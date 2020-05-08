Ольга Четверикова: экономика сейчас важнее всего

Директор Центра геополитики ИФПИ Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова уверена, что никакой пандемии или эпидемии у нас нет, и первым делом нужно думать об экономике, а не о коронавирусе.

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов

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— Вы сказали о заказчиках, которые организовывают и используют дистанционное обучение для того, чтобы воспитывать оловянных солдатиков, которые будут работать четко под заказ. Но кто мешает в обычной школе тоже под заказ готовить детей? В принципе, мы ведь тоже воспитываем граждан своей страны, чтобы они жили в нашем обществе, гордились своей страной. Образование — это всегда чей-то социальный заказ.

— Конечно, мы не можем проблему образования рассматривать отдельно от социально-экономического развития общества. Мы прекрасно понимаем, и сейчас это совершенно очевидно, что мы оказались в глубочайшем кризисе. Стало ясно, что произошел экономический коллапс, который хотят списать на коронавирус.

Все средства массовой информации пугают нас именно этим, внушая страх перед коронавирусом, совершенно игнорируя или слабо касаясь тех проблем, которые связаны с экономикой.

А это сейчас основное и главное. Сегодня опять в минус упали цены на нефть, мы знаем, что правительство в реальности озабочено именно этим, но нас оно заставляет озабочиваться именно коронавирусом.

Почему появилась тема пандемии

Потому что, если мы перейдем к экономическим проблемам, то увидим, что там настолько глубочайший и серьезный экономический кризис, из которого не знаю, как мы выйдем.

Потому что происходит резкое сокращение национального богатства, разоряются целые отрасли, разоряются мелкий и средний бизнес. Значит, ожидается громадная безработица. Примерно 15-13 миллионов, в Москве — около миллиона человек.

Но нас с этой проблемы пытаются перевести на другую, чтобы страхом перед коронавирусом заставить не обсуждать, игнорировать экономические проблемы. А речь идет о том, что сейчас Запад ускоренными темпами переходит к новому технологическому укладу. К этой самой виртуальной, цифровой экономике.

Вирусная революция

Я советую всем почитать манифест Кузьминова, ректора Высшей школы экономики. Он называется "Вирусная революция". Пандемия изменит мир до неузнаваемости", в которой он делает вывод, что эта ситуация с вирусом создала благоприятные условия для перехода совершенно к новой реальности. В первую очередь, что все сегодня переходит в онлайн. Там есть очень важный момент: онлайн фактически резко сокращает издержки. Издержки на все.

Кузьминов с радостью сообщает всем, что больше не будет офисов. Большая часть населения будет работать онлайн, потому что большие издержки на содержание офисов. То же самое с образованием. Зачем содержать школы, вузы, когда можно обучать онлайн. Зачем содержать поликлиники, если можно перейти на телемедицину и дистанционно людей лечить.

Причем Кузьминов цинично признает, что будет очень большая безработица, будет очень много невостребованных людей. Если раньше это тоже было, то в новой реальности все будет намного жестче, потому что появятся проигравшие, которые не являются плохими работниками, они просто оказались несколько хуже других. Люди будут сами думать о том, как им выжить. Нас Кузьминов предупреждает, уже готовит к этой реальности, где никто не будет о тебе заботиться.

Будущее под угрозой

Будет перезагрузка государства, как он говорит, государство переходит тоже на дистанционку, на цифровую платформу.

Если раньше государство должно было обеспечивать развитие общества, то теперь государство должно будет обеспечивать всего лишь навсего устойчивость. Помните, они все время говорили "устойчивое развитие". Что значит устойчивое развитие? Это глупость несусветная. Не может быть устойчивого развития. Либо устойчивость, либо развитие.

Речь идет о том, что государство должно будет обеспечить именно устойчивость. Другой задачи не будет. Оно будет обеспечивать выживаемость общества, а рост станет проблемой частных лиц. Государство снимает с себя обязанность за развитие экономики, за развитие социальной сферы. Вот так цинично и очень грубо, причем декларативно, безапелляционно нам предлагается именно такой вариант. Нас предупредили, как бы ни на что другое не надейтесь. Такова позиция власти, потому что Высшая школа экономики является аналитическим центром правительства, находится при правительстве, оттуда исходят ключевые документы.

В частности, именно Высшая школа экономики написала в 2018-м году документ "Государство как платформа", в котором она описывала как государство будет переходить на цифровую систему управления. Когда вместо чиновника, вместо традиционных государственных органов будет именно онлайн. Высшая школа экономики совместно с Агентством стратегических инициатив Московской школы управления Сколково, совместно с Сбербанком и его центрами, курирует цифровизацию так называемого образования, или так называемую цифрововизацию образования.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер