Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Федерация рестораторов и отельеров: гастрономических туристов всего 5%

Экономика

О сохранении кадров в гостиничном и ресторанном бизнесе, о риске второй волны банкротств и об основной концепции успешного ресторана рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Читайте начало интервью:

Главное — кадры

— Есть ли проблема сохранения кадров в вашей отрасли? Наверняка есть какие-то особо ценные кадры. Или можно легко всех уволить, а потом легко набрать?

— Это хороший вопрос. Особенно ценные кадры есть. Потому что это тонко настраиваемый механизм. Мы это прекрасно понимаем. Концепция, разработанная ресторатором, шеф-поваром, требует усиленного внимания. С поставщиками работают. Поиск тех гостей, которым это нравится. Естественно, с завтрашнего дня, когда вам сказали: "Вы завтра открываетесь", — это сделать невозможно. Надо:

  • вызвать людей,
  • проработать меню,
  • возможно, сократить меню,
  • прощупать рынок,
  • выяснить, пойдут или не пойдут люди.

Все как в первый раз. В то же время мы очень живой, подвижный бизнес. Открытий и закрытий предприятий в течение года происходит достаточно много.

Как только начал снижаться поток посетителей в середине марта, многие рестораторы, которые прошли кризис 1998, 2008, 2014 годов, сразу начали решать вопрос с персоналом, потому что это одна из самых серьезных затрат в балансе предприятия.

Договаривались, что кто-то из сотрудников:

  • уходил в отпуск без сохранения содержания,
  • увольнялся,
  • уезжал на родину.

Кто собирается открываться, тот свой персонал сохранил. Многие предприятия не могли получить субсидии, так как являлись крупными. Они договаривались со своим персоналом: люди уходили, вставали на биржу труда, получали минимальные 11 или 19 тысяч рублей в Москве.

Сейчас вопрос в том, что если мы начнем открываться, нужно вернуть людей. Но они могли уехать за это время. Например, они приехали из другого города, сняли здесь квартиру. Они талантливые и работают, но сегодня невозможно платить зарплату, позволяющую снимать квартиру. В итоге квартиродатель говорит: я буду искать другого жильца. И человеку приходится уезжать на родину. Может быть, там он откроет собственный ресторан — так бывает. То есть такие пертурбации рынка дают возможность переформатировать его. И вдруг ты понимаешь, что зажигаются звездочки, в том числе на периферии.

Все для людей

— Наверное, самая большая проблема в непонимании, что будут делать люди. Вы говорите, никто не пойдет в ресторан. Может быть, наоборот, все побегут, потому что в последнее время люди уже устали?

— Могу согласиться. Это было у наших коллег в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе. Но только после наступает резкий спад. И потом, не забывайте, нам продолжают говорить о том, что проблема коронавируса существует:

  • вирус никуда не делся,
  • может случиться перекрестное заражение.

Представьте себе, человек думает: никуда не пойду, привык уже сидеть дома, из ресторана могу заказать еду, меня все это устраивает. А те, кто собираются пойти в ресторан, видят там:

  • социальную дистанцию,
  • обслуживание официантом в маске и резиновых перчатках.

Нет привычной атмосферы. То есть первый рывок может быть. И слава богу, это хорошо. Будет ли второй и третий? Давайте посмотрим, что произойдет осенью.

Если не будет нормального дохода, нельзя будет погашать долги, то осенью нас ждет не только вторая волна коронавируса, но и вторая волна банкротств.

И те, кто открылись, позавидуют тем, кто не открылся.

— Нет научных исследований, что будут делать люди? Опросов в сфере гостеприимства? Поедут ли они отдыхать, пойдут ли в ресторан?

— Это делает "Ромир", ВЦИОМ. Как я уже сказал, 40 % людей готовы вести себя так же, как до коронавируса. Вопрос в том, готовы ли люди, которые ездили куда-то отдыхать, поехать и в этом году. Проблема в том, что совершенно непонятны условия. Ты приедешь на отдых, тебя поселят на обсервацию. И если действительно что-то случится, сможешь ли ты оттуда выехать? Поэтому никто не хочет этим заниматься.

Мы видим, что дачные участки и домики вокруг Москвы уже сняты, и теперь снять дачу можно только в сентябре в районе Брянска и Смоленска.

Это говорит о том, что ранней весной люди просто уехали из города.

— Да, все уехали как можно дальше. Могут ли исправить ситуацию какие-то программы? Сейчас появилась идея гастрономического туризма внутри России.

— Это сложная вещь. Гастрономический туризм — это когда турист едет конкретно:

  • за какой-то едой,
  • за какой-то концепцией,
  • за какими-то продуктами,
  • на какой-то фестиваль.

Таких людей всего 5 %. Например, если человек едет на побережье Средиземного моря купаться, то это не гастрономический туризм. Даже если он в это время поел в хорошем ресторане. Вот если он конкретно едет на какой-то фестиваль и заодно искупался, то это гастрономический туризм. Таких людей очень мало.

Какая концепция должна быть у ресторана с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, которых очень много? Мы считаем, что все очень просто: вкусно и безопасно. Вот когда у вас будет все вкусно, люди будут к вам ходить. И какой бы вы ни делали интерьер, все сегодня смотрят в тарелку.

Времена, когда люди обращали внимание в первую очередь на дизайн, атмосферу ресторана, прошли.

Сейчас это на втором плане. Сегодня в большей степени люди идут за тем, что у них будет в тарелке в ресторане, каким это сопровождается напитком. И в общем, мы для того и созданы, чтобы это делать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия карантин игорь бухаров экономический кризис гастрономический туризм федерация рестораторов и отельеров
Новости Все >
Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку
Американские полицейские будут работать лучше
Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину
Диетолог назвал продукты, защищающие легкие от коронавируса
Въезд в США и Канаду останется закрытым до конца июля
Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня
Последние материалы
Федерация рестораторов и отельеров: гастрономических туристов всего 5%
Все, что мы знаем о Xbox Series X
Как 16-летний мальчик обрушил продажи приставки Nintendo Switch
Мария Тункара: во время чемпионата мира мне предлагали секс на улице
Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Детектив в США: самый бесправный человек в Америке – белый мужчина
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Демограф Андрей Коротаев: в России приходится 50 абортов на 100 родов
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Популярное
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.

Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Новости Украины
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Путешествия
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Культура
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Жириновский предлагает создать "две Америки": для черных и белых
Соцсети: Конституцию уже отредактировали, голосование не понадобилось
Хватит и трех дней: новогодние каникулы в 2021 году радикально сократят?
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
Мир в доме и ми﻿р вокруг него — золотой принцип Азербайджана
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Госдуме не поддержали идею о сокращении новогодних каникул
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глупеем ли мы с возрастом
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