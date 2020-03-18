Все большую популярность набирает идея отмены санкций из-за нынешней ситуации в мировой экономике. Идея, с одной стороны, вроде бы и здравая. А с другой — утопия.
Например, теме того, что решать возникшие проблемы надо совместно, посвящено довольно много публикаций в китайской прессе. Там, впрочем, внимание акцентируют прежде всего на отношениях Китая и США. И констатируют — непохоже, чтобы Пекин и Вашингтон готовы забыть о противоречиях и сотрудничать. Точнее сказать, Пекин готов, а вот Вашингтон не проявляет должной заинтересованности.
А в Иране решили напомнить о незаконности американских санкций. Несколько дней назад глава иранского МИД Мохаммад Зариф в письме генсеку ООН заявил о необходимости снятия всех санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом. Правда, едва ли генсек ООН чем-то может помочь Ирану в этом вопросе. К слову, идею снятия антииранских санкций поддерживают Россия и Китай. Но в Вашингтоне пока обращения никак не комментируют.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что происходящее диктует необходимость снятия всех санкций. По его мнению, "назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН".
"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", — подчеркнул Косачев.
А вот политолог Андрей Суздальцев уверен, что ничего не изменится, ибо "чудес не бывает". Шансы на его изменение позиции по санкциям нулевые, полагает эксперт.
"Ничего не будет изменено и даже, может быть, усиленно. Где-то неделю назад с тем же самым обращением выступил Тегеран. Там ситуация серьезная: там продолжают очень быстро умирать зараженные коронавирусом, там есть масса проблем. И они обратились за помощью. Но даже никто не рассматривал", — сказал Андрей Суздальцев "Правде.Ру".
Он напомнил, что Соединенные Штаты являются главным инициатором санкций против России.
"В США эта тема остается табуированной, и у демократов, и у республиканцев по теме санкций против России трогательное единодушие и полный консенсус. Там нет ни одной политической силы, которая бы стояла за то, чтобы санкции снимать. Депутаты в Бундестаге, во Франции, в Италии предлагают вернуться к вопросу об отмене санкций. А в США абсолютно жесткая политика, которая забетонирована. Поэтому рассчитывать на это бессмысленно", — сказал политолог.
И добавил, что и "выступать по этому поводу не стоит".
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