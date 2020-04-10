По острию бритвы: между коронавирусом и бедностью

Не зря в народе говорят: беда не приходит одна. Усталость россиян от нахождения в самоизоляции резонирует под воздействием неопределенности и страха оказаться без средств к существованию. Из-за карантинных ограничений лихорадит экономику. Эксперты говорят о настигших её шоках и предсказывают кризис похлеще, чем прошлые. И всем хочется видеть свет в конце тоннеля. В этих условиях руководству страны приходится идти по острию бритвы, так как любые ошибки могут обойтись слишком дорого.

Скачка безработицы и бедности не избежать

В МВФ заявляют, что сегодня ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечает беспрецедентную, на её взгляд, ситуацию — "мировая экономика остановилась". Для сравнения: как же тот прошлый кризис отразился на нас? В 2008–2009 годах на международных биржах произошло падение цен на сырьевые ресурсы, а цена на нефть обрушилась с 147 долларов до 40. В декабре 2008 года падение промышленного производства по сравнению с предыдущим годом достигло 10,3 %. Российский ВВП снизился на 7,8 %. Кризис вызвал снижение капитализации компаний на три четверти, сокращение золотовалютных резервов на 25 %, бегство вкладчиков из банков, увольнения работников, отправку их в административные отпуска и т. д. Безработица в феврале 2009 года достигла уровня 7,1 миллиона человек! Таким образом, если верить МВФ, сегодня нам до дна еще далеко.

Как считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), российскую экономику с высокой долей вероятности ожидает двухлетняя рецессия. По сценарию ЦМАКП, падение ВВП России составит от 2,5 до 3 % — всё будет зависеть от степени адекватности принимаемых государством антикризисных мер. В любом случае, его окончательный вердикт таков: скачка безработицы и бедности не избежать.

Прогнозы уровня безработицы, которые дают различные эксперты неутешительны. Так, в Торгово-промышленной палате предвидят разорение около 3 миллионов предпринимателей, что будет грозить безработицей 8,6 миллиона человек. Социолог Борис Кагарлицкий допускает, что безработица примет у нас в стране массовый характер, выйдя за пределы 10-12 %. И тогда мало не покажется.

"Будет коллапс системы социальной помощи и полная дезорганизация социально-экономических процессов", — утверждает он.

Эксперты о шоках и вызовах

По прогнозам директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, из-за пандемии коронавируса и её последствий падение ВВП России может достичь уровня 10-20 %. А руководитель Экономичесской экспертной группы Евсей Гурвич говорит о пяти шоках для нашей экономики: глобальный циклический кризис, связанный с перекапитализацией рынков, падение цен на нефть, отток капитала, ограничение передвижения товаров и людей и высочайшая степень неопределенности. На фоне "коронакризиса" всё четче вырисовываются накопившиеся проблемы и вызовы, которые встают сегодня перед государством со всей остротой. О них заявила в Совете Федерации профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич:

демографическое "сжатие" и постарение,

устойчивость экономического неравенства регионов,

сверхконцентрация экономики и доходов в Москве,

сильный спад инвестиций и их территориальная поляризация,

сильный спад и неравенство доходов населения,

непрозрачная и нестимулирующая развитие политика помощи регионам,

сильные институциональные барьеры развития крупных городов и агломераций.

Наталья Зубаревич считает особенностью нашего рынка труда падение доходов людей более быстрыми темпами, чем ВВП. Например, 90-е годы запомнились длительными неплатежами и задержками зарплат. Сегодня можно наблюдать использование такого инструмента, как неполная занятость, сокращенная рабочая неделя и неоплачиваемые отпуска. То есть кризис проявляет себя больше не через безработицу, а более сильный спад доходов и заработной платы. Причем субъективное ощущение бедности россиян значительно опережает официальные показатели. Так, по данным Росстата, одному проценту опрошенных не хватает денег даже на еду, 14 % — на одежду и обувь, а 49 % — на бытовую технику.

"В условиях падения доходов запрос на перераспределительную политику, на социальную справедливость неизбежно будет расти, — считает Наталья Зубаревич. — Это объективная тенденция, если не будет быстрого роста доходов. И надо понимать, что пришло время политических решений".

Между Сциллой и Харибдой

Трудные времена легче перенести, когда накоплен "жирок" в виде сбережений. Однако большинство россиян оказались не готовыми встретить кризис во всеоружии. Опрос, проведенный научно-техническим центром "Перспектива", показал, что почти две трети россиян (63,6 %) не имеют никаких накоплений — как говорится, гол как сокол. Большинство граждан, имеющих накопления, смогут протянуть на них при потере дохода от двух до шести месяцев. В условиях карантинных ограничений каждая пятая компания в России намерена урезать зарплаты сотрудникам, в то время как основная масса россиян и так с трудом на них выживает. Ведь доходы людей непрерывно падали, начиная с 2014 года. По итогам прошлого года реальные доходы граждан оказались ниже уровня 2014 года на 7,5 %. Причем, по данным банков на 1 марта 2020 года, на 1 процент счетов с остатками более одного миллиона рублей приходится в денежном выражении 57 % от суммы всех счетов.

Власти стоит задуматься о том, какой протестный потенциал таит в себе ситуация, связанная с падением доходов и бросающимся в глаза социальным неравенством. По словам социолога Левада-центра Дениса Волкова, за минувшие годы у россиян накопились усталость и претензии к власти. На фокус-группах и в ответах на открытые вопросы рефреном звучит упрёк: власти много обещают, но мало делают, они забыли о простых людях. Большинство россиян беспокоят такие проблемы, как

рост цен,

бедность,

коррупция,

страх безработицы

и недоступность медицинского обслуживания.

Всё это не может не порождать питательной среды для популизма левого толка.

Экономисты, участвовавшие в апрельском заседании клуба ФБК Grant Thornton, предложили назвать ожидаемый обвал экономик мира "матерью всех рецессий" и посчитали недостаточным уровень расходов на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции в России. В отличие от рядовых граждан государству удалось накопить немалые средства в Фонде национального благосостояния, который к 1 апреля достиг 12,85 триллиона рублей. На настоящее время правительство заявляет о том, что на борьбу с кризисом зарезервировано 1,4 триллиона рублей или около 1,25 % ВВП. Возможно, в будущем власти будут вынуждены пойти на увеличение этих расходов по примеру тех стран мира, которые выделяют на антикризисные меры от 3 до 10 % ВВП. Но в условиях резкого снижения нефтегазовых доходов (около 3 трлн рублей) и выпадающих доходов всей бюджетной системы (примерно 7 трлн) приходится действовать с большой осторожностью.

Руководство страны сегодня оказалось перед сложным выбором, когда нужно без критичных потерь пройти между Сциллой и Харибдой: стремлением обезопасить население от губительного коронавируса, с одной стороны, и опасностью разрушительных последствий от карантинных ограничений для экономики и благосостояния россиян, с другой. Несмотря на то, что нерабочие дни были продлены до конца апреля, наиболее важные отрасли экономики и поизводства продолжают функционировать. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице на сегодняшний день работают в обычном режиме 3 миллиона чеовек, 2 миллиона выведены на дистанционную работу и около 2 миллионов находится в отпусках.

На селекторном совещании с губернаторами и членами правительства президент Владимир Путин заявил о том, что необходимо уже сейчас создавать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели "возвращались в нормальный график работы", естественно, при соблюдении положенных санитарных требований.

Чтобы смягчить удар по бизнесу и снизить его потери, рекомендуется не "грузить" его излишним администрированием. Дана директива: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, и людям, которые оказались без работы и источников дохода.