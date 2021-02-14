Эксперт: зелёная энергетика в США будет развиваться, но не так стремительно

Джо Байден, став президентом, полностью изменил политику США по энергетике. Но по мнению специалистов, амбициозная задача к 2035 году вырабатывать 100% электроэнергии из чистых источников, нереалистична. Что стоит за этой программой? Нужно ли России и Украине подстраиваться под этот западный тренд? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.

Читайте начало интервью: Зачем Запад продвигает зелёную энергетику

— Дмитрий, вы сказали, что пока совершенно непонятно, добьются ли западные страны серьезных успехов в развитии зеленой энергетики и повлияет ли это на окружающую среду. Как сейчас у них обстоят дела в этом направлении?

— В Евросоюзе, например, в прошлом году возобновляемые источники произвели немного больше электрической энергии, чем источники, использующие ископаемое топливо. Но даже в системе Евросоюза — не все так просто и однозначно. Ведь климат — везде разный.

Солнце и ветер не выполнили планы

Поэтому из-за погодных условий, например, энергосистема ФРГ, где доля возобновляемых источников уже довольно велика, в этом году не дала столько электроэнергии, сколько они планировали. Для солнечной энергетики во втором полугодии было меньше солнечных дней, и с ветром были проблемы.

Схожая ситуация сложилась и в Крыму, там в IV квартале возобновляемые источники энергии (ВИЭ) недовыполнили планы примерно на 25 процентов, а ведь важна стабильная работа энергосистемы.

Хотя в России и на Украине, конечно же, не особенно мощная зеленая отрасль, как в той же ФРГ, но на Украине летом она способна обеспечить от 8 до 10,5 процентов потребления электроэнергии. В любом случае задача перейти на ВИЭ, поставленная властями западных стран, не настолько проста.

Трудности зелёного перехода

У нас тоже обсуждалась концепция зеленого перехода, наши власти пытаются реализоваться в этом, но Украина вряд ли сможет сделать что-то существенное к 35 году.

Наше правительство также старается идти параллельно с водородной стратегией, которую в Евросоюзе сейчас обсуждают очень активно. Пока она не утверждена официально. Проект уже есть, но это вопрос отдаленного будущего.

Российская Федерация богата углеводородами и углем, поэтому, я думаю, в России такой вопрос настолько жестко не стоит. Глупо было бы не использовать все эти преимущества. Я не думаю, что российские власти и другие страны будут идти по пути сопоставимому с путем Соединенных Штатов и Евросоюза.

США, хотя и добывают много нефти сами, все равно остаются импортером нефти. Их потребление — огромное, я боюсь, что Байдену тоже не удастся его снизить. Есть много факторов для дальнейшего роста цен. Нефть ведь дорожает не только потому, что Байден пришел и есть такая стратегия на отказ от углеводородов.

По идее, такая направленность Байдена должна была бы привести к обратному результату, наоборот нефть должна подешеветь, но с энергоресурсами только ситуация ухудшается. Во всем этом присутствует сложная цепь разнонаправленных факторов.

— Реальные специалисты, по крайней мере в России, считают, что такого не может быть — за 15 лет совершенно невозможно полностью исключить все выбросы углекислого газа в электроэнергетической системе США. Как вы считаете, насколько реально будет тотально внедрить зеленую технологию в энергетике?

— В Соединенных Штатах необходимо более детально изучать ситуацию. Здесь надо учесть очень многое. Сколько в Штатах, например, домохозяйств используют центральное отопление. А страна большая, поэтому на севере у них уже все не так, как на юге.

Направление — ясно, темпы — непонятны

И реалистичность этих планов можно будет оценивать хотя бы после пяти лет работы в этом направлении. Тогда уже будет хотя бы какая-то ясность. Сейчас однозначно рано делать какого-то рода прогнозы.

Пока понятно одно, в любом случае Штаты будут двигаться в этом направлении. Вопрос — как быстро? При Трампе они двигались бы не так быстро, как сейчас объявил Байден, но все равно бы двигались.

При правлении Трампа темпы роста солнечной генерации, в том числе и домашней, в США уже реально были достаточно существенными, несмотря на то, что он выступал за увеличение добычи внутреннего газа и внутренней нефти.

Другое дело, что при демократах такие амбициозные цели озвучены. Они будут пытаться интенсифицировать этот процесс. Но энергетика — отрасль достаточно капиталоемкая.

Конечно, деньги у американцев есть, но только для начала реализации такой задачи их потребуется очень много. Тут нельзя сказать: стой, раз, два, перешли с ископаемого топлива на зеленую энергию. Так просто не бывает.