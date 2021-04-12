Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

Мир

В связи с эскалацией ситуации в Донбассе в мире заговорили — и эти голоса звучат все громче — об угрозе закрытия строительства газопровода "Северный поток-2" через санкции, которые Германия наложит на Россию в случае, если на юго-востоке Украины начнется очередная война.

Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

В частности, в немецком сегменте интернета активно обсуждаются две мысли. Одна из них: "немецкие экологи не сдаются".

То есть, оказывается, "Северный поток" проходит в территориальных водах на шельфе Германии, где есть какой-то птичий заповедник. И "зеленые" все время подают в суд на то, что там трубе нельзя проходить.

Первый раз немецкое Федеральное морское и гидрографическое агентство отклонило возражение экологов и выдало разрешение, но теперь оно заканчивается. И агентство по охране окружающей среды объявило, что будет обжаловать это решение в суде. И пока суд не вынесет решение, строительство на немецкой морской части — там порядка 30 км осталось — заблокировано.

Власти Германии говорят, что строительство захватывает только край заповедника, и это не влияет на самочувствие птичек, кроме того, трубопровод проходит по территории, где идет интенсивное судоходство.

Возможна ли остановка строительства "СП-2" из-за этих экологических проблем?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

— Тут экологические организации используются в качестве таранов противниками "Северного потока-2". На самом деле, конечно, никакой угрозы окружающей среде нет.

Достаточно, наверное, сказать, что в акватории Германии газопровод "Северный поток-2" будет идти ровно по той же самой схеме, как и "Северный поток-1". То есть первая труба там проложена еще в начале 2000-х годов, с 2011 года она работает. И никаких претензий ни у любителей птиц, ни у любителей рыб или еще кого-то не вызывает.

А ведь там идет постоянный мониторинг работы "Северного потока-1".

И фактически 10 лет он отработал — никаких претензий к нему нет, утечек никогда не было газа, ни взрывов, ни разгерметизации, ни чего-либо другого не было.

Поэтому какие могут быть вопросы к "Северному потоку-2", который идет параллельно этим трубам? Причем на территории Германии почти вся труба уже уложена. То есть там осталось даже меньше 30 км. Предполагается, что порядка 10 км.

Против чего выступают экологи?

Они говорят о том, что пойдут суда-трубоукладчики, суда сопровождения, и они напугают птиц в море. Хотя тоже большой вопрос, что эти птицы делают так далеко от берега.

Если мы даже откроем сейчас (в онлайне каждый может это сделать) какой-то из судовых трекеров — Marinetraffic, например — то увидим, что там, где будет прокладываться труба "Северного потока-2", очень много судов.

В Балтийском море в принципе очень много кораблей. Укладывать трубы — "Фортуна" сейчас идет со скоростью 1 км в сутки — это 10 дней работы. "Академик Черский" — предполагается, что он будет идти примерно 1,5-2 км в сутки — понадобится порядка недели.

Что за неделю, за 10 дней может произойти с птицами — не совсем понятно, когда там и так полным-полно судов ходит.

  • Поэтому, конечно, данные претензии стоит рассматривать как попытку просто торпедировать, затормозить реализацию проекта.

Это довольно лицемерная тактика: использовать благие темы для того, чтобы какие-то бизнес-интересы преследовать. В данном случае — торпедировать проект своего конкурента.

Я думаю, что это исключительно политическая деятельность, и к окружающей среде она отношения не имеет.

Здесь просто важно понимать, почему это происходит, почему переходят к таким довольно неприятным инструментам давления. Потому что все легальные инструменты уже перепробованы. В декабре 2019 года США ввели санкции, запрещающие оказывать услуги по строительству. И год понадобился России для того, чтобы свои суда подготовить, потому что швейцарские ушли из проекта.

Ровно через год, в декабре 2020 года, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работать как раз в немецкой акватории. Кстати, если она так вредит, предоставьте, пожалуйста, данные об этом. Таких фактов нет. Птицы все живы, все хорошо.

"Фортуна" нарушила санкции и попала в черный список уже в январе 2021 года. И все равно продолжает работать. Это беспрецедентный случай, когда даже попавшее под санкции судно продолжает выполнять некую запрещенную деятельность. И к ней еще "Академик Черский" сейчас присоединяется.

Естественно, здесь уже ничего невозможно сделать для того, чтобы остановить строительство. Поэтому прибегают к таким довольно неприятным историям.

  • Первое — это подключение всевозможных экологов.
  • Второе — это провокации со стороны польских судов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы германия игорь юшков северный поток-2
Новости
Россиянка обнаружила в больничном завтраке для детей мышиный хвост
С 15 апреля Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией
В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в здании XIX века
Что привезти на память из поездки? Самое главное о сувенирах России
Почему из "Православия, самодержавия, народности" не вышло птицы-тройки
Финики признали главным продуктом для здоровья женщин
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Почему МКС — не для туристов, объяснил космонавт
Алёна Полынь: кому выгодно возрождение "инквизиции"
Захарова оценила роль украинцев в космической программе СССР
Последние материалы
Россиянка обнаружила в больничном завтраке для детей мышиный хвост
С 15 апреля Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией
Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?
В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в здании XIX века
Что привезти на память из поездки? Самое главное о сувенирах России
Почему не стоит заводить экзотов
Почему из "Православия, самодержавия, народности" не вышло птицы-тройки
Финики признали главным продуктом для здоровья женщин
Николай Берзарин: что о нем знают сегодня
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников