"Красные" всеми силами стараются удержать на плаву мэра Новосибирска

Коррупционные скандалы в мэрии Новосибирска, следующие с завидной регулярностью, давно стали обыденностью и горожан более не удивляют. Однако впервые сор из избы вынесен на федеральный уровень, и хотя он не имеет никакого отношения к казнокрадству, уголовное дело о клевете может стать роковым для городской верхушки.

Вкратце напомним читателям хронологию происходящего. В начале года один из Telegram-каналов разместил анонимную публикацию, дискредитирующую депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Народный избранник обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, порочащей его честь и достоинство, и в марте уголовное дело было заведено. К чести сыщиков, они достаточно быстро вышли на след клеветника: по сообщению портала "Сибкрай", следователи пригласили на беседу владельца Telegram-канала, и тот раскрыл им имя заказчика — новосибирского вице-мэра Артёма Скатова. Отметим, кстати, что заявление Савельева было подано лишь по факту публикации, и никакие конкретные лица в нём не упоминались.

В середине июля полицейские пришли с обыском домой к Скатову. После чего вице-мэр разыграл карту "жертвы полицейского произвола": с лицом, заклеенным пластырем, оперативно дал прессе интервью, в котором он обвинял полицию в срыве своей свадьбы, а депутата Савельева — в организации провокации, цель которой — давление на мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его команду. Но если депутат, обращаясь с заявлением, понятия не имел, откуда исходит клевета, то какие вообще претензии может предъявлять ему фигурант уголовного дела, перекладывая всё с больной головы на здоровую?

Понятно, почему так нервничает Артём Скатов, изображая из себя жертву и придумывая самооправдания: попытка опорочить депутата федерального уровня безнаказанной остаться не может, а санкции по уголовной статье о клевете предусматривают до двух лет лишения свободы. Гораздо любопытней то, почему всколыхнулись товарищи вице-мэра по КПРФ, написавшие жалобу на имя полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева. В тексте жалобы — стандартные клише, вызывающие в памяти времена репрессий: "акция устрашения", "политическое давление" и "дестабилизации работы власти". Истинная причина, по которой коммунисты стремятся обелить обычную уголовщину, представляя ситуацию как политический подкоп под власти Новосибирска, проста: Анатолий Локоть является ставленником КПРФ, а к любой попытке покритиковать деятельность мэра и его окружения тут же приклеивается идеологический ярлык.

Следуя этой логике, политическими противниками мэра Новосибирска можно счесть губернатора Андрея Травникова, не раз возмущённо высказывавшегося в адрес Локтя, СМИ, которые периодически публикуют информацию о возбуждении против соратников мэра дел из-за получения взяток и превышения должностных полномочий, и всех горожан, недовольных некомпетентностью мэра-коммуниста в управлении городским хозяйством: проблемами с уборкой снега и достройкой Дзержинской ветки метро, с разбитыми дорогами и устаревшим общественным транспортом. Находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект, который даёт губернаторам право снимать с должности мэров, плохо исполняющих свои обязанности, делает кресло под Анатолием Локтем совсем уж шатким.

В данной ситуации для некоторых новосибирских коммунистов важна вовсе не защита Скатова: "красным" необходимо преподносить любую негативную шумиху вокруг мэрии как происки политических врагов и тем самым ещё хотя бы ненадолго удержать на плаву своего мэра. Команда Локтя с удивительным постоянством обеспечивает нагрузкой следственные органы, но пока информация не выходила за пределы региона, ещё удавалось делать хорошую мину при плохой игре. Сейчас же речь идёт о клеветнических выпадах в адрес депутата Госдумы, новосибирские коммунисты, очевидно, заинтересованы в переключении внимания общественности на что-то другое, иначе "дело Артёма Скатова" способно поставить жирный крест на мэрской карьере Анатолия Локтя.