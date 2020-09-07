Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?

Экономика

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального. Так он ответил на вопрос о возможной остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

На грани: Меркель готова остановить

"Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".

"Следует реагировать быстро"

Как уже сообщала ранее "Правда.Ру", после произошедшего с Алексеем Навальным в Германии с новой силой началась полемика относительно перспектив строительства газопровода "Северный поток-2". Не секрет, что среди политических партий в ФРГ нет единодушия относительно этого проекта.

Например, сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Германии Анналена Бербок 7 сентября заявила, что "следует реагировать быстро" и остановить строительство газопровода. По ее мнению, нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен. Обращать внимание на подбрасываемые Кремлем "дымовые шашки" дезинформации было бы "роковым шагом", добавила Бербок.

Про "дымовые шашки дезинформации" одним из первых заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (представитель социал-демократов в коалиционном правительстве). Ранее он связал продолжение строительства газопровода с тем, как российские власти будут расследовать произошедшее. Точно такой же точки зрения придерживает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

В Свободной демократической партии предложили не останавливать строительство окончательно, а ввести мораторий до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

А по данным агентств Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать инициативу по прекращению строительства газопровода в качестве ответа на "отравление" Алексея Навального.

Окончательное решение еще не принято

До сей поры коалиция ХДС/ХСС и СДПГ поддерживала строительство газопровода. Но сейчас появляется все больше противоречивых сигналов.

Например, то же агентство Bloomberg со ссылкой аж на три источника в бундестаге накануне сообщало, что правящий блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не готовы поддержать требование об остановке строительства газопровода.

Отмечается, что сопротивление связано с поддержкой проекта со стороны немецкой промышленности, а также глубокими связями с Россией. О потерях из-за отказа от проекта ранее предупреждал Восточный комитет германской экономики и объединение "Будущее. Природный газ".

Конечно, никакая не новость, что остановки строительства газопровода страстно желают США, которые не останавливаются перед открытым шантажом - вроде рассылки писем с угрозам санкций властям германских земель и городов. Сопротивляться этому давлению Германии и так было тяжело, а сейчас тем более.

Что же касается России, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток - 2". "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал он.

Пока очевидно, что именно "Северный поток-2" может стать основным объектом санкций. Окончательная остановка его строительства - тем более с учетом того, что газопровод фактически закончен - стала бы серьезным ударом для участников проекта. Но ставить точку пока что все же рано.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы санкции северный поток-2
Новости Все >
Отец Сергий обвинил Наталью Поклонскую в "разврате"
Жириновский переносит вакцинацию без побочных эффектов
Воспаление щитовидной железы может привести к тревожным расстройствам
Овечкин почтил память погибшего в авиакатастрофе "Локомотива"
Епархия запретила отцу Сергию быть священником
Потерявшихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолёте
Меган Маркл замахнулась на "Оскар"
Куркума эффективна в лечении глазных заболеваний
Дмитрий Шлопак: надеемся заполнить московские отели осенью на 50%
Если ты несчастлив, тебя не имеют права дискриминировать
Последние материалы
Овечкин почтил память погибшего в авиакатастрофе "Локомотива"
На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?
Потерявшихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолёте
Меган Маркл замахнулась на "Оскар"
Куркума эффективна в лечении глазных заболеваний
Дмитрий Шлопак: надеемся заполнить московские отели осенью на 50%
Если ты несчастлив, тебя не имеют права дискриминировать
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Охлобыстин попросил Путина пощадить Ефремова
Иван Охлобыстин попросил президента быть милосердным
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
В Гааге прошла акция в поддержку властей Белоруссии
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников