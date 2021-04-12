Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

В связи с эскалацией ситуации в Донбассе в мире заговорили — и эти голоса звучат все громче — об угрозе закрытия строительства газопровода "Северный поток-2" через санкции, которые Германия наложит на Россию в случае, если на юго-востоке Украины начнется очередная война.
В частности, в немецком сегменте интернета активно обсуждаются две мысли. Одна из них: "немецкие экологи не сдаются".
То есть, оказывается, "Северный поток" проходит в территориальных водах на шельфе Германии, где есть какой-то птичий заповедник. И "зеленые" все время подают в суд на то, что там трубе нельзя проходить.
Первый раз немецкое Федеральное морское и гидрографическое агентство отклонило возражение экологов и выдало разрешение, но теперь оно заканчивается. И агентство по охране окружающей среды объявило, что будет обжаловать это решение в суде. И пока суд не вынесет решение, строительство на немецкой морской части — там порядка 30 км осталось — заблокировано.
Власти Германии говорят, что строительство захватывает только край заповедника, и это не влияет на самочувствие птичек, кроме того, трубопровод проходит по территории, где идет интенсивное судоходство.
Возможна ли остановка строительства "СП-2" из-за этих экологических проблем?
Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.
— Тут экологические организации используются в качестве таранов противниками "Северного потока-2". На самом деле, конечно, никакой угрозы окружающей среде нет.
Достаточно, наверное, сказать, что в акватории Германии газопровод "Северный поток-2" будет идти ровно по той же самой схеме, как и "Северный поток-1". То есть первая труба там проложена еще в начале 2000-х годов, с 2011 года она работает. И никаких претензий ни у любителей птиц, ни у любителей рыб или еще кого-то не вызывает.
А ведь там идет постоянный мониторинг работы "Северного потока-1".
И фактически 10 лет он отработал — никаких претензий к нему нет, утечек никогда не было газа, ни взрывов, ни разгерметизации, ни чего-либо другого не было.
Поэтому какие могут быть вопросы к "Северному потоку-2", который идет параллельно этим трубам? Причем на территории Германии почти вся труба уже уложена. То есть там осталось даже меньше 30 км. Предполагается, что порядка 10 км.
Они говорят о том, что пойдут суда-трубоукладчики, суда сопровождения, и они напугают птиц в море. Хотя тоже большой вопрос, что эти птицы делают так далеко от берега.
Если мы даже откроем сейчас (в онлайне каждый может это сделать) какой-то из судовых трекеров — Marinetraffic, например — то увидим, что там, где будет прокладываться труба "Северного потока-2", очень много судов.
В Балтийском море в принципе очень много кораблей. Укладывать трубы — "Фортуна" сейчас идет со скоростью 1 км в сутки — это 10 дней работы. "Академик Черский" — предполагается, что он будет идти примерно 1,5-2 км в сутки — понадобится порядка недели.
Что за неделю, за 10 дней может произойти с птицами — не совсем понятно, когда там и так полным-полно судов ходит.
Это довольно лицемерная тактика: использовать благие темы для того, чтобы какие-то бизнес-интересы преследовать. В данном случае — торпедировать проект своего конкурента.
Я думаю, что это исключительно политическая деятельность, и к окружающей среде она отношения не имеет.
Здесь просто важно понимать, почему это происходит, почему переходят к таким довольно неприятным инструментам давления. Потому что все легальные инструменты уже перепробованы. В декабре 2019 года США ввели санкции, запрещающие оказывать услуги по строительству. И год понадобился России для того, чтобы свои суда подготовить, потому что швейцарские ушли из проекта.
Ровно через год, в декабре 2020 года, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работать как раз в немецкой акватории. Кстати, если она так вредит, предоставьте, пожалуйста, данные об этом. Таких фактов нет. Птицы все живы, все хорошо.
"Фортуна" нарушила санкции и попала в черный список уже в январе 2021 года. И все равно продолжает работать. Это беспрецедентный случай, когда даже попавшее под санкции судно продолжает выполнять некую запрещенную деятельность. И к ней еще "Академик Черский" сейчас присоединяется.
Естественно, здесь уже ничего невозможно сделать для того, чтобы остановить строительство. Поэтому прибегают к таким довольно неприятным историям.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.