Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа

Вторая ветка БАМа нужна стратегически, она исправит недостатки первой ветки и обеспечит контейнерный транзит Китаю в Европу, считает эксперт Алексей Скопин.

Вторую ветку БАМа будет строить Минобороны

В Минобороны рассказали, что Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали(БАМ).

Как заявил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков для возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад.

Как сказал "Правде.Ру" профессор Московского гуманитарного университета (география и региональная экономика) Алексей Скопин, первая ветка имеет много проблем из-за проектных недоработок, она проложена по скальным породам, имеет тоннельные участки, где часто происходят землетрясения с обвалами и осыпями.

По мнению эксперта, сейчас подход к проектам такого уровня изменился:

"Раньше делали большой проект, вкладывали огромные деньги, потом сидели и ждали, когда он будет заполняться содержанием. Сейчас делают проект под конкретный грузопоток, исходя из первоочередной необходимости. Грузопоток будет увеличиваться — будут достраивать дальше за счёт полученной прибыли".

По словам Алексея Скопина, привлечение военных удешевит строительство — "только военные это могут сделать реально".

Первая цель второй ветки — обеспечит стабильность движения, подчеркнул эксперт.

Вторая цель — обеспечить вывоз сырья с "привлекательных" месторождений, чего не сделано при проектировании первой ветки, добавил Алексей Скопин.

РЖД поможет Китаю обойти Суэцкий канал

Алексей Скопин полагает, что учитываются также просьбы Китая, чтобы "мы увеличили пропускную способность Транссиба и БАМа для китайского транзита контейнеров в Европу, что даёт китайским компаниям "довольно серьезный выигрыш во времени — 15 суток вместо 35-ти через Суэцкий канал".

"Для них это, действительно, важно. Но мы отказывались, потому что считали, что наших мощностей для перевозки и так достаточно. Сейчас грузопоток нарастает. Поэтому, я считаю, что это вполне своевременное решение", — отметил эксперт.

Стратегически ветка нужна российским компаниям

"Стратегически вторая ветка нужна. То, как она будет реализовываться конкретно, тактически, это зависит от интересантов. Вполне возможно, что какая-то компания готова вложиться даже в строительстве части этой ветки, но при этом она должна понимать, какой объем перевозок это обеспечит. Все компании стремятся к тому, чтобы основной маршрут сделали федералы. Подключения к этому маршруту они уже готовы достраивать сами", — заключил Алексей Скопин.

Станция Февральск Тындинского региона расположена на Дальневосточной железной дороге. Будущее посёлка связано с заготовкой леса и добычей ископаемых на территории Селемджинского района — Огоджинского угольного месторождения и золота. Инвестиции компании "Петропавловск" в создание золотодобывающих предприятий превысили 41 млрд руб. По итогам 2019 года Маломырский и Албынский рудники, созданные в рамках проекта, стали самыми производительными предприятиями "Петропавловска" и Амурской области и произвели более 9 т золота.

Построена линия электропередачи ВЛ 220 кВ "Февральская — Рудная" протяженностью 174 км с подстанцией 220 кВ "Рудная". В селе Коболдо построены "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") в целях реализации инвестиционного проекта "Создание предприятий по добыче и переработке золота в Селемджинском районе Амурской области".

Станция Улак находится на 2677-м километре БАМа. От неё на север уходит 320-километровая железнодорожная линия Улак — Эльга, она построена для освоения крупнейшего в мире Эльгинского угольного месторождения коксующегося угля. Его запасы оцениваются в 2,2 млрд тонн. В 2017 году году отсюда в Китай отправляли 250 тыс. тонн угля ежемесячно.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших в мире (4,3 тыс. км). Модернизация БАМа входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

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