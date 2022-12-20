В Петербурге набирает обороты скандал с погребением бойца ЧВК "Вагнер". Его не могут похоронить из-за противодействия Смольного

Заместитель руководителя администрации Белоостровского кладбища в телефонном разговоре с представителем ЧВК "Вагнер" подтвердил готовность помочь с захоронением погибшего в зоне СВО Дмитрия Меньшикова. Как отмечает представитель организации, в администрации кладбища согласились на захоронение Меньшикова без каких-либо специальных разрешений на выдуманной за сутки "Аллее Доблести" из-за боязни выхода скандала на федеральный уровень. Однако в ЧВК "Вагнер" такую идею считают профанацией из-за статуса аллеи и нахождения ее на отшибе.

Напомним, что Дмитрий Меньшиков погиб в зоне СВО. Представители ЧВК "Вагнера" 12 декабря подали обращение с просьбой похоронить бойца на "Аллее Героев" на Белоостровском кладбище в Петербурге. Администрация согласилась, однако попросила предоставить разрешительную документацию от профильного комитета Смольного, которую представители ЧВК не получили до сих пор. В понедельник, 19 декабря, "Фонтанка" сообщила о якобы выделении места для тела Меньшикова на выдуманной на скорую руку "Аллее Доблести" Белоостровского кладбища, однако представитель Ильнар, занимающийся похоронами бойца, от лица организации заявил об отказе. В ЧВК "Вагнер" это предложение посчитали профанацией, поскольку такая аллея создана за сутки в попытке сгладить скандал и не обладает каким-либо статусом. Так можно назвать любую новую тропу, считают в организации. Кроме того, он добавил, что администрация не видит разницы в месте погребения и готова выделить участок.

"В ответ услышали о том, что какая нам должна быть разница, хоронить на "Аллее Славы" рядом с военнослужащими, либо хоронить где-либо еще. Поэтому мы отказались и никакого согласия с участком не давали. Бойцы отдавшие свою жизнь ради Родины не должны быть похоронены где-то "в сторонке". Ни в одном регионе нашей страны таких проблем с погибшими бойцами не было. Только в Петербурге. Больше с нами никто не связывался", — заявил Ильнар.

В последующей беседе куратора проекта по захоронению ЧВК "Вагнер" (запись разговора имеется в распоряжении редакции) с заместителем руководителя Белоостровского кладбища, который представился Андреем Борисовичем, заявил об отсутствии проблем при захоронении погибшего Меньшикова. Он заявил, что представителям ЧВК "Вагнер" необходимо оформить счета, после чего можно приступить к процессу похорон. На официальном сайте в разделе "Контакты" никакой информации об именах сотрудников администрации не приводится.

"Аллея Доблести" выделена, места выделены, вы оформляете, и мы захораниваем спокойно. "Аллея Доблести" выделена на воинском участке", — заявил замглавы.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков заявил о создании отдельных "Аллей Доблести", где станут хоронить "как военнослужащих, так и других категорий, принимающих участи в СВО". Речь идет об участке размером в 32 могилы, проходящем по границе кладбище и расположенном на отшибе, но имеющем общую улицу с воинским участком II. Территория была открыта 13 декабря.

Cлова администрации кладбища и профильного вице-губернатора расходятся. Первая заявляет о расположении придуманной аллеи на воинском участке, второй же — о нахождении "в непосредственной близости и общей дорожке". Создается впечатление, что Смольный продолжает делить участников СВО на военнослужащих и "других бойцов" с отдельными местами для захоронения.

Представители ЧВК "Вагнер" отмечают, что Смольный подходит к делу очень формально и фактически подменяет понятия: никакого особого статуса "Аллея Доблести" не имеет, по сути, так можно назвать любую тропу на кладбище, которая ведет к воинскому участку. При этом погибшего в зоне СВО бойца не хотят хоронить ни на "Аллее Славы", ни на воинском участке кладбища, заставляя "выбивать" дополнительные разрешения от чиновников-бюрократов.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также комментировал происходящее. Он подчеркнул, что Смольный пытается похоронить погибшего за Родину бойца отдельно от остальных героев и относит бойца ЧВК "Вагнера" Меньшикова к "нечисти", которую необходимо хоронить отдельно.

"Мне пока не предоставили. Дмитрию Меньшикову также. Попросту говоря, нас пытались обмануть. Петербургская администрация имеет на кладбищах так называемые "места для захоронения военных, участников СВО". В других городах это называется "Аллея Славы", где и захоронены бойцы ЧВК "Вагнер". Хитровыдуманная администрация Смольного придумала новый термин — "Аллея Доблести", где решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК "Вагнер"", — заявил Пригожин.

На столь резонансный факт отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие представители фракций ГД. Он указал на обязанность властей оказывать всяческую помощь в погребении героически погибших бойцов.