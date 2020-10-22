Россияне постоянно ощущают падение уровня жизни и такая ситуация продолжается не первый год. Данные Росстата по этому поводу неутешительны — реальные располагаемые доходы населения снизились в третьем квартале на 4,8%.
Что будет дальше, прогнозировать сейчас не берется никто.
Отметим, что в последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее только в "лихом" 1999 году. В конце года этот показатель упал на 12,3%.
По мнению экспертов, главный очаг бедности — это безработица. Экономический кризис сильнее всего отражается на тех людях, которые и так едва успели затянуть пояса.
За "посткрымский" период 2014–2017 годов реальные доходы граждан упали на 8,3%.
А последние два года не дали возможности отыграть даже небольшой доли падения. В итоге можно видеть, что в 2020 году реальные доходы населения составили только 93,7% от уровня 2013 года.
Позже свою роль сыграли и пандемия, и обвал цен на нефть, которые увеличили в разы количество бедных.
В сентябре 2020 года, по предварительным итогам обследования рынка труда, 4,8 млн человек были признаны безработными. На данный момент это 6,3% рабочей силы в России. Если люди не могут зарабатывать, наступает нищета.
При этом многие уходят в тень, а размер зарплаты, которая пока еще доступна, все время падает.
В августе 2020 года темпы роста номинальных среднемесячных зарплат замедлились до 3,7% после 6,4% в июле, а реальных — до 0,1% после 2,9% месяцем ранее.
И это речь идет только о заработках в крупных и средних компаниях. О том, на что похожи трудовые доходы россиян, занятых в теневом секторе экономики, власти предпочитают не вспоминать.
Накануне пандемии в России было 6 млн неформально занятых трудоспособного возраста. Чаще всего это единственный способ заработка, а индивидуальный трудовой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума.
Туда же можно отнести малый бизнес и работников без дополнительных источников дохода.
Пандемия привела к тому, что:
Понятно, что в такой ситуации 90% населения не ждет улучшения своего материального положения. По данным опроса ВШЭ, 68% негативно оценили изменения в экономике страны. При этом 23% ждут разрастания личных финансовых проблем, а 36% — дальнейшей деградации экономической ситуации.
Но до середины 2021 года ждать пока нечего, раньше ситуация никак не стабилизируется.
Какого-то подъема можно ожидать только при отсутствии влияния внешних факторов. А это пока маловероятно.
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Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.