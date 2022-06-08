Коррупция наделенных властью "крыс" Петербурга может отправить город на дно

В Смольном происходит некая "чиновничья перезагрузка", которая в перспективе не сулит ничего хорошего городу. В то время, когда одни "крысы" бегут с тонущего корабля, другие побыстрее тащат добро в норы. При этом Петербург мало-помалу захватывают стаи вполне себе настоящих крыс — серых и с голыми хвостами.

За почти четыре года управления Санкт-Петербургом Александр Беглов (включая период "временно исполняющего обязанности губернатора") отметился несколькими громкими, неоднозначными и косноязычными высказываниями, сомнительными кадровыми решениями, банкротством единственного метростроительного предприятия и заваленного снегом минувшей зимой города. Отдельно следует выделить парочку "реформ", обе из которых провалились — транспортная и мусорная.

Последняя, в частности, стала причиной невиданной доселе популяции крыс в Петербурге — перераспределение игроков на рынке вывоза мусора привело к переполненным помойкам во дворах и стихийным (и, естественно, несанкционированным) свалкам на городских пустырях и площадках, а также вдоль дорог и на месте бывших промзон. Возросшее в разы количество грызунов, в свою очередь, наносит дополнительный экономический ущерб городу — полчища крыс могут уничтожать перекрытия в домах и электропроводку — что требует дополнительного ремонта и иногда может приводить к пожарам.

Примерно также, как и заполонившие город крысы, ведет себя и администрация города. Любая, даже мелкая, проблема в городе превращается в настоящую катастрофу. Это касается в равной степени и банальной уборки снега зимой и полного разрушения исторического наследия Санкт-Петербурга. При этом в обязательном порядке "всплывают" какие-то мутные схемы, обязательно связанные с чиновниками Смольного, либо самим губернатором Северной столицы. То есть "крысы" растаскивают по норам добро, которое удалось урвать и им все равно до разрушений, оставленных после себя.

За примерами не надо далеко ходить. Запущенная 1 апреля транспортная реформа, она же "новая модель транспортного обслуживания" была обречена на провал еще задолго до старта. После того, как в городе была окончательно уничтожена единственная метростроительная компания, команда Беглова решила обратить внимание на автобусы и маршрутные такси. Маршрутки из города было решено убрать окончательно и бесповоротно, а на их место поставить автобусы, работающие на сжиженном газе. По факту же это привело к уничтожению большинства привычных наземных маршрутов, увеличению интервала движения, неудобству оплаты и длительному ожиданию нужного транспорта на остановках. В итоге "реформа" фактически превратилась в оптимизацию действующей схемы движения. Отдельного внимания заслуживает и то, как "продуманно" поступили городские власти по отношению к заправкам — только этой весной, уже после старта реформы Александр Беглов подписал соглашение с главой "Газпрома" о строительстве АЗС для транспорта, работающего на сжиженном газе. Сейчас таких заправочных станций всего одна.

В городе на Неве с недавних пор начали проводить экскурсии по развалинам. Исторические здания, признанные памятниками архитектуры, превратились в жалкие руины, при этом "операции по спасению", которые чиновники якобы иногда проводят для отвода глаз, на поверку оказываются банальным распилом. Так, Конюшенное ведомство, расположенное в самом центре города долгие годы стояло бесхозным, его не отдавали на реконструкцию девелоперам, в то время, когда у самого города якобы не было средств на его восстановление. Оказалось, что затягивание процесса было сделано только для того, чтобы отдать комплекс зданий компании, которую СМИ связывают с дочерью губернатора Александра Беглова. Еще один пример — это дом купца Масалова в Песочном и историческое здания, известное как дом Лапина — эти здания готовились под снос, несмотря на то, что являются памятниками архитектуры. Выяснилось, что чиновники просто меняли в документах годы постройки на "послереволюционные" и таким образом давали застройщику "карт бланш".

Земли бывших промышленных зон тоже являются объектами пристального внимания чиновников и членов их семей. Много лет власти Санкт-Петербурга не знали что делать с депрессивной территорией у Финского залива в Лисьем Носу — после окончания строительства дамбы там фактически образовалась несанкционированная свалка и множество заброшенных помещений промышленного назначения. И как только в городе появился реальный инвестор, который решил вложить порядка 60 млрд рублей в рекультивацию этой территории в районе станции "Горская", откуда не возьмись образуются планы по строительству на этом же месте элитного "Клуба 19". Причем проект строительства роскошного квартала с гольф-клубом, зоопарком и стоянкой для дорогих яхт СМИ связывают с зятем Александра Беглова — Павлом Беловым.

Отвратительная уборка снега зимой — это тоже не "халатность" отдельных руководителей, а вполне себе планомерный "распил". Конкурсы на обслуживание проездов и тротуаров из года в год и от сезона к сезону "выигрывают" одни и те же компании — так называемый "Снежный картель".

То есть, с одной стороны, город приходит в полный упадок, а с другой стороны, любая проблема оборачивается вполне конкретной статьей дохода для вполне конкретных чиновников. И тут не только члены семьи самого губернатора, но и его старинные друзья — выходцы из Курортного района, который ранее возглавлял нынешний градоначальник. Так называемая "Курортная мафия" как спрут из одноименного итальянского сериала 80-х годов опутала все сферы жизнедеятельности пятимиллионного города — они проникли и в избирком и в законодательное собрание и в каждый "денежный" комитет. У каждого чиновника "своя территория ответственности" — от зачистки от "неугодных" (председатель ЗакСа Александр Бельский, бывшая глава избиркома Наталья Чечина) до вывода средств из бюджета (председатель комитета по инвестициям Роман Голованов, председатель комитета по имущественным отношениям Леонид Кулаков).

И примерно также, как настоящий спрут, лишившись одной конечности "смольнинский" отрастает новую. Как только отдельные "крысы" бегут с тонущего корабля на их место приходят новые, занимавшие ранее более низкую ступень в иерархии. Поэтому на смену окончательно развалившему "Метрострой" и запустившему провальную транспортную реформу вице-губернатору Максиму Соколову придет именно председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков — давний друг и соратник, замеченный на распиле еще во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В итоге, рано или поздно губернатор Беглов покинет пост градоначальника Петербурга, следом за ним в небытие уйдут и все его друзья, занимающие сегодня ключевые посты в Смольном, а разруха в Петербурге останется еще на долгие годы. Именно так поступают крысы — тащат к себе все, что по их мнению "плохо лежит" и оставляют после себя разрушения и пепелище.