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Автор Инна Новикова

Федерация рестораторов и отельеров: 35% предприятий не откроются

Экономика

Об основных трудностях гостиничного и ресторанного бизнеса после периода самоизоляции и о методах их преодоления рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Расплатиться с долгами

— Игорь Олегович, давайте поговорим с вами об отрасли гостеприимства. Ваш заместитель Леонид Гелибтерман сказал, что потери отрасли от карантинных мероприятий могут быть около 30 %. Он был настроен достаточно грустно. Сейчас уже все закончилось не с точки зрения медицинской, а с точки зрения экономической. Как вы оцениваете эту ситуацию? В каком состоянии отрасль гостеприимства вышла из режима самоизоляции?

— Мы не вышли из режима самоизоляции, потому что в некоторых регионах рестораны уже открываются, но у нас в Москве пока нет. С 16 июня открываются только летние площадки, а с 22 июня — основные залы обслуживания. На сегодняшний день мы видим, что открывается порядка 35 % от всех точек (точнее можно будет сказать после открытия всех регионов). Это количество достаточно внушительное. Многие наши коллеги даже не думают открываться, а сразу рассматривают такой вариант: выехать из помещения, где они арендуют место под оказание своих услуг, и думать дальше о том, как они смогут расплатиться за накопленные долги и что будут делать дальше. Банкротство — очень сложная сама по себе юридическая процедура, поэтому, скорее всего, это будут:

  • взаимные зачеты,
  • передача действующих ресторанов полностью с готовой концепцией за долги,
  • поиск инвесторов,
  • поиск соинвесторов,
  • объединения для выхода из ситуации с надеждой на то, что они заработают, вернут накопленные долги и после этого будут рассматривать вопрос дальнейшего развития.

Проблема очень существенная, тем более что мы не понимаем потребительского поведения наших гостей. Непонятно, пойдут они в ресторан или не пойдут.

В исследовании "Ромира" участвовало порядка 1200 респондентов. Из них 40 % готовы вести такой же образ жизни, какой они вели до карантина.

Если у нас 35 % предприятий не откроются, тогда, может быть, этот поток посетителей, готовых идти в рестораны, даст возможность тем ресторанам, которые откроются, в той или иной степени выживать, накапливать деньги и расплачиваться с долгами. Ситуация, связанная с неплатежами между контрагентами, серьезная, и взаимоотношения между арендодателями и арендаторами тоже достаточно серьезные. Это одна из основных проблем.

Сейчас арендодатели очень давят, они говорят арендаторам: нас не интересует, что вы три месяца не работали, по закону вы должны исполнять полностью обязательства.

Часть арендодателей пошла на соглашение с арендаторами, взяв на себя часть расходов. Банки точно так же говорят о том, что будут реструктуризировать долги арендодателям. В общем, процесс потихоньку идет, в нем участвуют:

  • правительство,
  • Министерство экономического развития,
  • Минпромторг,
  • Центральный банк,
  • Комиссия по малому и среднему предпринимательству.

В общем, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю все работают, для того чтобы попытаться минимизировать убытки, накопленные за три месяца.

Отель плюс ресторан

— Игорь Олегович, эта ситуация примерно одинакова и для отелей, и для ресторанов? Или у них разные проблемы и разные масштабы бедствия?

— Мы один и тот же вид бизнеса, гостиницы и рестораны. Так же как до революции существовали:

  • трактирный промысел,
  • трактирный промысел с проживанием.

В каждом отеле со звездностью есть обязательно ресторан. Где-то они принадлежат отдельным юридическим лицам, а где-то отелем и рестораном владеет одно юридическое лицо. Поэтому все проблемы, которые есть у рестораторов и отельеров, практически одни и те же.

Вопрос, как сейчас открываться на побережье Черного моря и в тех местах, куда люди ездили отдыхать. Пока поездок нет, стоимость билетов высока.

В связи с этим очень большая проблема. Ты сейчас открываешься, и с завтрашнего дня понимаешь, что к тебе никто не прилетит и не приедет, а сотрудникам нужно платить заработную плату, потому что ты их вызвал на работу. Ты купил продукты, которые сейчас лежат у тебя на складе, ты не можешь их потратить, и они через какое-то время придут в негодность, потому что у них определенный срок хранения. Это все равно как открыть новый ресторан.

Самое главное, что мы не представляем заранее потребительское поведение людей. Плюс к этому мы сами понимаем, что покупательная способность с 2014 года падала.

Поэтому в самую последнюю очередь, поверьте мне, люди будут готовы потратить деньги на то, чтобы пойти в ресторан.

Особенно те, кто потерял работу, а потеряют работу, я думаю, в нашей отрасли до миллиона человек.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы самоизоляция игорь бухаров экономический кризис пандемия коронавируса федерация рестораторов и отельеров
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