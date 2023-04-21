Норильск – сорванные крыши, хоккей и токены

5:19 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Красноярск

Последние недели заполярный Норильск не покидает топ новостей центральных и региональных СМИ. При этом инфоповоды всегда разные. От разрушения крыш жилых домов из-за непогоды до очередного переноса сроков окончания Серного проекта, который уже много лет находится на контроле руководства страны.

Плачевная ситуация с ЖКХ в городе, где зимой нередки морозы под минус 50, не первый год находится на контроле краевой прокуратуры. После того, как в марте с нескольких домов опять посрывало кровлю, представитель ведомства приехал в город с инспекцией.

Как рассказывают местные жители, кровли на отдельных домах улетают уже не в первый раз, и после потраченных миллионов на ремонт несколько лет назад, люди в прямом смысле снова остались без крыши над головой, хотя дефицита денег на строительство Норильск не испытывает. По имеющимся данным только в прошлом году на модернизацию жилищного фонда было направлено более 1 млрд рублей, с начала 2023 года на эти цели уже ушло около 950 млн рублей. Однако в этот раз, чтобы произвести ремонт крыш средства в размере 35 млн рублей будут буквально наскребать по сусекам, перераспределяя с выделенных на капремонты других зданий.

У норильчан ситуация с состоянием их жилищ вызывает только недоумение с учетом огромных миллиардных бюджетов всех других строек, которые идут в городе. Так, полным ходом идет строительство современного лицея на той же улице 50 лет Октября, где уже несколько недель дома стоят без крыш. Строится новый кампус Заполярного государственного университета. Только на эти два проекта "Норникель" под руководством Владимира Потанина потратил более 9 млрд рублей. Кроме того, уже два года действует соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска, согласно которому комбинат до 2035 года планирует выделить порядка 230 млрд рублей, в том числе на обновление жилищного фонда. Деньги есть, крыш нет.

На фоне разрушения домов новости об очередном переносе сроков реализации главного экологического проекта компании на более поздний срок удивления не вызвали, хотя прокуратура края дважды объявляла предостережение руководству "Норникеля" о недопустимости отставания от графика. Менеджмент ГМК объяснил, что последние годы ставка делалась на поставщиков, которые в итоге отказались сотрудничать, а альтернативные варианты долгое время не рассматривались. Так или иначе, причины сдвига сроков Серного проекта в значительной степени не зависели от менеджмента Норникеля, который просто не сумел адекватно просчитать все риски и оказался не готов к внешним вызовам.

Также не готов менеджмент оказался и к реализации так называемой программы "народного капитализма" среди сотрудников компании. Проект, который предполагает раздачу "цифровых финансовых активов" работникам, вызвал у людей вал вопросов. Понятно, что сам Владимир Потанин больше сосредоточен на верхнеуровневом управлении компанией, и поэтому не сильно погружен в детали каждого проекта. Но если проблемы серной программы можно объяснить сложностью темы и недостаточной экспертизой менеджмента — все-таки это сложный инженерный проект, а в менеджменте компании абсолютное большинство гуманитариев. А с вот с ЦФА — все совершенно иначе. Эта инициатива долго готовилась менеджерами компании, и они не были ограничены ничем: ни сроками, ни инструментарием, ни формой.

Однако вопросы от работников "Норникеля", судя по местным пабликам, не прекращаются. Больше всего людей тревожит, почему их возвращают в "зарплатное рабство" в Росбанк, почему для мотивации используются не простые и понятные системы KPI, а еще совсем сырой и малознакомый простому человеку продукт в виде ЦФА. Очевидно, что, прежде чем запускать проект менеджеры должны были снять все вопросы по нему от сотрудников, для которых и разрабатываются такие программы. Но из Москвы, где сидит руководство "Норникеля", разве узнаешь о тревогах людей в Норильске и других городах? Поэтому несколько дней назад менеджмент "Норникеля" заявил, что пилотная часть проекта уже стартовала, и на один из этапов будет потрачено, по некоторым оценкам, более 6 млрд рублей.

Глядя на такую поспешность со стороны менеджмента и полное непонимание смысла ЦФА со стороны работников, становится ясно почему, во время первоапрельского визита в Норильск, который по грустной случайности совпал со сносом крыш домов в центре города, Владимир Потанин ни словом не обмолвился про "народный капитализм" и ЦФА, а сосредоточился на хоккее. Ведь обычно, он с большой охотой рассказывает о том, чем гордится. Просто, видимо, проект с "народным капитализмом", пока не из этого числа.