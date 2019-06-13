Как новому предприятию завоевать место на рынке

Возможно ли в России с нуля создать производство и успешно вести бизнес? Пример молодого предприятия "Паскаль Медикал" и Особой экономической зоны "Дубна" показывает, что да. Как — "Правде.Ру" рассказала генеральный директор компании "Паскаль Медикал" Альбина Бурнацева.



Как успешно вести бизнес в России: "Паскаль Медикал"

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— Альбина, на внешнем рынке вы тоже с самого начала работаете — почти год получается?

— Да, как только мы начали производство, сразу — в мае прошлого года — получили регистрационное удостоверение и начали в июне отгружаться.

— В общем и целом ваш бизнес успешно развивается? А какие есть проблемы?

— Да, мы очень динамично развиваемся, наращиваем производство. У нас очень быстро растут объемы продаж. Но проблема сегодняшняя в том, что при нашем очень хорошем качестве мы торгуем по низким ценам, а должны торговать по средним. То есть мы объемы даем, но мы вынуждены давать цены, которые ниже разумного относительно нашего качества.

— Получается, что все-таки сложно завоевать место на рынках. Что мешает успешно торговать?

— Есть закрытые рынки. Например, на Украину и в Белоруссию очень сложно попасть.

— Там большие пошлины?

— Да. И они молодцы в этом плане. Это хорошо с точки зрения здоровья нации и потому, что они поддерживают своего производителя, нормального, здорового. Также им проще следить за качеством. Если говорить еще о других странах бывшего Советского Союза, то есть сложности в Прибалтике. В странах ЕАЭС — рынок примерно такой же, как наш. Мы получаем регистрационное удостоверение в этих странах и выходим туда.

Мы отгружаемся уже в Армению, пробные партии пошли в Азербайджан, регистрируемся в Туркменистане. У них процедура ясная и понятная, они многие наши документы принимают. Нам очень интересен рынок Ближнего Востока и Северной Африки, где маржинальность более высокая.

У нас продукт однозначно не хуже, чем-то, что торгуется в Европе. Просто в Европе регистрация занимает больше времени. Этим мы сейчас как раз занимаемся. Просто нужно определенное время, чтобы на этот рынок выйти. Наше качество там всех устраивает, вопрос только в том, что нужно корректные сопроводительные документы подготовить, чтобы торговать там.

— Они проверяют?

— Да, они смотрят, причем смотрят достаточно серьезные аудиторские компании. Зато это реально знак качества. Они достаточно здраво делают предаудит. И это добровольная сертификация, мы не обязаны ее проходить, это наша добрая воля. Другое дело, для самой компании очень полезно с точки зрения менеджмента понимать, какие ключевые вещи у нас плохо описаны.

Такой аудит полезен еще с точки зрения того, что показывает узкие места, чтобы они были отрегулированными. И вообще это очень полезная вещь. Было бы хорошо, если бы в России это требование вводилось на современные заводы. Это уже другой уровень работ, качества и управления на предприятии.

— Вам государство как-то помогало в становлении?

— Мы находимся в особой экономической зоне, поэтому у нас есть преференции. Налог на прибыль очень большой, но у нас он — всего два процента. В начале пути отчисление с ФОТ было всего 14 процентов, что очень хорошо. Но эта льгота имела не отлагательные условия (ты получаешь льготу столько-то лет с момента получения статуса резидента особой экономической зоны), а она была в абсолютном измерении в Налоговом кодексе закреплена: в какой-то год столько-то ставка, в какой-то столько-то.

И вот сейчас мы уравнялись по отчислениям с обычной рыночной ставкой. Мы пытаемся как-то через законодательную инициативу провести, чтобы все-таки эти льготы вернули, потому что это мощный механизм для привлечения инвесторов, реально рабочий. Наш штат — 550 человек. И всем нам это очень важно.

У нас льготы по налогу на имущество нулевые, льготы по налогу на землю, налог на транспорт — эти вещи, очень рабочие и излишней никакой бюрократии не требующие. Кроме этого, особая экономическая зона также является свободной таможенной зоной. Мы завозим сырье, материалы, основные средства без пошлин, без налогов, без НДС, без таможенных пошлин.

Пока производство остается на территории свободной таможенной зоны, это ничем не облагается. Очень много потенциальных резидентов у меня спрашивают: "В чем подвох?" Но подвоха нет, все достаточно четко. Единственное — количество отчетов, которые ты должен сдавать... Но это нормальные вещи.

— Много вообще бюрократии вокруг всего этого? Проверки мешают?

— Проверок практически нет, потому что у нас новое предприятие. В принципе, мы настолько на слуху и наше качество все знают, что особо никто ни с какими претензиями не приходит. Отчеты подаем ежеквартально, и каждый орган, который нами занимается, все о нас знает и отслеживает динамику того, что происходит.

В этом плане мне довольно симпатичны все процессы, которые есть именно у нас в зоне. Она у нас одна их самых передовых. Очень конструктивное общение, ребята молодые и энергичные работают, они сами выходят с инициативой, помогают. В этом плане для меня большое откровение, насколько госслужащие повернуты в сторону бизнеса лицом.

— Может быть, Особая экономическая зона "Дубна" — одна такая?

— Нет, таких в Подмосковье много, просто есть какие-то особенности. Но все помогают: минпромторг, мининвест, Правительство Московской области и Российской Федерации...

— Вы недавно завоевали премию "Платиновая унция". За что?

— За качество и развитие. Это был некий акт доброй воли. На самом деле эта премия больше фармацевтический бизнес охватывает. Просто у нас сам продукт не сам по себе — он все-таки идет в довесок к лекарственному препарату. Поэтому нам самим хотелось показать себя, чтобы этот рынок про нас узнал. Было симпатично, приятно, мы заодно сконтактировались с коллегами и посмотрели, как у них что работает.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Как успешно вести бизнес в России: "Паскаль Медикал"