Российское правительство намерено усилить налоговую нагрузку на россиян. Эксперты называют это крайне недальновидным решением в период экономического кризиса и политической турбулентности.
По данным авторов телеграм-канала T34, чиновники, так и не детализировав "Единый план по достижению национальных целей", вполне конкретно заявили о грядущей дополнительной фискальной нагрузке.
Понятно, что подобные действия не вызывают восторга.
Так, например, в "Незыгаре" уже резонно обозначили действия кабинета как налоговую удавку для бизнеса и населения.
Как писал политолог Максим Жаров в канале "Чисто для фиксации", подобное стремление правительства сразу на входе в кампанию по выборам в Госдуму усилить налоговый пресс на "физиков" и на "юриков" показательно.
"Попытки актуализировать концепцию "люди — новая нефть" формирует не Силуанов, а налоговый бэкграунд премьера", — считает автор.
А вот в "Коммерсанте" при этом пишут, что, по мнению представителей РСПП, рост налогов вместо господдержки грозит банкротствами предприятий и увольнениями людей.
В свою очередь авторы проекта "Кремлевский мамковед" заявили, что основная цель Минфина — собрать дополнительно ₽100 млрд. Вопросы финансового здоровья предприятия, их развития и привлекательности инвестклимата не рассматриваются вовсе.
Таким образом, правительство забирает деньги у всех основных поставщиков рабочих мест, которые вполне способны выплатить повышенные налоги, сократив рабочие места, зарплаты и инвестпрограммы, добавили в паблике проекта "МыслиНеМысли".
После огромных трат правительства во время пандемии коронавируса на меры социальной поддержки, когда все, кому было не лень, получали живые деньги, кредиты, освобождения от налогов и новые контракты в счет будущих поставок, а лоббисты пробивали совершенно нелогичные решения, настал час расплаты.
Разумеется, деваться всем уже просто некуда — "денег нет, но правительству надо держаться", а тут еще Батьку кормить.
"Если этот директивный метод управления экономикой становится нормой, то так и надо сказать. Бизнесу же нужны стабильные правила игры, какими бы они ни были ужасными. Но крупняк свое в какой-то форме вернет, "косты" снизит, сервисы, но это убьет тысячи малых и средних предприятий, которые живут как рыбы-прилипалы вокруг акул, только в данном случае промышленных. С ними-то что делать будем? Потеряв работу, люди пополнят колонны протестников, причем по всей стране", — подытожил эксперт.
Его мнение разделяют и в канале "Неудаща":
"У владельцев заводов яхты не станут короче, не убудет ни на одну заграничную виллу. Жирные коты экономят на зарплатах рабочим — будут шахтеры есть не 3, а 2 раза в день — не страшно".
Поэтому очевидно, что ужесточение налогового режима в минимальной степени затронет наиболее обеспеченную часть населения. 15% налог на доходы, превышающие 5 млн руб. в год, если и будет собран в полном объёме, особого влияния на наполняемость бюджета не окажет.
К тому же, есть риски другого рода, добавил политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак. По прикидкам Минфина, индексация акциза на сигареты позволит привлечь в казну 70 млрд руб. Юмор в том, что с увеличением табачных налогов растёт и нелегальный оборот, в связи с чем потери государства могут составить 50-60 млрд руб.
По сути, добить население и бизнес налогами, чтобы закрыть дыры в бюджете — единственное, что может прийти в голову сегодняшним министрам, с горечью констатировали в паблике "Телега власти".
Правительство так и не научилось поднимать деньги "с земли", зато хорошо натренировано на доение граждан.
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