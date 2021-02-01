Миру претит доминирование доллара

Тучи сгущаются над американским долларом. Есть немало предзнаменований утраты им своей доминирующей роли. Для Соединенных Штатов доллар является инструментом господства в мире, но времена меняются. По мере перераспределения экономической мощи в пользу других держав растёт стремление сбросить доллар с пьедестала. А отчаянные попытки Вашингтона сохранить статус-кво контпродуктивны и даже опасны.

Печальное будущее доллару предрекают не "враги Америки", а свои же доморощенные эксперты. Резкое его надение — на 35% — предрекал известный экономист, профессор Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.

По его мнению, эпоха "непомерных привилегий" доллара США как основной мировой резервной валюты подходит к концу, заодно с широко принятой презумпцией "американской исключительности".

Ведь на чём зиждется авторитет валюты? На равновесии между внутренним экономическим потенциалом страны и внешними представлениями о её силе. Накопленные за долгие годы дисбалансы американской экономики разрывают этот благообразный имидж в клочья.

Пандемия коронавируса вывела на свет божий застарелые проблемы — сокращение национальных сбережений и рост государственного долга. Если возможности внутренних источников инвестиций идут на убыль, приходиться всё больше привлекать внешние заимствования. При росте экономики это было бы не страшно, но в условиях рецессии и уменьшения налоговых поступлений в бюджет ситуация становится аховой. По итогам прошлого финансового года дефицит бюджета США достиг 15,2%, что является максимальным с 1945 года.

Американская трагедия — в печатном станке

В прошлом году, в разгар пандемии, мир со смешанными чувствами наблюдал, как бывший президент Дональд Трамп щедро одарил страну "вертолётными деньгами" — это примерно $3 триллиона. Таким манером американские власти хотят поддержать спрос и простимулировать экономику. Только вряд ли на такой эффект можно рассчитывать в условиях пандемии. Печатая ничем не обеспеченные доллары, Федрезерв лишь увеличивает свои обязательства и создаёт риск ускорения инфляции. Масштабное вливание денег в экономику, охваченную коронакризисом, скорее всего негативно скажется на долларе, ослабляя его позиции на международных рынках. Стивен Роуч считает, что заявленный Джо Байденом "План спасения Америки" с разбрасыванием ещё нескольких триллионов "вертолётных денег" грозит доллару крахом уже в 2021 году. Ведь спасать Америку будут как обычно в долг, раздувая и без того огромный дефицит госбюджета.

По мнению известного российского экономиста Валентина Катасонова, политика количественного смягчения с работающим на полную мощность печатным станком ФРС может довести сумму госдолга США до $30 триллионов, что неминуемо приведёт к обесценению американского доллара. Точка невозврата, когда ещё можно было сократить денежную массу, уже пройдена. Вся эта долларовая масса уходит на финансовые рынки, которые охвачены даже не инфляцией, а гиперинфляцией. Пузырь на фондовом рынке, по законам развития капиталической экономики, закончится обвалом. Банки Уолл-стрит и остальные финансовые гуру, такие как Goldman Sachs, JPMorgan и Citigroup, прямо советуют выходить из американского доллара и вкладываться в золото. При Байдене в Америке произойдёт очень серьёзный финансовый катаклизм, полагает экономист Катасонов.

Тревожный звоночек Вашингтону

Как известно, беда никогда не приходит одна. Если доллар, представляющий основу процветания США, перестанут воспринимать как валюту-убежище, пострадают и другие инструменты финансового рынка. Потеряют свою привлекательность для иностранных инвесторов американские фондовые биржи, а также номинированные в долларах ценные бумаги Казначейства США и акции частных компаний. Прошлый год был отмечен массовым бегством иностранных инвесторов из американского долга, так как мало желающих кредитовать погрязшую в долгах экономику. Например, Саудовская Аравия распродала казначейские бумаги на $25 млрд, а Бразилия с Индией — по $21 млрд. За последние 20 лет доля американской валюты в мировых резервах снизилась с 70 до 60 процентов.

