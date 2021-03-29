Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это дорого обойдётся её экономике.

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Литовка отметилась антикитайской резолюцией

ЕС впервые ввёл санкции против Китая за более чем 30 лет: считается, что четыре китайских чиновника причастны к нарушениям прав человека в отношении уйгурского меньшинства в провинции Синьцзян.

В ответ на это Китай объявил ответные санкции против десяти политиков ЕС и 4 институтов, в том числе против трёх литовских дипломатов и одного члена литовского Сейма — Довиле Шакалиене. Она, как один из основателей и лидеров Межпарламентского альянса по Китаю (международной межпартийной союз парламентариев из западных и прозападных стран), предложила альянсу разработать резолюцию о "геноциде уйгуров" и других этнических меньшинств в провинции Синьцзян.

В резолюции указывается, что Пекин совершает "акты геноцида" по Конвенции ООН:

-причинение серьезных физических или психических повреждений членам определенной группы;

-введение мер по контролю рождаемости группы людей.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Межевич, 220 тысяч евреев погибли на территории Литвы в годы Второй мировой войны, а Литва не признала геноцид евреев.

"Политическое руководство страны, которое прославляет убийц еврейского народа, и при этом делает заявления о недостаточном соблюдении прав уйгуров в Китае — это верх цинизма", — сказал эксперт.

По его словам, сегодня в Литве у власти находятся "исключительно потомки тех людей, которые уничтожали евреев, цыган, своих сограждан — литовцев, иначе мыслящих, а так же русских, белорусов".

"Никто не смеет обидеть китайский народ"

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин приравняла санкции ЕС к действиям европейского империализма в начале 20 века.

"Никто не смеет обидеть китайский народ ", — заметила она, призывая европейцев больше сосредоточиться на внутренних проблемах.

Пекин не раз приглашал иностранных дипломатов посетить регион. Однако, когда послы ЕС попросили о встрече с заключенным в тюрьму уйгурским активистом Ильхамом Тохти, которому Европарламент вручил премию Сахарова, запланированный визит был отменён.

"Они требуют встречи с одним преступником, осужденным по законам Китая, — прокомментировал ситуацию посол Китая в ЕС Чжан Мин. - Это недопустимо, мне очень жаль".

История борьбы Литвы с Китаем

Ещё в 2019 году Литва была одной из стран-членов ЕС (около половины), подписавших письмо главному комиссару ООН по правам человека с осуждением действий Пекина в Сянцзине. В 2020 году Служба госбезопасности Литвы в своём отчёте обвинила Пекин в стремлении к технологическому превосходству. Интересно, что документ появился в разгар пандемии коронавируса, после того, как Вильнюс получил из КНР медицинские маски в виде гуманитарной помощи.

В феврале Литва отказалась покупать сканеры для досмотра багажа в аэропортах от китайской компании Nuctech. И вот теперь заявлено о выходе из проекта Китая со странами Восточной Европы 17+.

В феврале на он-лайн саммит проекта под председательством Си Цзиньпина, литовское правительство делегировало лишь министра транспорта. Литву поддержали в снижении уровня представительства Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Словения, что сделало саммит нерезультативным. В Литве заговорили о смелости "прибалтийского убийцы гигантов".

Так, вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас написал в BNS, что "теперь другие страны следуют примеру Литвы."

"Бюрократам в Пекине стоит побеспокоиться о прибалтийском убийце гигантов" — заявил он.

Китайский транзит потерян для Литвы

Однако эта прыть вряд ли будет поддержана в Брюсселе и в отдельных столицах Восточной Европы.

По итогам 2020 года Китай впервые стал главным торговым партнером Евросоюза. Общий объем торговли ЕС с Китаем только в январе 2021 года составил €49,4 млрд, с США — €42,8 млрд.

Случай с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом поднял цены на морские перевозки, хотя и так они росли. В этой ситуации китайский проект железнодорожного и автомобильного сообщения с Европой резко увеличивает свою значимость. И этот транзит пойдёт через Россию, а вот, как он пойдёт дальше — теперь ясно, что не через Литву.

А ведь в 2005 году в Клайпеде прошла конференция предпринимателей "Литва — транзитный потенциал Китая", где обсуждалась перевалка грузов через Россию в Северную и Западную Европу по Транссибирской магистрали, используя услуги Клайпедского морского порта.

В 2017 году на выставке TransRussia в Москве Литовские железные дороги подписали договор с Акционерноым обществом "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), который организует перевозки грузов между Китаем и Западной Европой о начале этой работы.

"У Литвы есть хорошие шансы занять значительное место на транспортной карте будущего ", — сказал Мантас Бартушка, генеральный директор Литовских железных дорог.

Теперь эти шансы стремятся к нулю.

Договор с Ираном — пощёчина ЕС и пинок Литве

Китайцы уже преодолели пандемию и расширяют свое глобальное влияние, в то время как европейцы и американцы вакцинируют по мере сил и возможностей, но число инфицированных коронавирусом стремительно растет.

Китай на днях заключил инвестиционный контракт с Ираном, как указано в статье NYT — объемом $400 млрд, которые Китай планирует в ближайшие 25 лет сделать в десятки отраслей Ирана, включая банковскую сферу, телекоммуникации, порты, железные дороги, здравоохранение и информационные технологии в обмен на поставки нефти со скидкой в цене.

Это выглядит как пощёчина ЕС и США и пинок Литве — "в гробу мы видели ваши санкции".

Получается, что Литва стала заложницей собственных политических амбиций и слепого следования указаниям Вашингтона. Народ Литвы вряд ли это одобрит.

По мнению Николая Межевича, Литва одновременно пытается поссориться с Минском, Москвой и Пекином, что может стоить литовской экономике "очень дорого, настолько дорого, что литовская экономика в перспективе это может просто и не пережить".

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