Долги россиян перестанут попадать к "черным коллекторам"

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам и займам, которые лучше защищают права заемщиков.



В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам и займам

Видео: Борис Кулик, эксперт по микрофинансированию ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды.Ру"

Снизился максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, — до двукратного от суммы кредита или займа. Ограничение для займов, взятых на срок не более 1 года, касается не только процентов, но и штрафов и других дополнительных платежей.

По новым правилам с взявшего 10 тысяч рублей в кредит человека при самом неудачном развитии событий нельзя будет потребовать больше 30 тысяч: 10000 — сам долг, а 20000 — предел начисленных неустоек, штрафов и других платежей.

Предусмотрено и дальнейшее снижение нагрузки. Так, с 1 января 2020 года ограничение составит 1,5-кратную сумму займа.

Подобные ограничения по начисленным процентам вводятся постепенно: в 2016 году это было четырехкратное ограничение, в 2017 — трехкратное, в начале 2019 года — полуторакратное.

Ежедневная процентная ставка теперь ограничивается до 1% (365% годовых). Это исключит недобросовестную практику микрофинансовых организаций (МФО), когда в первые дни ставка очень высокая, затем резко снижается, но формально в целом полная стоимость кредита или займа не превышает требуемых пределов. При этом по факту должник выплачивает больше.

Ограничения вводятся постепенно и помогают социализировать рынок МФО, защитить права потребителей финансовых услуг, в том числе от нелегальных кредиторов и недобросовестных практик, связанных с предоставлением "займов до зарплаты" и возвратом долгов.

Ожидается, что микрофинансовые компании будут совершенствовать свои скоринговые модели, чтобы более тщательно отбирать заемщиков, а также перейдут к выдаче более длинных займов.

Еще одно важное нововведение для заемщиков, которое действует с конца января этого года: запрет переуступать долг кому-либо, кроме банков, МФО, профессиональных взыскателей — коллекторских агентств, физических лиц (которые должны быть указаны в согласии должника после возникновения просрочки).

Раньше долг человека в результате переуступок мог перейти и к "черным коллекторам", и к людям, далеким от финансового рынка. Причем даже если заем выдавал нелегальный кредитор, он мог обратиться в суд и потребовать долг. Теперь в такой ситуации суд будет на стороне заемщика и не заставит выплачивать деньги нелегальному кредитору.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.