Что касается России, то из-за беспрецедентных санкционных атак из Вашингтона наши денежные власти были вынуждены сократить портфель трежерис с более чем $100 млрд в начале 2018 до $3,8 млрд в прошлом году, доведя их до менее 1% золотовалютных резервов. Зато доля золота в них выросла до 22,9%. Не случайно "золотая лихорадка" вовлекает всё новые и новые страны. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2019 году центробанки мира приобрели 651 тонну драгметалла — рекорд за 49 лет! За год Пекин увеличил свой золотой запас на 105,9 тонны, а Дели — на 41,4. Это также тревожный звоночек Вашингтону о том, что гособлигации США как традиционный защитный актив стремительно теряют кредит доверия.

Санкционное давление со стороны Вашингтона и постоянные угрозы отключать неугодные ему страны от платёжной системы SWIFT не оставляют им другого выбора, как снижать свою зависимость от доллара в международных расчётах. Например, страны БРИКС активно проводят политику дедолларизации.

В расчётах России с Индией и Китаем в 2019 году доля доллара сократилась с 73 до 49 процентов, а в национальных валютах увеличилась до 28%.

В прошлом году на рубль приходилось 14% торгового оборота России со странами БРИКС.

Аналогичные шаги предпринимает и Пекин. Как следует из данных Государственного управления валютного контроля КНР, доля номинированных в юане банковских платежей в прошлом году достигла 37%, при этом доля аналогичных долларовых платежей сократилась за это время с 70% до 56%.

Обесценение валюты и очередной обвал на Уолл-стрит могут вызвать кризис банковской системы — тогда мало не покажется. Американцы уже в панике.

Новый министр финансов США Джанет Йеллен характеризует ситуацию в стране как экономический спад исторического масштаба и призывает действовать безотлагательно. Бездействие приведёт к самоусиливающемуся спаду, который нанесёт ещё больший ущерб, считает она.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, говоря о ситуации в США, проводит параллели даже не с кризисом 2008-го года, а с Великой депрессией.

"Американская мечта умерла, в стране колоссальное неравенство и 70% населения не доверяют правительству — всё это быстро преодолеть не получится", — считает эксперт.

Юань прибавляет в весе

Правящие элиты в Соединенных Штатах могут сколь угодно тешить себя иллюзиями, что Россия для них угроза номер 1, устранение которой позволит создать рай на Земле и установить столь дорогой их сердцу "миропорядок, основанный на правилах". В реальности же центры силы появились и в других частях света, прежде всего в Азии. По экономической мощи Китай почти сравнялся со Штатами. Его экономика проходит этап трансформации от индустриальной к постиндустриальной, превращаясь из мировой фабрики в некое подобие США, где основную роль в экономике играет сектор услуг и внутреннее потребление.

Многие эксперты называют китайский юань главным конкурентом американского доллара.

Аналитики агентства Bloomberg в октябре 2020 года писали, что при сохранении прежних темпов роста ВВП Китай в течение 10 лет достигнет экономического доминирования над США.

Благодаря быстрому восстановлению КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, юань прибавляет в весе среди других резервных валют.

Бывший министр финансов США Генри Полсон вообще считает "исторической аномалией" тот факт, что доллар так долго сохраняет статус основной мировой резервной валюты.

Превосходство доллара возникло в геополитических условиях после Второй мировой войны, благодаря сочетанию исторических событий. Юань обладает важными конкурентными преимуществами и способен дестабилизировать американскую валюту при условии большей открытости китайской экономики.

Все старания властей в Вашингтоне выйти из экономического и финансового кризиса путём раздачи "вертолётных денег", установления нулевой процентной ставки ФРС, грубого протекционизма в обход правил ВТО и наложения бесконечных санкций, приобретающих форму войны против всех, только усугубляют проблему бесконтрольного роста госдолга и бюджетного дефицита. Бездумная погоня за лидерством, не подкреплённая реальным потенциалом, способна загнать мировые рынки в тяжелый кризис. Куда разумнее было бы добровольно пойти на международный консенсус, подобный Бреттон-Вудскому. Смена действующей Ямайской валютной системы, в которой господствует доллар, неизбежна, но пусть она произойдёт с меньшими издержками.