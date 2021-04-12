Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

В связи с эскалацией ситуации в Донбассе в мире заговорили — и эти голоса звучат все громче — об угрозе закрытия строительства газопровода "Северный поток-2" через санкции, которые Германия наложит на Россию в случае, если на юго-востоке Украины начнется очередная война.

В частности, в немецком сегменте интернета активно обсуждаются две мысли. Одна из них: "немецкие экологи не сдаются".

То есть, оказывается, "Северный поток" проходит в территориальных водах на шельфе Германии, где есть какой-то птичий заповедник. И "зеленые" все время подают в суд на то, что там трубе нельзя проходить.

Первый раз немецкое Федеральное морское и гидрографическое агентство отклонило возражение экологов и выдало разрешение, но теперь оно заканчивается. И агентство по охране окружающей среды объявило, что будет обжаловать это решение в суде. И пока суд не вынесет решение, строительство на немецкой морской части — там порядка 30 км осталось — заблокировано.

Власти Германии говорят, что строительство захватывает только край заповедника, и это не влияет на самочувствие птичек, кроме того, трубопровод проходит по территории, где идет интенсивное судоходство.

Возможна ли остановка строительства "СП-2" из-за этих экологических проблем?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

— Тут экологические организации используются в качестве таранов противниками "Северного потока-2". На самом деле, конечно, никакой угрозы окружающей среде нет.

Достаточно, наверное, сказать, что в акватории Германии газопровод "Северный поток-2" будет идти ровно по той же самой схеме, как и "Северный поток-1". То есть первая труба там проложена еще в начале 2000-х годов, с 2011 года она работает. И никаких претензий ни у любителей птиц, ни у любителей рыб или еще кого-то не вызывает.

А ведь там идет постоянный мониторинг работы "Северного потока-1".

И фактически 10 лет он отработал — никаких претензий к нему нет, утечек никогда не было газа, ни взрывов, ни разгерметизации, ни чего-либо другого не было.

Поэтому какие могут быть вопросы к "Северному потоку-2", который идет параллельно этим трубам? Причем на территории Германии почти вся труба уже уложена. То есть там осталось даже меньше 30 км. Предполагается, что порядка 10 км.

Против чего выступают экологи?

Они говорят о том, что пойдут суда-трубоукладчики, суда сопровождения, и они напугают птиц в море. Хотя тоже большой вопрос, что эти птицы делают так далеко от берега.

Если мы даже откроем сейчас (в онлайне каждый может это сделать) какой-то из судовых трекеров — Marinetraffic, например — то увидим, что там, где будет прокладываться труба "Северного потока-2", очень много судов.

В Балтийском море в принципе очень много кораблей. Укладывать трубы — "Фортуна" сейчас идет со скоростью 1 км в сутки — это 10 дней работы. "Академик Черский" — предполагается, что он будет идти примерно 1,5-2 км в сутки — понадобится порядка недели.

Что за неделю, за 10 дней может произойти с птицами — не совсем понятно, когда там и так полным-полно судов ходит.

Поэтому, конечно, данные претензии стоит рассматривать как попытку просто торпедировать, затормозить реализацию проекта.

Это довольно лицемерная тактика: использовать благие темы для того, чтобы какие-то бизнес-интересы преследовать. В данном случае — торпедировать проект своего конкурента.

Я думаю, что это исключительно политическая деятельность, и к окружающей среде она отношения не имеет.

Здесь просто важно понимать, почему это происходит, почему переходят к таким довольно неприятным инструментам давления. Потому что все легальные инструменты уже перепробованы. В декабре 2019 года США ввели санкции, запрещающие оказывать услуги по строительству. И год понадобился России для того, чтобы свои суда подготовить, потому что швейцарские ушли из проекта.

Ровно через год, в декабре 2020 года, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работать как раз в немецкой акватории. Кстати, если она так вредит, предоставьте, пожалуйста, данные об этом. Таких фактов нет. Птицы все живы, все хорошо.

"Фортуна" нарушила санкции и попала в черный список уже в январе 2021 года. И все равно продолжает работать. Это беспрецедентный случай, когда даже попавшее под санкции судно продолжает выполнять некую запрещенную деятельность. И к ней еще "Академик Черский" сейчас присоединяется.

Естественно, здесь уже ничего невозможно сделать для того, чтобы остановить строительство. Поэтому прибегают к таким довольно неприятным историям.

Первое — это подключение всевозможных экологов.

Второе — это провокации со стороны польских судов.