Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель

Владимир Путин, поделав "бесконечный путь хитрости", вывел Россию в мировые державы. Масштаб его личности позволяет в кризис предложить миру новую экономическую модель, в которой Россия займет лидирующее место.

Михаил ХАЗИН: ПУТИН должен ПОКОНЧИТЬ с наследием «СЕМЬИ» ЕЛЬЦИНА / Новости / Блог / События

Об этом рассказал экономист Михаил Хазин в видеоматериале, размещенном 10 апреля на сайте khazin.ru.

Глобализм умирает, а новой модели нет

"Мы жили в системе, которую можно назвать "финансовым глобализмом", в этой системе для нас места не было. Нас можно было уничтожить быстро, и попытка была сделана в 90 годы и начале 2000-х годов, а потом нас пытались уничтожить медленно, но и это не удалось, Сейчас эта система умирает на глазах", — сказал экономист.

По его мнению, какая будет новая модель пока неизвестно.

Дональд Трамп, и те элиты которые за ним стоят, хотят вернуться назад в начало 20 века, в мир изоляционизма, но это невозможно сделать, так по технологиям "мы далеко ушли вперед". По словам Михаила Хазина, новые пролетарии будут опорой новой модели.

"Капиталисты потратили много усилий, чтобы уничтожить класс пролетариев, сейчас они возвращаются в лице новых бедных — бывшего среднего класса, достаточно образованного и ненавидящего либералов, которые ввергли его в бедность", — заметил он.

Положительный момент для России в том, что, так как нет модели, то нет и сил, которые бы ее отстаивали и которые могли бы противодействовать созданию "нашей модели".

Как получить "бешеный рост" экономики

"Путин проделал бесконечный путь хитрости, путь айкидо: противостоять он не мог, но удары возвращал, и вывел Россию в мировые лидеры, но при отсутствии экономической базы. Однако, сейчас в условиях мирового кризиса, она скоро обрушится и в США, и в Китае, как обрушились мы в 90 годы", — продолжил экономист.

В этом смысле адаптивность нашей экономики много выше чем на Западе, кроме того, у нас имеется ресурс для роста, добавил он.

Китай и США все время сидели на эмиссионной политике, которая давала до четверти ВВП, у России такой возможности не было.

"Если мы просто улучшим законодательство, чтобы воспрепятствовать выводу капиталов, то получим колоссальный стимул к росту. А если начнем и еще и стимулировать экономику, то получим бешеный рост. Мы легко можем расти на 7-8-12 % в год лет 20. Другое дело, сможем ли мы это сделать, потому что руководители экономического блока — это люди либерального толка", — сказал Михаил Хазин.

По его словам, президент это прекрасно понимает, "он увидел, что бы он ни сказал ничего не будет выполнено".

Сменить весь экономический либеральный блок

Поэтому Путин должен обеспечить замещение либералов на новых людей.

Это должны быть вначале бизнесмены-предприниматели, но не менеджеры — управленцы, а те, кто сам делает свой бизнес.

У нас есть еще одно преимущество, пояснил Михаил Хазин, у нас остались альтернативные либеральной экономические школы, но эти люди сегодня не занимают официальные посты и "вытаскивать их будет трудно".

Если предположить приход такого нового человека в ЦБ России, то он должен будет сменить весь менеджмент Эльвиры Набиуллиной, уверен он.

Создать новую систему образования

Михаил Хазин также предложил создать новую систему образования, выпускников которой потом можно будет назначать на руководящие должности.

Пока же должны работать комиссары, которые будут давать указания чиновникам средней руки, и если они не захотят работать — увольнять. Такой опыт был в СССР в 30 годы.Так делал и Егор Гайдар — назначал двух человек в министерство и работал только с ними.

По словам экономиста, по-хорошему, надо увольнять всех сотрудников министерств, а потом назначать новых и ставить задачи.

"Их обязанность — обеспечить решение задач, а не распилить бюджет", — сказал экономист.

Реформировать судебную систему

Судебная система, которая призвана решать хозяйственные споры тоже должна быть кардинально реформирована, продолжил он.

Нынешних судей надо уволить всех, а так как сегодня они могут быть уволены только своим сообществом, то надо разрешить гражданам подавать иски в специальном трибунале к судьям, которые, по их мнению, замешаны в коррупции.

Поскольку у всех судей "рыльце в пушку", то дальше выбор — "или в отставку пожизненно с запрещением занимать должности в судебной системы, или иск". Судьи, по мнению экономиста, должны избираться, как было в СССР, и для занятия этой должности не нужно юридическое образование.

"Сейчас судьи не применяют законы в арбитражах, а решают в пользу тех, кто больший принес чемодан", — сказал он.

Михаил Хазин сделал вывод, что Путин, "выиграв международную игру, имеет масштаб личности", чтобы решать такие задачи. Во второй половине мая экономист прогнозирует отставки губернаторов и чиновников, которые "начнутся и очень долго не закончатся".