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Автор Редакция рубрики "Экономика"

"Роснефть" вновь запросила льготы. Каковы "побочные эффекты" ?

Экономика » Сырье » Нефть print

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" готовы загрузить Северный морской путь объемами в 100 млн. тонн нефти к 2030 году, но для этого им нужны налоговые льготы на 2,6 трлн руб.


Сечин рассказал Путину об идее создания арктического кластера / Новости от 01.04.2019 20:49

Об этом заявил Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту России Владимиру Путину, сообщают "Ведомости". Тогда, по его словам, нефтяники смогут вложить в развитие Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву "проработать предложение и доложить", утверждают собеседники "Ведомостей".

Льготы предполагают освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие месторождения при этом не будут платить земельный налог и налог на имущество, также налог на прибыль составит 7 % вместо 20%, а страховые взносы — 7,6% при действующей базовой ставке в 30%.

По словам Игоря Сечина проект "Восток ойл" объединит месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). В материалах аудиторской компании KMPG, приложенных к письму, говорится, что перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд тонн углеводородного сырья.

При этом доказанные запасы нефти составляют более 870 млн тонн, а в кластер могут войти месторождения "Ермак нефтегаз" — совместного предприятия "Роснефти" и BP. По подсчетам KPMG, льготы для участников проекта "Восток ойл" составят 2,6 трлн руб. Неназванный представитель Минфина заявил изданию, что только послабления по НДПИ обойдутся бюджету в 250 млрд руб. в год.

По мнению KPMG, льготы окупятся, так вклад проекта в ВВП в случае реализации может составить до 2% в год до 2050 года, при этом бюджет получит 4,4 трлн руб. в виде налогов, роста дивидендов и эффекта на отрасли.

Президент России уже одобрил данный статусный проект, так что предоставление льгот считается вопросом почти решенным.

На ПМЭФ между Сечиным и первым вице-премьером Антоном Силуновым состоялась полемика по вопросу выгодности сделки ОПЕК+. Силуанов назвал несправедливыми заявления "Роснефти" о необходимости компенсации нефтяникам количественных потерь от сделки ОПЕК+ и приостановки разработки новых месторождений. "Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Если бы сделки не было, цена нефти, возможно, сократилась бы до 40 долларов за баррель, а, может быть. и меньше. Говорить не совсем справедливо", — сказал он.

По мнению Силуанова, у любого давления Сечина на Минфин "могут быть чувствительные побочные эффекты".

Игорь Сечин в конце прошлого года просил президента Владимира Путина предоставить компании налоговый вычет по НДПИ для Приобского месторождения этого месторождения, поскольку его обводненность превышает 90%. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 млрд рублей за 10 лет, но льготы предоставили.

Как отмечает "Коммерсант", "Роснефть" уже успешно получила льготы для другого своего крупного месторождения — Самотлорского — в виде налогового вычета из НДПИ на 35 млрд рублей в год на 10 лет. Риск новой льготы заключается в том, что ее предоставление "Роснефти" может грозить повышением налогов для всей отрасли, сообщили эксперты "Коммерсанту".

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Темы минфин арктика роснефть игорь сечин антон силуанов северный морской путь
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Нефть
"Роснефть" вновь запросила льготы. Каковы "побочные эффекты" ?
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