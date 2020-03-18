Глобальная отмена санкций: почему это утопия

Все большую популярность набирает идея отмены санкций из-за нынешней ситуации в мировой экономике. Идея, с одной стороны, вроде бы и здравая. А с другой — утопия.

Что об этом думают в других странах

Например, теме того, что решать возникшие проблемы надо совместно, посвящено довольно много публикаций в китайской прессе. Там, впрочем, внимание акцентируют прежде всего на отношениях Китая и США. И констатируют — непохоже, чтобы Пекин и Вашингтон готовы забыть о противоречиях и сотрудничать. Точнее сказать, Пекин готов, а вот Вашингтон не проявляет должной заинтересованности.

А в Иране решили напомнить о незаконности американских санкций. Несколько дней назад глава иранского МИД Мохаммад Зариф в письме генсеку ООН заявил о необходимости снятия всех санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом. Правда, едва ли генсек ООН чем-то может помочь Ирану в этом вопросе. К слову, идею снятия антииранских санкций поддерживают Россия и Китай. Но в Вашингтоне пока обращения никак не комментируют.

А что думают в России

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что происходящее диктует необходимость снятия всех санкций. По его мнению, "назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН".

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", — подчеркнул Косачев.

Чудес не бывает

А вот политолог Андрей Суздальцев уверен, что ничего не изменится, ибо "чудес не бывает". Шансы на его изменение позиции по санкциям нулевые, полагает эксперт.

"Ничего не будет изменено и даже, может быть, усиленно. Где-то неделю назад с тем же самым обращением выступил Тегеран. Там ситуация серьезная: там продолжают очень быстро умирать зараженные коронавирусом, там есть масса проблем. И они обратились за помощью. Но даже никто не рассматривал", — сказал Андрей Суздальцев "Правде.Ру".

Он напомнил, что Соединенные Штаты являются главным инициатором санкций против России.

"В США эта тема остается табуированной, и у демократов, и у республиканцев по теме санкций против России трогательное единодушие и полный консенсус. Там нет ни одной политической силы, которая бы стояла за то, чтобы санкции снимать. Депутаты в Бундестаге, во Франции, в Италии предлагают вернуться к вопросу об отмене санкций. А в США абсолютно жесткая политика, которая забетонирована. Поэтому рассчитывать на это бессмысленно", — сказал политолог.

И добавил, что и "выступать по этому поводу не стоит".