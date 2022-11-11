Сферу ЖКХ Петербурга захлестнули скандалы и коррупция

Сфера ЖКХ является одной из самых скандальных и коррумпированных отраслей в Петербурге. СМИ регулярно сообщают о взятках среди чиновников или последствиях, связанных неудовлетворительной работой "Фонда капитального ремонта" (ФКР). Не обошлось и без членов так называемой "курортной мафии", взявшей "в оборот" столь прибыльное направление, что, вероятно, попало в поле зрения силовиков.

Отметим, "курортной мафией" в СМИ принято называть связанную между собой группу чиновников, негласно взявшую "под контроль" Северную столицу после того, как Александр Беглов приступил к выполнению губернаторских обязанностей.

Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Михаил Лобанов в интервью изданию "Деловой Петербург" сообщил, что в его ведомство часто поступают обращения по жилищно-коммунальной сфере. Как отметил Лобанов, по мнению жителей, управляющие компании используют денежные средства, полученные от плательщиков, по нецелевому назначению. По его словам, несмотря на то, что деньги на ремонт были собраны, соответствующие работы нередко не проводятся.

"К нам достаточно часто поступают обращения граждан с претензиями по жилищно-коммунальной сфере. К примеру, по мнению заявителей, управляющие компании могут использовать их платежи по нецелевому назначению. Замечу, что качество и стоимость коммунальных услуг, а также содержание и ремонт многоквартирных домов, по мнению жильцов, также не соответствуют требованиям закона. Более того, нам нередко подают заявления о том, что хоть деньги на ремонт и собраны, но он вообще не проводился", — сказал он в разговоре с журналистами.

Вместе с тем, одной из самых критикуемых государственных организаций в сфере ЖКХ, подотчетных Смольному, является ФКР. СМИ неоднократно сообщали, что ежегодно ведомство собирает порядка 16 млрд рублей с жителей, а также получает субсидии из городского бюджета. Однако начиная с 2018 года ведомство ни разу не выполняло заявленные работы в полном объеме, а на счетах фонда постоянно "оседают" собранные с собственников помещений деньги. Так, после проверки структуры журналисты выяснили, что фонд получил почти полмиллиарда рублей дохода в виде процентов от банка за пользование деньгами. Правда на финансирование капремонта из них было направлены всего 40 миллионов, а остальные деньги распределялись на цели, не соответствующие жилищному законодательству. Например, на премии руководству и работникам (на эти цели потратили 28 миллионов рублей). Тратились средства и на доплаты сотрудникам за достижение "ключевых показателей эффективности". Благодаря этому, помимо зарплаты, сотрудникам в совокупности начислили до 220 миллионов рублей.

При этом горожане систематически жалуются на неудовлетворительное состояние фасадов домов, разрушающихся из-за бездействия чиновников. К примеру, "фасадопад" зафиксировали 9 сентября во Фрунзенском районе на Бухарестской улице возле магазина "Гранат". В социальных сетях жители города писали, что подобных объектов по городу достаточно много.

Особенно выделяется история с обрушением фрагмента наружной отделки дома № 79 на проспекте Стачек. За инцидент петербуржцы раскритиковали чиновников, "в тандеме" с которыми и работает "Фонд капитального ремонта".

Еще один "камнепад" произошел на Большом проспекте Петроградской стороны, во внутреннем дворе дома №45 в конце августа. По словам очевидца, чудом никто не пострадал, хотя на этом месте часто стоят и проходят люди. Основной удар пришелся на расположенные под домом клумбы.

Не менее актуальной проблемой являются и поврежденные кровли домов, которые систематически напоминают о себе после небольших дождей или выпавшего снега. Петербуржцы публикуют соответствующие жалобы на инициированном губернатором Бегловым портале "Наш Санкт-Петербург". По состоянию на 22 октября, было опубликовано более 800 обращений.

Одним из вопиющих случаев, связанных с плохим "ремонтом" крыш, является история с 84-летним ветераном Великой Отечественной войны. Исправлять недостатки в доме, где он проживает, коммунальщики принялись лишь после вмешательства Следственного комитета и его председателя Александра Бастрыкина. Из-за некачественно проведенных ранее работ, помимо протечек во время дождя, образовалась еще одна проблема — наледь в зимний сезон. От "потопа" мужчина спасался при помощи подручных средств — тазов и тряпок.

Не менее показательным примером проблем в сфере ЖКХ является уборка городских территорий зимой. В СМИ отмечали, что сфера ЖКХ и, в частности, уборка городских территорий в Петербурге находится в ведении членов так называемой "курортной мафии". Так, например, сообщалось, что вице-губернатор Анатолий Повелий (он курирует, в том числе, вопросы жилищно-коммунального хозяйства) является одним из ее представителей. После его прихода на пост снегоуборочная кампания в Северной столице неоднократно становилась объектом критики вследствие системных провалов и коррупционных скандалов. Это же подтвердили и в УФАС. Выяснилось, что ежегодно контракты получали одни и те же городские компании, которые антимонопольная служба назвала "снежным картелем". Итогом деятельности картеля стало то, что Петербург, как писали в СМИ, накрыло обысками по "снежным делам". Обыски прошли в большинстве ЖКС, а СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении начальника отдела администрации Красносельского района Валерия Мещерякова.

Таким образом, не исключено, что правоохранительные органы могут заинтересоваться и деятельностью так называемой "курортной мафии", которая уже не первый год "сидит" на городском бюджете.