На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сейчас слишком рано говорить о выводах в связи с "отравлением" Алексея Навального. Так он ответил на вопрос о возможной остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

"Прошу вашего понимания в вопросе, что сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на этот вопрос", - сказал Зайберт, добавив, что "канцлер тесно работает по этому важному вопросу с министром иностранных дел".

"Следует реагировать быстро"

Как уже сообщала ранее "Правда.Ру", после произошедшего с Алексеем Навальным в Германии с новой силой началась полемика относительно перспектив строительства газопровода "Северный поток-2". Не секрет, что среди политических партий в ФРГ нет единодушия относительно этого проекта.

Например, сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Германии Анналена Бербок 7 сентября заявила, что "следует реагировать быстро" и остановить строительство газопровода. По ее мнению, нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен. Обращать внимание на подбрасываемые Кремлем "дымовые шашки" дезинформации было бы "роковым шагом", добавила Бербок.

Про "дымовые шашки дезинформации" одним из первых заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (представитель социал-демократов в коалиционном правительстве). Ранее он связал продолжение строительства газопровода с тем, как российские власти будут расследовать произошедшее. Точно такой же точки зрения придерживает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

В Свободной демократической партии предложили не останавливать строительство окончательно, а ввести мораторий до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

А по данным агентств Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать инициативу по прекращению строительства газопровода в качестве ответа на "отравление" Алексея Навального.

Окончательное решение еще не принято

До сей поры коалиция ХДС/ХСС и СДПГ поддерживала строительство газопровода. Но сейчас появляется все больше противоречивых сигналов.

Например, то же агентство Bloomberg со ссылкой аж на три источника в бундестаге накануне сообщало, что правящий блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не готовы поддержать требование об остановке строительства газопровода.

Отмечается, что сопротивление связано с поддержкой проекта со стороны немецкой промышленности, а также глубокими связями с Россией. О потерях из-за отказа от проекта ранее предупреждал Восточный комитет германской экономики и объединение "Будущее. Природный газ".

Конечно, никакая не новость, что остановки строительства газопровода страстно желают США, которые не останавливаются перед открытым шантажом - вроде рассылки писем с угрозам санкций властям германских земель и городов. Сопротивляться этому давлению Германии и так было тяжело, а сейчас тем более.

Что же касается России, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток - 2". "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал он.

Пока очевидно, что именно "Северный поток-2" может стать основным объектом санкций. Окончательная остановка его строительства - тем более с учетом того, что газопровод фактически закончен - стала бы серьезным ударом для участников проекта. Но ставить точку пока что все же рано.