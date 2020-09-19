Правительство приготовило "налоговую удавку" для России

Российское правительство намерено усилить налоговую нагрузку на россиян. Эксперты называют это крайне недальновидным решением в период экономического кризиса и политической турбулентности.

По данным авторов телеграм-канала T34, чиновники, так и не детализировав "Единый план по достижению национальных целей", вполне конкретно заявили о грядущей дополнительной фискальной нагрузке.

Понятно, что подобные действия не вызывают восторга.

Так, например, в "Незыгаре" уже резонно обозначили действия кабинета как налоговую удавку для бизнеса и населения.

Как писал политолог Максим Жаров в канале "Чисто для фиксации", подобное стремление правительства сразу на входе в кампанию по выборам в Госдуму усилить налоговый пресс на "физиков" и на "юриков" показательно.

"Попытки актуализировать концепцию "люди — новая нефть" формирует не Силуанов, а налоговый бэкграунд премьера", — считает автор.

А вот в "Коммерсанте" при этом пишут, что, по мнению представителей РСПП, рост налогов вместо господдержки грозит банкротствами предприятий и увольнениями людей.

В свою очередь авторы проекта "Кремлевский мамковед" заявили, что основная цель Минфина — собрать дополнительно ₽100 млрд. Вопросы финансового здоровья предприятия, их развития и привлекательности инвестклимата не рассматриваются вовсе.

Таким образом, правительство забирает деньги у всех основных поставщиков рабочих мест, которые вполне способны выплатить повышенные налоги, сократив рабочие места, зарплаты и инвестпрограммы, добавили в паблике проекта "МыслиНеМысли".

Настал час расплаты?

После огромных трат правительства во время пандемии коронавируса на меры социальной поддержки, когда все, кому было не лень, получали живые деньги, кредиты, освобождения от налогов и новые контракты в счет будущих поставок, а лоббисты пробивали совершенно нелогичные решения, настал час расплаты.

Разумеется, деваться всем уже просто некуда — "денег нет, но правительству надо держаться", а тут еще Батьку кормить.

"Если этот директивный метод управления экономикой становится нормой, то так и надо сказать. Бизнесу же нужны стабильные правила игры, какими бы они ни были ужасными. Но крупняк свое в какой-то форме вернет, "косты" снизит, сервисы, но это убьет тысячи малых и средних предприятий, которые живут как рыбы-прилипалы вокруг акул, только в данном случае промышленных. С ними-то что делать будем? Потеряв работу, люди пополнят колонны протестников, причем по всей стране", — подытожил эксперт.

Его мнение разделяют и в канале "Неудаща":

"У владельцев заводов яхты не станут короче, не убудет ни на одну заграничную виллу. Жирные коты экономят на зарплатах рабочим — будут шахтеры есть не 3, а 2 раза в день — не страшно".

Поэтому очевидно, что ужесточение налогового режима в минимальной степени затронет наиболее обеспеченную часть населения. 15% налог на доходы, превышающие 5 млн руб. в год, если и будет собран в полном объёме, особого влияния на наполняемость бюджета не окажет.

К тому же, есть риски другого рода, добавил политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак. По прикидкам Минфина, индексация акциза на сигареты позволит привлечь в казну 70 млрд руб. Юмор в том, что с увеличением табачных налогов растёт и нелегальный оборот, в связи с чем потери государства могут составить 50-60 млрд руб.

По сути, добить население и бизнес налогами, чтобы закрыть дыры в бюджете — единственное, что может прийти в голову сегодняшним министрам, с горечью констатировали в паблике "Телега власти".

Правительство так и не научилось поднимать деньги "с земли", зато хорошо натренировано на доение граждан.