить проект на стадии строительства. Если их не будет, тогда стройка будет завершена, и Россия будет, соответственно, требовать выдать разрешение на ввод в эксплуатацию и запускать этот проект.

Конечно, это невыгодно Соединенным Штатам, они хотят сократить поставки российского газа на европейский рынок.

Кстати, Украине тоже не надо радоваться. Потому что эта операция из двух этапов:

первое — вы не даете достроить "Северный поток-2" либо его запустить;

второе — вы закрываете транзит через Украину.

И тогда как раз часть российского газа не доходит до европейского рынка, там возникает дефицит, цены поднимаются, и туда может прийти американский СПГ (сжиженный природный газ) уже по высокой цене на освободившуюся долю рынка.

Европейцы прекрасно понимают, что возрастающую цену они будут платить, весь этот банкет за их счет будет происходить, что их экономика будет менее конкурентоспособна.

Поэтому Германия здесь не за Россию бьется и не лоббирует российские интересы.

Германия как лидер Евросоюза отстаивает интересы экономики Евросоюза.

Будет хорошая экономика — вы будете субъектом международных отношений, не будет у вас хорошей экономики — вы отходите на второй план. Поэтому ради себя тут европейцы бьются и отстаивают "Северный поток-2" как возможность выбирать источник поставки газа.